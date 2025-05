Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3676606c-0d08-4074-a9b6-457ef0a346b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 39 éves nő irigylésre méltóan aktív életet élt, mialatt rokkantsági ellátást és busás kártérítést kapott. ","shortLead":"A 39 éves nő irigylésre méltóan aktív életet élt, mialatt rokkantsági ellátást és busás kártérítést kapott. ","id":"20250522_amerikai-rendor-csalas-betegallomany-karterites-biztositas-kalifornia-westminster","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3676606c-0d08-4074-a9b6-457ef0a346b4.jpg","index":0,"item":"5bd6cc09-a81b-4953-9a0b-14575ddcdba5","keywords":null,"link":"/elet/20250522_amerikai-rendor-csalas-betegallomany-karterites-biztositas-kalifornia-westminster","timestamp":"2025. május. 22. 19:09","title":"Egy buli buktatta le az amerikai rendőrt, aki több mint kétszázmilliót zsebelt be úgy, hogy betegnek tettette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed2c031-af21-4902-8312-25267d46eec0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Néhány képviselő elismerte, hogy ott volt, de állításuk szerint nem tudták, hogy a kínai cég hívta meg őket. ","shortLead":"Néhány képviselő elismerte, hogy ott volt, de állításuk szerint nem tudták, hogy a kínai cég hívta meg őket. ","id":"20250523_A-belgak-lehallgattak-a-Huawei-Anderlechtnel-berelt-paholyat-hogy-korrupt-EP-kepviseloket-buktassanak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed2c031-af21-4902-8312-25267d46eec0.jpg","index":0,"item":"7c226b4a-6b9d-493f-9bfa-af779db09de9","keywords":null,"link":"/kkv/20250523_A-belgak-lehallgattak-a-Huawei-Anderlechtnel-berelt-paholyat-hogy-korrupt-EP-kepviseloket-buktassanak-le","timestamp":"2025. május. 23. 13:17","title":"Lehallgatták a Huawei Anderlechtnél bérelt páholyát a belgák, hogy korrupt EP-képviselőket buktassanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72fb025-e2a1-43e6-afec-da7889229029","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Covid elleni védekezésnél jobb is lehet a felkészülés, a nemzetközi együttműködés. Ezt a reményt tükrözi az elfogadásra váró, nagy nehezen összehozott világmegállapodás.","shortLead":"A Covid elleni védekezésnél jobb is lehet a felkészülés, a nemzetközi együttműködés. Ezt a reményt tükrözi...","id":"20250523_hvg-vilagjarvany-egyezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a72fb025-e2a1-43e6-afec-da7889229029.jpg","index":0,"item":"8f403957-40e8-4be8-8d08-64b29b33bfa7","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-vilagjarvany-egyezmeny","timestamp":"2025. május. 23. 13:30","title":"Minden tizedik gyógyszer ingyen lesz? Mit hoz a fejünkre az új világjárvány-szerződés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf233a2-abbd-4b7d-ac40-72d10d0e2751","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új, az Egyesült Államokban kidolgozott genetikai teszt nyálból képes kimutatni olyan agresszív prosztatadaganatok meglétét, amelyeket a hagyományos vizsgálatok többsége nem jelez.","shortLead":"Egy új, az Egyesült Államokban kidolgozott genetikai teszt nyálból képes kimutatni olyan agresszív prosztatadaganatok...","id":"20250522_hvg-prosztatarak-diagnozis-nyalteszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cf233a2-abbd-4b7d-ac40-72d10d0e2751.jpg","index":0,"item":"85e4e6e0-465f-49ce-9d9c-42823b675222","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-prosztatarak-diagnozis-nyalteszt","timestamp":"2025. május. 22. 18:30","title":"6000 férfivel próbálták ki: egy új nyálteszt kimutatja a prosztatarák agresszív formáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Komoly összeget fizetnének érte.","shortLead":"Komoly összeget fizetnének érte.","id":"20250523_befektetoi-csoport-onlyfans-eladas-tozsdere-lepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f.jpg","index":0,"item":"dc96a3e0-39ad-4ec6-aa0e-7b33250ab9dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250523_befektetoi-csoport-onlyfans-eladas-tozsdere-lepes","timestamp":"2025. május. 23. 11:55","title":"Titokzatos befektetőcsoport vásárolhatja meg az OnlyFanst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja tovább eltűrni semmittevését.","shortLead":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja...","id":"20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992.jpg","index":0,"item":"406401ae-9b84-4573-bd05-f263d58a0445","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","timestamp":"2025. május. 21. 13:40","title":"Beismerte tettét a férfi, aki brutálisan megölte jótevőjét, amiért az megelégelte lustaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","shortLead":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","id":"20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87.jpg","index":0,"item":"d1d8f25e-f527-4077-9474-d88ae7ec8502","keywords":null,"link":"/sport/20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","timestamp":"2025. május. 22. 17:44","title":"Modric elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez sem rossz, de 2023-ban még jobban ment az előadónak.","shortLead":"Ez sem rossz, de 2023-ban még jobban ment az előadónak.","id":"20250521_Kovacs-Akos-bt-je-tavaly-282-millios-nyereseget-termelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01.jpg","index":0,"item":"983f21f8-3d02-474c-a516-b0129b0a99dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Kovacs-Akos-bt-je-tavaly-282-millios-nyereseget-termelt","timestamp":"2025. május. 21. 18:05","title":"Kovács Ákos bt.-je tavaly 282 milliós nyereséget termelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]