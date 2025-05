Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb04c00e-f736-489e-906c-657153ddc5e5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mostanában meglehetősen gyakran fordul ez elő.","shortLead":"Mostanában meglehetősen gyakran fordul ez elő.","id":"20250513_foldrenges-napoly-campi-flegrei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb04c00e-f736-489e-906c-657153ddc5e5.jpg","index":0,"item":"ee3954a8-44cb-4cbb-a8cc-ea2229a5c01b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_foldrenges-napoly-campi-flegrei","timestamp":"2025. május. 13. 19:19","title":"Földrengés okozott riadalmat Nápolyban és környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","shortLead":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","id":"20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2.jpg","index":0,"item":"ee64fb02-87b5-4448-a43a-e5ebac9d0cce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","timestamp":"2025. május. 13. 07:24","title":"Egymillióval több fizetőturistát fogadtak tavaly az olaszországi látnivalók, mint amekkora az ország lakossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcd1cda-9f1a-45ab-8366-ab85e0ad5567","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ami igazán működik, az a második autókra vonatkozó drasztikus díjemelés.","shortLead":"Ami igazán működik, az a második autókra vonatkozó drasztikus díjemelés.","id":"20250513_lakossagi-parkolasi-dij-Budapest-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fcd1cda-9f1a-45ab-8366-ab85e0ad5567.jpg","index":0,"item":"4a0909ef-9a6d-4025-b62b-ea32058bc367","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_lakossagi-parkolasi-dij-Budapest-emeles","timestamp":"2025. május. 13. 12:01","title":"Megemelték sok helyen a lakossági parkolási díjakat Budapesten, amire eltűntek az autók, majd lassan visszaszivárogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153fe4d0-5968-4137-a99a-ce487b9d3a53","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Antony lehet az első játékos, aki két nagy európai kupasorozatit is megnyer egy idényben, Mbappé foghatja a fejét, ha a PSG győz a Bajnokok Ligája-döntőben, a Fradi focicsapata visszavágásra, a pólósok címvédésre készülnek, akárcsak a Győr női kézisei. Tippeljen a hónap legérdekesebb sporteseményeire!","shortLead":"Antony lehet az első játékos, aki két nagy európai kupasorozatit is megnyer egy idényben, Mbappé foghatja a fejét, ha...","id":"20250513_bajnokok-ligaja-europa-liga-konferencialiga-magyar-kupa-donto-ferencvaros-paks-antony-psg-gyor-labdarugas-kezilabda-vizilabda-final-four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/153fe4d0-5968-4137-a99a-ce487b9d3a53.jpg","index":0,"item":"a72b5e35-9784-4731-a6bd-135fd295e470","keywords":null,"link":"/sport/20250513_bajnokok-ligaja-europa-liga-konferencialiga-magyar-kupa-donto-ferencvaros-paks-antony-psg-gyor-labdarugas-kezilabda-vizilabda-final-four","timestamp":"2025. május. 13. 16:01","title":"Köznevetség tárgyává tették, most történelmi tettel vághat vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401d20d7-0b62-4582-bef8-781d96b4e5ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 300 ezer forintos kárt is meg kell térítenie.","shortLead":"A 300 ezer forintos kárt is meg kell térítenie.","id":"20250513_bortonbuntetes-hodmezovasarhely-fidesz-iroda-betort-ablak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/401d20d7-0b62-4582-bef8-781d96b4e5ba.jpg","index":0,"item":"b2d74c34-064c-4fab-87a5-8c8ea4870030","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_bortonbuntetes-hodmezovasarhely-fidesz-iroda-betort-ablak","timestamp":"2025. május. 13. 17:47","title":"Börtönbe küldik a hódmezővásárhelyi Fidesz-iroda ablakait betörő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, ez már elmúlt, hiszen az éjjel azonban benyújtották azt a törvényjavaslatot, amelynek pontosan ez a célja.","shortLead":"Úgy látszik, ez már elmúlt, hiszen az éjjel azonban benyújtották azt a törvényjavaslatot, amelynek pontosan ez a célja.","id":"20250514_Orban-korabban-meg-azt-mondta-hogy-sohasem-hallgattatna-el-azokat-akikkel-nem-ert-egyet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"80df8119-d179-4cfc-bfbd-802e4c307313","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Orban-korabban-meg-azt-mondta-hogy-sohasem-hallgattatna-el-azokat-akikkel-nem-ert-egyet-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 09:25","title":"Emlékszik még arra, amikor Orbán azt mondta, hogy „mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c4c39-28fa-41c4-b354-aeaac61012f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere határozattan elítélte a képviselő magatartását.","shortLead":"Eger polgármestere határozattan elítélte a képviselő magatartását.","id":"20250514_Rak-Maria-Dobrev-Klara-DK-antiszemita-Eger-fideszes-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565c4c39-28fa-41c4-b354-aeaac61012f2.jpg","index":0,"item":"f808b693-5909-41b2-8756-50c65f59686d","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Rak-Maria-Dobrev-Klara-DK-antiszemita-Eger-fideszes-kepviselo","timestamp":"2025. május. 14. 13:44","title":"Képviselői mandátumáról maga dönthet, de elnöki posztjáról lemondatják a Dobrevről antiszemita posztot megosztó fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Három negyedévnyi esés után az idei év elején újra nőttek az európai elektromosautó-eladások, az elemzők optimizmusa azonban így is mérséklődött a korábbi évekhez képest. A Tesla Európában és Kínában is elvesztette piacvezetői pozícióját, Amerikában azonban továbbra is egyet jelent Elon Musk márkája az e-autózással.","shortLead":"Három negyedévnyi esés után az idei év elején újra nőttek az európai elektromosautó-eladások, az elemzők optimizmusa...","id":"20250513_elektromos-auto-pwc-tesla-europa-nemetorszag-kina-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe.jpg","index":0,"item":"ab2960fe-6032-4578-8f34-db0e48bedf16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_elektromos-auto-pwc-tesla-europa-nemetorszag-kina-usa-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 05:28","title":"Felpattant az európai villanyautó-piac, csak a Tesla maradt padlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]