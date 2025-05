Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","shortLead":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","id":"20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e.jpg","index":0,"item":"372b8342-0be4-48cb-a4d8-be82380f4a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","timestamp":"2025. május. 13. 18:28","title":"A leváltott BKV-vezér azt állítja, hogy csak spontán futott össze a számlagyáras ügy vádlottjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországgal szembeni szankciók jelenlegi formájukban július végén járnak le, és bár egyre többször hallani egy esetleges tűzszünetről, az Unió mégis fenntartja a gazdasági nyomást Moszkván.","shortLead":"Az Oroszországgal szembeni szankciók jelenlegi formájukban július végén járnak le, és bár egyre többször hallani...","id":"20250513_EU-Unio-veto-Magyarorszag-orosz-szankciok-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"d34cb9ce-d749-4efe-9807-85fabe29ff12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_EU-Unio-veto-Magyarorszag-orosz-szankciok-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 13. 13:57","title":"Jogi kiskapukkal készül az EU arra, hogy Magyarország megvétózhatja az oroszok elleni újabb szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani a tartalmat.","shortLead":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani...","id":"20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"5bd88911-6ad3-4c27-90f7-72b486bdff53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","timestamp":"2025. május. 15. 09:03","title":"Ha bosszantják a reklámok a YouTube-on, van egy rossz hírünk: még idegesítőbbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6d88e8-6f4a-4fc7-817d-8d8f4af56203","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Robert Benton 92 éves volt.","shortLead":"Robert Benton 92 éves volt.","id":"20250514_Meghalt-a-Kramer-kontra-Kramer-Oscar-dijas-rendezoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6d88e8-6f4a-4fc7-817d-8d8f4af56203.jpg","index":0,"item":"d7d9bb07-4369-4bac-8c92-5dd5dc389f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Meghalt-a-Kramer-kontra-Kramer-Oscar-dijas-rendezoje","timestamp":"2025. május. 14. 14:09","title":"Meghalt a Kramer kontra Kramer Oscar-díjas rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba helyezte az elbontását, korábban már ideiglenes védelmet adott az építési miniszter. Most műemlékké is nyilvánítaná.","shortLead":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba...","id":"20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422.jpg","index":0,"item":"3f38ffb4-db79-4951-8ccb-b7072a574b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","timestamp":"2025. május. 13. 10:08","title":"Lázár János „nemzeti emlékként” műemléki védelmet ad a hegyvidéki turulszobornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd025d4-c91e-4615-bbd5-3f426755fe90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal megosztotta azt is, hogyan kellene vitáznia azoknak, akik mást gondolnak a világról. ","shortLead":"Egyúttal megosztotta azt is, hogyan kellene vitáznia azoknak, akik mást gondolnak a világról. ","id":"20250513_dobrev-klara-rak-sandorne-maria-antiszemita-poszt-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd025d4-c91e-4615-bbd5-3f426755fe90.jpg","index":0,"item":"ce02ab88-0c6a-464a-9220-e5054075a45b","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_dobrev-klara-rak-sandorne-maria-antiszemita-poszt-valasz","timestamp":"2025. május. 13. 16:16","title":"„A politika nem attól lesz erős, hogy megalázunk másokat\" – Dobrev Klára reagált az őt és a nagyapját gyalázó antiszemita Facebook-posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Törvényszék megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben a brüsszeli testület megtagadta Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti sms-váltások kiadását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az sms-ek tartalmát megismerhetjük. ","shortLead":"Az Európai Törvényszék megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben a brüsszeli testület megtagadta...","id":"20250514_Torvenyszek_ursula-von-der-leyen_atlathatosag_covid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4.jpg","index":0,"item":"a34a309b-2208-48ae-ba4f-e248b1915e76","keywords":null,"link":"/eurologus/20250514_Torvenyszek_ursula-von-der-leyen_atlathatosag_covid-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 09:59","title":"Törvényszék: Alaptalanul tagadta meg az Európai Bizottság Von der Leyen sms-einek kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezek után Trump sem utazik.","shortLead":"Ezek után Trump sem utazik.","id":"20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"3aede897-047e-4901-b348-751c3014f650","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 23:36","title":"A Kreml megerősítette: nem megy Putyin Isztambulba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]