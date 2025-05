Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Putyin haverjai mindig a nyugati szövetségeseket hibáztatják, a nácikat néha, a szovjeteket sosem. ","shortLead":"Putyin haverjai mindig a nyugati szövetségeseket hibáztatják, a nácikat néha, a szovjeteket sosem. ","id":"20250513_Dalibor-Rohac-2-vilaghaboru-kozep-europa-felelosseg-szovetsegesek-nacik-szovjetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54.jpg","index":0,"item":"2878fcd3-9f96-4b17-9929-a9ec8c0f76c9","keywords":null,"link":"/360/20250513_Dalibor-Rohac-2-vilaghaboru-kozep-europa-felelosseg-szovetsegesek-nacik-szovjetek","timestamp":"2025. május. 13. 17:00","title":"Dalibor Rohac: Nyolcvan évvel a második világháború után egyes európaiak elfelejtik, kik voltak a rosszfiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2eff11-546b-4dbf-94ce-f312ea66ec6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több cég is versenyez a NASA kegyeiért, hogy az ő kerekei kerüljenek fel az Artemis-program holdjárójára. A döntésre még az idei évben sor kerülhet.","shortLead":"Több cég is versenyez a NASA kegyeiért, hogy az ő kerekei kerüljenek fel az Artemis-program holdjárójára. A döntésre...","id":"20250514_artemis-program-nasa-holdjaro-kereke-bridgestone-michelin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b2eff11-546b-4dbf-94ce-f312ea66ec6f.jpg","index":0,"item":"d3c87e4e-b7a0-4c3c-af35-011df99594c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_artemis-program-nasa-holdjaro-kereke-bridgestone-michelin","timestamp":"2025. május. 14. 15:03","title":"Tevetalp mintájára készít kereket a Bridgestone, a holdjáróra szerelhetik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös kutatása hívja fel a figyelmet a klímaváltozás egy újabb hatására – arra, hogy a ma még gyakorinak gondolt fajok sincsenek biztonságban, és ők is veszélybe kerülhetnek a jövőben.","shortLead":"A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös kutatása hívja fel a figyelmet a klímaváltozás...","id":"20250513_klimavaltozas-hatasai-gyakori-fajok-madarak-veszely-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05.jpg","index":0,"item":"2de903a7-b31b-4630-b718-96f6326e96c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_klimavaltozas-hatasai-gyakori-fajok-madarak-veszely-kutatas","timestamp":"2025. május. 13. 13:03","title":"A klímaváltozás újabb aggasztó hatása: akár a gyakori madárfajok is veszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök tollat ragadott, és nyílt levelet írt a kormányzati politikusoknak, akik az ukrán titkosszolgálatok segítésével vádolják. Ruszin-Szendi szerint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat inkompetens vezetése a ludas a fiaskóért, mely nemrég került oda teljesen idegen területről.","shortLead":"A volt vezérkari főnök tollat ragadott, és nyílt levelet írt a kormányzati politikusoknak, akik az ukrán...","id":"20250514_Ruszin-Szendi-Romulusz-nyilt-levelben-harit-es-felelosoket-nevezett-meg-a-kembotranyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238.jpg","index":0,"item":"c6f7bb1f-dfb7-43d8-b08b-6d88cf34f6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Ruszin-Szendi-Romulusz-nyilt-levelben-harit-es-felelosoket-nevezett-meg-a-kembotranyban","timestamp":"2025. május. 14. 11:41","title":"Ruszin-Szendi Romulusz nyílt levélben nevezi meg a kémbotrány felelőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének köszönhető.","shortLead":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének...","id":"20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2.jpg","index":0,"item":"096d82bd-9600-47a2-a71a-2d2ffa6bbf39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","timestamp":"2025. május. 13. 14:03","title":"A vakvezető kutyákat is kiválthatja a szingapúri robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcd1cda-9f1a-45ab-8366-ab85e0ad5567","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ami igazán működik, az a második autókra vonatkozó drasztikus díjemelés.","shortLead":"Ami igazán működik, az a második autókra vonatkozó drasztikus díjemelés.","id":"20250513_lakossagi-parkolasi-dij-Budapest-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fcd1cda-9f1a-45ab-8366-ab85e0ad5567.jpg","index":0,"item":"4a0909ef-9a6d-4025-b62b-ea32058bc367","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_lakossagi-parkolasi-dij-Budapest-emeles","timestamp":"2025. május. 13. 12:01","title":"Megemelték sok helyen a lakossági parkolási díjakat Budapesten, amire eltűntek az autók, majd lassan visszaszivárogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely most azt a személyt nevezte ki Bolla Tibor utódjának, aki annak idején az orosz metrókocsik cseréjére kiírt tender irányításában részt vett. ","shortLead":"Karácsony Gergely most azt a személyt nevezte ki Bolla Tibor utódjának, aki annak idején az orosz metrókocsik cseréjére...","id":"20250513_karacsony-gergely-fopolgarmester-bolla-tibor-bkv-vezerigazgato-levaltas-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b.jpg","index":0,"item":"f9cea468-ad16-4b53-b593-03b19d661def","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_karacsony-gergely-fopolgarmester-bolla-tibor-bkv-vezerigazgato-levaltas-vitezy-david","timestamp":"2025. május. 13. 10:46","title":"Vitézy: Nehezen hihető, hogy Karácsony hat év után egy cikkből döbbent rá, hogy korrupció lengi be a BKV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36526967-0586-4c3d-af3a-516ffb44d4d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tolvaj London központjában, csúcsidőben próbálkozott be egy kínai diáknál, de nagyon nem jött össze, amit kitervelt. ","shortLead":"Egy tolvaj London központjában, csúcsidőben próbálkozott be egy kínai diáknál, de nagyon nem jött össze, amit...","id":"20250513_Telefon-lopas-tolvaj-London-metro-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36526967-0586-4c3d-af3a-516ffb44d4d8.jpg","index":0,"item":"7554eb4d-0e92-4543-805c-f861b9818ab5","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Telefon-lopas-tolvaj-London-metro-elfogas","timestamp":"2025. május. 13. 15:59","title":"Emberére akadt a londoni telefontolvaj: az áldozata teperte le és adta át a rendőröknek (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]