„Sokféleképp tekinthetünk arra a [tihanyi] beszédre, de zavart okozott. Ez érződött mindenfelé. És az a legfontosabb, hogy azt akkor kellett tisztázni. Nem szabadott hagyni, hogy több nap elteljen” – így reagált vasárnap Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke Orbán Viktor korábbi kiállására a szélsőjobboldali, magyarellenes román elnökjelölt, George Simion mellett.

A pártelnök szavazata leadása után nyilatkozott a Válasz Online-nak, Kelemen ugyanis Orbán kijelentései után telefonon egyeztetett a miniszterelnökkel, a kormány pedig állítása szerint azt a jelöltet támogatja, akit az RMDSZ is, de azt is többször megjegyezték, semmilyen módon nem kívánják befolyásolni a romániai elnökválasztást. Az elhíresült beszédben Orbán azt mondta, egyetértenek abban, hogy a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, ezért azt üzente a román elnökjelöltnek, számíthat rá a „szuverenitásért való küzdelemben”.

Tihanyból üzente Orbán a szélsőjobbos román elnökjelöltnek, hogy megvédheti az EU-ban Orbán Viktor szerint semmilyen elszigetelődést, retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőjével szemben.

Kelemen Hunort a miniszterelnök hívta fel az RMDSZ elnökének állítása szerint, arra a kérdésre, hogy mivel hatott a magyar miniszterelnökre így válaszolt: „Érvekkel. Nem volt olyasmi abban a telefonbeszélgetésben, ami az eddigi beszélgetéseinktől eltért volna. Egyszerűen azt mondtam el, miért az az érdeke az erdélyi magyar közösségnek, hogy Nicușor Dan nyerjen, és miért nem lehet megbízni Simionban”.

Hozzátette, az elmúlt években mindig eljutottak arra a következtetésre, hogy a romániai politikában a magyar kormány azt támogatja, amit az erdélyi magyar közösség képviselete jónak tart, így volt ez most is. „Ezzel én ezt a történetet nagyjából le is zárnám – visszafelé az időben úgysem tudunk menni” – jegyezte meg Kelemen.

Vasárnap délelőtt az RMDSZ számos vezetője szavazásra buzdított és elmondták azt is, ők kire voksoltak. A választás napján és az azt megelőző szombaton Romániában kampánycsend van, így a politikusok nem mondtak neveket, Kelemen Hunor úgy fogalmazott, arra a jelöltre szavazott, „aki soha semmi rosszat nem mondott a közösségünkről, aki nem támadta a magyarokat”.