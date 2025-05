Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40a3f694-6797-451c-a5f7-32e19f340d98","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai InventWood nevű cég egy speciális eljárással olyan fát készített, ami rugalmas, könnyen kezelhető, de ellenáll az időjárás viszontagságainak, és nagyságrendileg erősebb az acélnál.","shortLead":"Az amerikai InventWood nevű cég egy speciális eljárással olyan fát készített, ami rugalmas, könnyen kezelhető, de...","id":"20250521_inventwood-superwood-szuperfa-epitoanyag-tuzallo-fa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a3f694-6797-451c-a5f7-32e19f340d98.jpg","index":0,"item":"23ee5a0f-0060-4b94-a61f-f5a8d28eb7f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_inventwood-superwood-szuperfa-epitoanyag-tuzallo-fa","timestamp":"2025. május. 21. 08:03","title":"10x erősebb az acélnál, ráadásul tűzálló is az új amerikai szuperfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce72ff36-5dd3-4cd8-b3d3-03d89212b07e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jancsó Miklós egykori tanítványa New York alvilágába merült alá.","shortLead":"Jancsó Miklós egykori tanítványa New York alvilágába merült alá.","id":"20250521_Verekedo-kopaszok-fegyveres-ortodoxok-es-a-macskano-megerkezett-Darren-Aronofsky-uj-filmjenek-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce72ff36-5dd3-4cd8-b3d3-03d89212b07e.jpg","index":0,"item":"a07f8c7f-8d8f-4ebc-841a-acb60dc40921","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Verekedo-kopaszok-fegyveres-ortodoxok-es-a-macskano-megerkezett-Darren-Aronofsky-uj-filmjenek-elozetes","timestamp":"2025. május. 21. 16:14","title":"Verekedő kopaszok, fegyveres ortodoxok, tarajos punkok és Austin Butler – megérkezett Darren Aronofsky új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78.jpg","index":0,"item":"1c27201d-f84c-475e-a76b-da8ea341d204","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","timestamp":"2025. május. 21. 06:41","title":"Vissza a jövőbe: 300 lóerős V6 az apró Nissan Micrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy hét alatt tíz évvel került közelebb Magyarország a putyini Oroszország politikai berendezkedéséhez. 