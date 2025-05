Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kazán januárban romlott el, azóta „alternatív megoldással” biztosítják a meleg vizet.","shortLead":"A kazán januárban romlott el, azóta „alternatív megoldással” biztosítják a meleg vizet.","id":"20250505_orszagos-mentoszolgalat-kisber-mentoallomas-felujitas-unios-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"588f1c80-1dc9-4aed-9fae-e9aa78c10728","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orszagos-mentoszolgalat-kisber-mentoallomas-felujitas-unios-penz","timestamp":"2025. május. 05. 15:39","title":"Az OMSZ szerint az uniós pénzek elmaradása miatt nem újították fel a kisbéri mentőállomást, ahol már meleg víz sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b4583d-8ca9-4b11-886f-c3812cdd6cd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tettesek bűnszervezetekkel kapcsolatban álló rivális bányászok voltak.","shortLead":"A tettesek bűnszervezetekkel kapcsolatban álló rivális bányászok voltak.","id":"20250505_Emberrablas-gyilkossag-peru-aranybanya-banyaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b4583d-8ca9-4b11-886f-c3812cdd6cd4.jpg","index":0,"item":"ea10162d-fa0c-404d-b6e1-9c789d6e06e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Emberrablas-gyilkossag-peru-aranybanya-banyaszok","timestamp":"2025. május. 05. 05:27","title":"Elraboltak, majd meggyilkoltak több aranybányászt Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","shortLead":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","id":"20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"ab23c502-8e1c-4801-beca-d3cc29093a15","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","timestamp":"2025. május. 04. 08:55","title":"Bagnál és Sárospataknál is gázolt a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin szerint elég erejük és eszközük van arra, hogy legyőzzék Ukrajnát.","shortLead":"Vlagyimir Putyin szerint elég erejük és eszközük van arra, hogy legyőzzék Ukrajnát.","id":"20250504_putyin-atombomba-bevetes-nuklearias-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"78082c3f-e049-4ef8-a2e6-f786f1ca633a","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_putyin-atombomba-bevetes-nuklearias-fegyver","timestamp":"2025. május. 04. 13:36","title":"Putyin: Remélem, nem lesz szükség atombomba bevetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sony után a Microsoft is áremelést jelentett be a játékkonzolainál, egyes esetekben egészen érezhető lesz a drágulás mértéke. ","shortLead":"A Sony után a Microsoft is áremelést jelentett be a játékkonzolainál, egyes esetekben egészen érezhető lesz a drágulás...","id":"20250505_microsoft-xbox-jatekkonzol-dragulas-aremeles-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"d60b600e-fc71-4338-86ac-892b66e9ca14","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_microsoft-xbox-jatekkonzol-dragulas-aremeles-jatekok","timestamp":"2025. május. 05. 12:03","title":"Drágul az Xbox, a játékok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23bff7-7c45-458e-8143-78dcccaee135","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A járművet 2014-es szentföldi látogatásán használta a katolikus egyházfő.","shortLead":"A járművet 2014-es szentföldi látogatásán használta a katolikus egyházfő.","id":"20250505_vatikan-gazai-ovezet-ferenc-papa-papamobil-mobil-klinika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23bff7-7c45-458e-8143-78dcccaee135.jpg","index":0,"item":"8697e463-6cba-498b-bfc8-fce0551dae73","keywords":null,"link":"/elet/20250505_vatikan-gazai-ovezet-ferenc-papa-papamobil-mobil-klinika","timestamp":"2025. május. 05. 11:27","title":"Mobil klinikává alakítják Ferenc pápa egyik pápamobilját a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nő stabil állapotban van, és jó úton halad a rehabilitáció felé.","shortLead":"A nő stabil állapotban van, és jó úton halad a rehabilitáció felé.","id":"20250505_szerbia-ujvideki-tragedia-tulelo-teodora-stabil-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90.jpg","index":0,"item":"50400ba4-8cb0-410c-a4aa-958e95ed1890","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_szerbia-ujvideki-tragedia-tulelo-teodora-stabil-allapot","timestamp":"2025. május. 05. 11:00","title":"Mindkét lábát és a csípője egy részét is elveszítette az újvidéki tragédia egyetlen túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25197f9-8129-47a7-a176-3a7fe981614e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szakértők szerint ennek akadálya lehet, hogy a kutatók díjazása messze elmarad a tengerentúli szinttől. ","shortLead":"Szakértők szerint ennek akadálya lehet, hogy a kutatók díjazása messze elmarad a tengerentúli szinttől. ","id":"20250505_egyesult-allamok-europai-unio-amerikai-tudosok-donald-trump-emmanuel-macron-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25197f9-8129-47a7-a176-3a7fe981614e.jpg","index":0,"item":"746056c4-beb3-41eb-bb7f-d328406af829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_egyesult-allamok-europai-unio-amerikai-tudosok-donald-trump-emmanuel-macron-konferencia","timestamp":"2025. május. 05. 12:44","title":"Európába csábítanák a Trump elől menekülő amerikai tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]