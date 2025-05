Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8bc81a78-ac66-4876-9951-c1523175b416","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Egy speciális szempontok szerint összeállított tematikus fotógyűjtemény látható június 22-ig a Mai Manó Házban. A fotográfia olyan jól ismert és nagy hatású alkotóitól szerepelnek művek, mint Berenice Abbott, Robert Frank, Lee Friedlander, William Eggleston – vagy, hogy némileg fiatalabb korosztályból is említsünk egy csillagot, Gregory Crewdson. Az Americana címen futó kiállítás kurátora Baki Péter, a képek tulajdonosa és közönség elé bocsátója pedig egy magyar üzletember és műgyűjtő, Pálfi György. Vele beszélgettünk.","shortLead":"Egy speciális szempontok szerint összeállított tematikus fotógyűjtemény látható június 22-ig a Mai Manó Házban...","id":"20250507_matchbox-auto-Palfi-Gyorgy-gyujtemenye-kiallitas-Mai-Mano-Haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bc81a78-ac66-4876-9951-c1523175b416.jpg","index":0,"item":"9284298d-271d-4230-88ae-e17603271fcb","keywords":null,"link":"/360/20250507_matchbox-auto-Palfi-Gyorgy-gyujtemenye-kiallitas-Mai-Mano-Haz","timestamp":"2025. május. 07. 14:30","title":"Az amerikai fotográfia csúcsát jelentő nevek ikonikus munkái Budapesten – autómámor Pálfi Györggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba44ecdf-8506-48c4-93ee-92fc3db9089c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jarrett a legnagyobb hatású dzsesszzongoristák egyike, a műfaj élő legendája. Magyarországi koncertje előtt a Műpában is bemondták, hogy tartózkodjon a közönség a köhögéstől.","shortLead":"Jarrett a legnagyobb hatású dzsesszzongoristák egyike, a műfaj élő legendája. Magyarországi koncertje előtt a Műpában...","id":"20250508_Nyolcvan-eves-Keith-Jarrett-akinek-a-koncertjein-kohogni-sem-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba44ecdf-8506-48c4-93ee-92fc3db9089c.jpg","index":0,"item":"cf856bb9-5661-4b75-b6f6-62da513236cd","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_Nyolcvan-eves-Keith-Jarrett-akinek-a-koncertjein-kohogni-sem-lehet","timestamp":"2025. május. 08. 14:30","title":"Nyolcvanéves Keith Jarrett, akinek a koncertjein köhögni sem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","shortLead":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","id":"20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"38fd2aa9-9883-4979-b308-78f38f9fbbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","timestamp":"2025. május. 07. 13:16","title":"„Én ezt bevállalom” – mondta Hadházy, miután a rendőrség feljelentette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a70b59-d24e-407f-9ad6-f3dcaf7e50d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatos témák szerepelnek a középszintű angolérettségi szövegértési részében, amelyet csütörtökön írnak a diákok: autóvezetéssel kapcsolatos párbeszéd, háziállatok etetése karácsonykor, mentális egészség, valamint az idősek házassága is szóba kerül a kérdéssorban.","shortLead":"Változatos témák szerepelnek a középszintű angolérettségi szövegértési részében, amelyet csütörtökön írnak a diákok...","id":"20250508_Autovezetes-es-mentalis-egeszseg-feladatok-a-kozepszintu-angolerettsegin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33a70b59-d24e-407f-9ad6-f3dcaf7e50d8.jpg","index":0,"item":"433d3adb-a368-418e-bb32-9af06e5b6db3","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Autovezetes-es-mentalis-egeszseg-feladatok-a-kozepszintu-angolerettsegin","timestamp":"2025. május. 08. 09:52","title":"Autóvezetésről és mentális egészségről szóló feladatokkal küzdenek a diákok a középszintű angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint egy asztali számítógép.","shortLead":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint...","id":"20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b.jpg","index":0,"item":"ed06b204-a005-4b70-a0a0-869bbd952d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","timestamp":"2025. május. 08. 10:03","title":"Számítógép helyett okostelefon: asztali módot kap az Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","shortLead":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","id":"20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"2f90a583-dc94-424e-9fed-cc160d65972d","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","timestamp":"2025. május. 08. 07:53","title":"Volt, aki tízmillió forinttal támogatta a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b66f2d-fb1d-4fde-b8a4-9a274a808729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint ez azt jelenti, hogy az állami tulajdonú MVM-hez tartozó Gázgyár kármentesítését már nem lehet tovább halogatni.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ez azt jelenti, hogy az állami tulajdonú MVM-hez tartozó Gázgyár kármentesítését már nem...","id":"20250507_A-fovaros-pert-nyert-az-Obudai-Gazgyar-rakkelto-szennyezesenek-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b66f2d-fb1d-4fde-b8a4-9a274a808729.jpg","index":0,"item":"9aee9331-255b-4920-becc-0bb89cbe9d01","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_A-fovaros-pert-nyert-az-Obudai-Gazgyar-rakkelto-szennyezesenek-ugyeben","timestamp":"2025. május. 07. 11:13","title":"A főváros pert nyert az Óbudai Gázgyár rákkeltő szennyezésének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Itt az ideje, hogy a Momentum egy lépést hátra lépjen” – írja a párt korábbi elnöke.","shortLead":"„Itt az ideje, hogy a Momentum egy lépést hátra lépjen” – írja a párt korábbi elnöke.","id":"20250507_Fekete-Gyor-kezdemenyezi-hogy-a-Momentum-ne-induljon-a-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f.jpg","index":0,"item":"1794efe0-3b5f-408b-939e-d6c9e66c0c46","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Fekete-Gyor-kezdemenyezi-hogy-a-Momentum-ne-induljon-a-valasztasokon","timestamp":"2025. május. 07. 08:33","title":"Fekete-Győr kezdeményezi, hogy a Momentum ne induljon a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]