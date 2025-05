Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3fb25d06-d78c-4206-97e4-9bb1dbfc1ba0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erdő Péter a bíborosok közül tizedikként adja le szavazatát a fordulókban.","shortLead":"Erdő Péter a bíborosok közül tizedikként adja le szavazatát a fordulókban.","id":"20250506_konklave-fust-erdo-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb25d06-d78c-4206-97e4-9bb1dbfc1ba0.jpg","index":0,"item":"043335be-65b2-40ff-ba96-0b632b813875","keywords":null,"link":"/elet/20250506_konklave-fust-erdo-peter","timestamp":"2025. május. 06. 20:52","title":"Konklávé: szerdán este hét óra előtt nem száll fel az első füst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós képességet? Baj, ha kevesebbet szexelnek a fiatalok? Tényleg árt a kerékpározás, a kontaktsport, vagy a szauna? A spontán szex a legjobb? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós...","id":"20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398.jpg","index":0,"item":"505ecd82-c400-40a0-9625-79e11bbc2010","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:00","title":"Kösz, jól: A merevedési zavar tünet, nem betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccd0a7f-49b0-4fc0-955c-9f2ff3ce09c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína önmérsékletre szólította fel az érintett országokat.","shortLead":"Kína önmérsékletre szólította fel az érintett országokat.","id":"20250507_india-pakisztan-kasmir-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bccd0a7f-49b0-4fc0-955c-9f2ff3ce09c8.jpg","index":0,"item":"e8af629a-ae4d-4ba5-aba9-cdc7747400d1","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_india-pakisztan-kasmir-tamadas","timestamp":"2025. május. 07. 06:02","title":"Pakisztán szerint legalább huszonhatan estek áldozatul az India által végrehajtott támadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa96aab-9e6d-4c76-a819-bb2eea838f8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint egy éve a caracasi argentin nagykövetségen húzták meg magukat, de úgy tűnik, itt sem voltak biztonságban. ","shortLead":"Több mint egy éve a caracasi argentin nagykövetségen húzták meg magukat, de úgy tűnik, itt sem voltak biztonságban. ","id":"20250507_Venezuelai-ellenzeki-aktivistakat-menekitettek-az-Egyesult-Allamokba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa96aab-9e6d-4c76-a819-bb2eea838f8d.jpg","index":0,"item":"ab97915e-8fc5-46a3-9556-9f583cea72a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Venezuelai-ellenzeki-aktivistakat-menekitettek-az-Egyesult-Allamokba","timestamp":"2025. május. 07. 10:48","title":"Venezuelai ellenzéki aktivistákat menekítettek az Egyesült Államokba, Marco Rubio hősöknek nevezte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban húsz hónapra tiltottak el, mert részese volt a sportágat megrázó bundabotránynak. ","shortLead":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban...","id":"20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c.jpg","index":0,"item":"2f393271-24a5-4eb8-af7a-5f97a847ab6f","keywords":null,"link":"/sport/20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","timestamp":"2025. május. 06. 19:11","title":"A bundabotrányból visszatérő kínai tehetség a walesiek félvak nagyságát győzte le a sznúkervilág koronájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9228f216-659f-4f1f-93e0-bddd7d55acd5","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Állandó fáradtság, ingerlékenység, alvási problémák, megváltozott evési szokások, koncentrációs nehézségek – sokak számára csenghetnek ismerősen a felsorolt tünetek, ugyanis a 10 és 19 év közötti magyar fiatalok közül minden ötödik küzd valamilyen mentális zavarral Magyarországon. Bár a „kamaszkori kiégés” egyelőre nem hivatalos diagnózis, a jelenség nagyon is valós, és egyre több fiatalt érint. Mi áll a háttérben, és mit tehetünk a megelőzésért? ","shortLead":"Állandó fáradtság, ingerlékenység, alvási problémák, megváltozott evési szokások, koncentrációs nehézségek – sokak...","id":"20250506_tulterhelt-diakok-erettsegi-stressz-szorongas-stresszkezeles-pszichologus-unicef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9228f216-659f-4f1f-93e0-bddd7d55acd5.jpg","index":0,"item":"9b7c3757-3c4b-4db2-8677-536a1ce331fc","keywords":null,"link":"/360/20250506_tulterhelt-diakok-erettsegi-stressz-szorongas-stresszkezeles-pszichologus-unicef","timestamp":"2025. május. 06. 20:00","title":"Dorka maximum fokozaton készül az érettségire, mégis stresszel – kiégő tinédzsereket termel a magyar oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8202908-32d4-4dff-b13a-2fc5f4b662cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már zajlik a tereprendezés, miközben a főváros azon dolgozik, hogy védetté nyilvánítsa a területet. Kiszivárgott egy látványterv is, ami alapján drasztikusan csökkenhet a zöldterületi arány.","shortLead":"Már zajlik a tereprendezés, miközben a főváros azon dolgozik, hogy védetté nyilvánítsa a területet. Kiszivárgott...","id":"20250507_ormezei-retek-termeszetvedelem-ingatlan-forras-invest-alapkezelo-zrt-ujbuda-life-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8202908-32d4-4dff-b13a-2fc5f4b662cb.jpg","index":0,"item":"555734a2-4317-42a5-8a26-8f551ea19a81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_ormezei-retek-termeszetvedelem-ingatlan-forras-invest-alapkezelo-zrt-ujbuda-life-program","timestamp":"2025. május. 07. 08:06","title":"Rendezvényközpontot akarnak építeni a védetté nyilvánítás előtt álló Őrmezei rétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Régen volt már közel azonos áron a két üzemanyagfajta. ","shortLead":"Régen volt már közel azonos áron a két üzemanyagfajta. ","id":"20250507_Eleri-egymast-a-benzin-es-dizel-ara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22.jpg","index":0,"item":"c1e89c8a-dc94-4c28-91e4-c52fa23f0a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Eleri-egymast-a-benzin-es-dizel-ara","timestamp":"2025. május. 07. 11:16","title":"Eléri egymást a benzin és a dízel ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]