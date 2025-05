Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1fd1c91-ff73-4084-8de8-6be278e683ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bostoni bárban játszódó sorozat mind a 270 részében szerepelt. 76 éves volt.","shortLead":"A bostoni bárban játszódó sorozat mind a 270 részében szerepelt. 76 éves volt.","id":"20250521_Meghalt-George-Wendt-a-Cheers-sztarja-a-filmtortenet-leghiresebb-torzsvendege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1fd1c91-ff73-4084-8de8-6be278e683ee.jpg","index":0,"item":"b81e81ad-6c3d-402d-b646-f758af07f639","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Meghalt-George-Wendt-a-Cheers-sztarja-a-filmtortenet-leghiresebb-torzsvendege","timestamp":"2025. május. 21. 08:42","title":"Meghalt George Wendt, a Cheers sztárja, a filmtörténet leghíresebb törzsvendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A varjúszülők az éppen cseperedő fiókáikat védelmezik, ezért támadnak rá a járókelőkre. ","shortLead":"A varjúszülők az éppen cseperedő fiókáikat védelmezik, ezért támadnak rá a járókelőkre. ","id":"20250522_Varjutamadasok-miatt-lezartak-a-ferencvarosi-Ferenc-teret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3.jpg","index":0,"item":"d2d65991-5572-47d1-bbcf-beea4aedb7e5","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Varjutamadasok-miatt-lezartak-a-ferencvarosi-Ferenc-teret","timestamp":"2025. május. 22. 11:29","title":"Varjútámadások miatt lezárták a ferencvárosi Ferenc teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb4290e-1ef3-47dd-a938-9ea84f7dca65","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerepet kapott korábbi államtitkár, és olimpiai bajnok is. Volt, aki 3 millióért sem akarta elfogadni a posztot.","shortLead":"Szerepet kapott korábbi államtitkár, és olimpiai bajnok is. Volt, aki 3 millióért sem akarta elfogadni a posztot.","id":"20250521_mnb-ingatlan-kft-varga-mihaly-vezetovaltas-udud-zsolt-ugyvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cb4290e-1ef3-47dd-a938-9ea84f7dca65.jpg","index":0,"item":"426d393a-8ac8-4e50-8052-1132f4a47f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_mnb-ingatlan-kft-varga-mihaly-vezetovaltas-udud-zsolt-ugyvezeto","timestamp":"2025. május. 21. 07:57","title":"Varga Mihály lecserélte az MNB ingatlanos cégének vezetőit, de nem minden jelölt volt odáig a 3 milliós fizetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183a605-3a6c-43d8-9582-c89ce9646e37","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyre fogynak a boltok, igaz tavaly már csökkenő ütemben. Csak pékségből ékszer- és halboltból lett valamivel több.","shortLead":"Egyre fogynak a boltok, igaz tavaly már csökkenő ütemben. Csak pékségből ékszer- és halboltból lett valamivel több.","id":"20250521_kiskereskedelem-statisztika-boltok-uzletek-szama-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183a605-3a6c-43d8-9582-c89ce9646e37.jpg","index":0,"item":"da741fc1-84bf-4f44-85db-356692855966","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_kiskereskedelem-statisztika-boltok-uzletek-szama-ksh","timestamp":"2025. május. 21. 11:13","title":"Naponta kilenc bolt zárt be tavaly, és ez jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1609c5e-0b98-42e3-8c25-21baef26948e","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Jackl Vivien a klubja elnöke szerint az olimpia óta sem fizikálisan, sem mentálisan nem volt megfelelő állapotban ahhoz, hogy meg tudjon felelni a követelményeknek, amelyeket az amerikai edzővel való közös munka igényel.","shortLead":"Jackl Vivien a klubja elnöke szerint az olimpia óta sem fizikálisan, sem mentálisan nem volt megfelelő állapotban...","id":"20250520_jackl-vivien-shane-tusup-budapest-honved-gergely-istvan-edzes-uszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1609c5e-0b98-42e3-8c25-21baef26948e.jpg","index":0,"item":"416d9873-623a-4074-9855-a5cf4b957cd5","keywords":null,"link":"/sport/20250520_jackl-vivien-shane-tusup-budapest-honved-gergely-istvan-edzes-uszas","timestamp":"2025. május. 20. 19:50","title":"Hetente csak kétszer edz Shane Tusuppal az új tanítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b51bd5c-ad94-444f-b889-3acbd856ddc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha Ukrajnából nem jön gáz, érkezik majd délről. Az olcsó energiához barátok kellenek, nem ellenségek – mondta a miniszterelnök.","shortLead":"Ha Ukrajnából nem jön gáz, érkezik majd délről. Az olcsó energiához barátok kellenek, nem ellenségek – mondta...","id":"20250521_orban-viktor-enegia-foldgaz-turk-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b51bd5c-ad94-444f-b889-3acbd856ddc4.jpg","index":0,"item":"c0e901db-5389-4a9d-bd81-3096a7fdb5df","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_orban-viktor-enegia-foldgaz-turk-allamok","timestamp":"2025. május. 21. 17:19","title":"Orbán a türköket méltatta a magyar energiaellátás megsegítése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük a buszon katonák utaztak, ugyanakkor a sebesültek között 38 gyerek állapota súlyos, akiket elég nehéz katonáknak tekinteni.","shortLead":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük...","id":"20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8.jpg","index":0,"item":"13e45dc0-48af-4c51-9d69-64a7b487e8b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","timestamp":"2025. május. 21. 10:42","title":"Gyerekekkel teli iskolabuszt robbantott fel egy öngyilkos merénylő Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]