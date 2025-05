A bíróság ítélete alapján jogellenesen rúgta ki a szakszervezeti elnököt az Országos Mentőszolgálat tavaly nyáron – hangzott el az RTL híradójában.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Lengyel Tibornak azután mondtak fel, hogy kiszivárgott egy eset, amikor egy trombózisos beteg három órán át hiába várt a mentőre. Az adatlapot az RTL mutatta be riportjában. Ugyan az adatok többsége ki volt takarva, a konkrét esetet néhány nap alatt azonosította a mentőszolgálat vezetése, és Lengyel mellett a fotót készítő mentőápolónak is felmondtak.

Mivel a Mentőszolgálat ajánlott levele szerint Lengyel is részt vett az adatlap kiszivárogtatásában, őt is azonnali hatállyal elbocsátották annak ellenére, hogy szakszervezeti vezetőként törvényi védelem alatt áll. Lengyel akkor azt nyilatkozta: „indulatból, erőből és a jogszabályokat figyelmen kívül hagyva” hozták meg a döntést, hogy eltávolítják, amit jogszerűtlennek tartott, és jogi lépéseket fontolgatott.

Lengyel 10 éve dolgozott a mentőknél, korábban gépkocsivezető és technikus is volt, míg le nem fokozták raktárossá, miután többször is nyilatkozott a sajtóban a mentőknél tapasztalható problémákról.

Most az RTL-nek arról beszélt, hogy visszavették a munkahelyére. Az azóta eltelt időt is munkaviszonynak számítják, a munkáltatónak pedig a teljes fizetését és minden juttatását ki kell fizetni. Oda tért vissza, ahol korábban is dolgozott: a nagykátai mentőállomásra, ahol kiderült, hogy hetekig nem kaptak wc papírt a dolgozók, így a közös, összeadott pénzükből kellett megvenniük. Amikor ezt nyilvánosságra hozták, rögtön megérkezett az ellátmány.