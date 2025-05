Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"HVG - Nyüzsi","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György jegybankelnöksége alatt fia barátjának, Somlai Bálintnak a cégei több tízmilliárd forintos profitra tettek szert, miközben az MNB székházfelújítása másfélszeresére drágult, ami még az Állami Számvevőszéknek is szemet szúrt.","shortLead":"Matolcsy György jegybankelnöksége alatt fia barátjának, Somlai Bálintnak a cégei több tízmilliárd forintos profitra...","id":"20250506_somlai-balint-mnb-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam-raw-development-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9.jpg","index":0,"item":"96be0f09-3f4e-47b8-9ecb-4eb8e38e1073","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_somlai-balint-mnb-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam-raw-development-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 17:48","title":"MNB-botrány: Zárolták Somlai Bálintnak, Matolcsy Ádám barátjának a számláit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket, akik Ferenc után vissza akarnak térni a hagyományos szabályokhoz, illetve doktrínához. ","shortLead":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket...","id":"20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b.jpg","index":0,"item":"666027ff-c8e7-4e92-9643-977436241968","keywords":null,"link":"/360/20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","timestamp":"2025. május. 06. 07:11","title":"A konzervatívok favoritjaként mutatja be Erdő Pétert a New York Times a pápaválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b426f6-7e4d-4994-8d0e-c450b3245b88","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Pontosan meghatározható, hogy mi történjen a családi vagyonnal és vállalkozással, ha bizalmi vagyonkezelésbe kerülnek, de a szerződés nincs kőbe vésve. A feltételek életszerűen alakíthatók, ez pedig még hatásosabbá teszi ennek a megoldásnak a fő erényét. Nevezetesen azt, hogy egyben tartja a tulajdonosi jogokat.","shortLead":"Pontosan meghatározható, hogy mi történjen a családi vagyonnal és vállalkozással, ha bizalmi vagyonkezelésbe kerülnek...","id":"20250507_Bizalmi-vagyonkezeles-tulajdonosi-jogok-otp-private-banking","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b426f6-7e4d-4994-8d0e-c450b3245b88.jpg","index":0,"item":"dd35d59a-c369-4e94-a617-bcacfe319229","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250507_Bizalmi-vagyonkezeles-tulajdonosi-jogok-otp-private-banking","timestamp":"2025. május. 07. 11:30","title":"Kijelöli a kereteket a bizalmi vagyonkezelés, de ezek szükség esetén módosíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A miniszterelnök azután osztotta meg gondolatait, hogy a felcsúti akadémia az utolsó helyen zárta az U17-es Puskás-Suzuki Kupát. ","shortLead":"A miniszterelnök azután osztotta meg gondolatait, hogy a felcsúti akadémia az utolsó helyen zárta az U17-es...","id":"20250506_labdarugas-puskas-akademia-orban-viktor-magyar-jatekosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e.jpg","index":0,"item":"b061c2c0-d0ab-4424-856f-cee7fa0d31b8","keywords":null,"link":"/sport/20250506_labdarugas-puskas-akademia-orban-viktor-magyar-jatekosok","timestamp":"2025. május. 06. 07:58","title":"Orbán elismerte: a Puskás Akadémia sem jár élen a fiatal magyar focisták szerepeltetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kijött egy lista, amin állítólag azok a háztartási termékek vannak, amelyek árrését befagyasztatná a kormány.","shortLead":"Kijött egy lista, amin állítólag azok a háztartási termékek vannak, amelyek árrését befagyasztatná a kormány.","id":"20250507_arresstop-arressapka-haztartasi-termekek-lista-tisztitoszerek-tisztalkodo-szerek-nagy-marton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"82122d90-fd28-4aa0-a800-bc009c3eab08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_arresstop-arressapka-haztartasi-termekek-lista-tisztitoszerek-tisztalkodo-szerek-nagy-marton-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 11:15","title":"Árréssapkát kaphat Nagy Mártontól az izzadásgátló stift és a mosogatógép-tabletta is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd8c3d3-5eb1-4266-b496-fbcc22b7cc38","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Veszélyesebb a figyelmetlenség, mint a gyorshajtás? A számok ezt mutatják.","shortLead":"Veszélyesebb a figyelmetlenség, mint a gyorshajtás? A számok ezt mutatják.","id":"20250506_Mar-nem-gyorshajtas-okozza-a-legtobb-baleset-a-magyar-utakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acd8c3d3-5eb1-4266-b496-fbcc22b7cc38.jpg","index":0,"item":"dcfa77d1-a278-4231-85eb-b9f64806c45e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_Mar-nem-gyorshajtas-okozza-a-legtobb-baleset-a-magyar-utakon","timestamp":"2025. május. 06. 08:38","title":"Átíródott a baleseti toplista: már nem a gyorshajtás a legfőbb baleseti ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30620ec4-54b0-4b17-9bf6-0acc85e4cc7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem minden gorilla alakít ki ugyanolyan társas kapcsolatokat, és ez az egészségükre is hatással van – derült ki egy új tanulmányból. A kutatók 164 ruandai gorilla adatait és viselkedését elemezték.","shortLead":"Nem minden gorilla alakít ki ugyanolyan társas kapcsolatokat, és ez az egészségükre is hatással van – derült ki egy új...","id":"20250506_gorilla-viselkedes-tarsas-kapcsolatok-ember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30620ec4-54b0-4b17-9bf6-0acc85e4cc7a.jpg","index":0,"item":"71873ca6-9ca4-4359-acd8-15d72100a051","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_gorilla-viselkedes-tarsas-kapcsolatok-ember","timestamp":"2025. május. 06. 16:03","title":"Megfigyelték 164 gorilla viselkedését, az eredmény az emberi viselkedésre is rámutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó neurotechnológiai vállalatok a felhasználói adatokat. Aggodalmuk érthető, hiszen az, amit az emberi agy tárol, valóban a legszemélyesebb szféra.","shortLead":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó...","id":"20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5.jpg","index":0,"item":"c52be748-c488-4b14-93ee-66d5a55f5fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","timestamp":"2025. május. 07. 09:03","title":"Segítség, árulják az agyamban őrzött adatokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]