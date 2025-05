Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. május. 25. 11:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film szereplői közül.","shortLead":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film...","id":"20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6.jpg","index":0,"item":"4d4033d6-33a3-4bf3-b8f0-792f7732b003","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","timestamp":"2025. május. 26. 16:18","title":"Megvan, mikor jön Az ördög Pradát visel folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df137990-9e01-4e72-b788-08f6dbb8c679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke korábban azzal vádolta meg az erdélyi pártot, hogy annak képviselő kémkednek az Európai Néppártban. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke korábban azzal vádolta meg az erdélyi pártot, hogy annak képviselő kémkednek az Európai Néppártban. ","id":"20250525_rmdsz-magyar-peter-tisza-part-nagyvarad-erdely-kulhoni-magyarok-roman-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df137990-9e01-4e72-b788-08f6dbb8c679.jpg","index":0,"item":"935764f9-1a02-4dcb-abf3-15fcef044d84","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_rmdsz-magyar-peter-tisza-part-nagyvarad-erdely-kulhoni-magyarok-roman-elnokvalasztas","timestamp":"2025. május. 25. 13:12","title":"„A lehallgatások terén nagy tapasztalata van\" – mondta az RMDSZ Magyar Péterről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cf2e34-514e-4ee9-8112-ed60264231a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marsalkó Dávid a Budapest Park színpadán fogalmazta meg a számára legfontosabb politikai gondolatot, amelynek a Marsalkó család miatt is különleges az üzenete.","shortLead":"Marsalkó Dávid a Budapest Park színpadán fogalmazta meg a számára legfontosabb politikai gondolatot, amelynek...","id":"20250526_Caramel-utan-a-Halott-Penz-is-a-politikarol-uzent-a-szinpadrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7cf2e34-514e-4ee9-8112-ed60264231a5.jpg","index":0,"item":"5d1f172b-f3af-49d5-8de3-001b9b275301","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Caramel-utan-a-Halott-Penz-is-a-politikarol-uzent-a-szinpadrol","timestamp":"2025. május. 26. 09:06","title":"Caramel után a Halott Pénz is a politikáról üzent a színpadról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter vasárnap arról posztolt, hogy a nagyváradi beszédét a Viastein munkásai próbálták megzavarni. A cég ügyvezetője azt mondta, elhatárolódnak attól, hogy őket aktuálpolitikai eseményekkel összefüggésbe hozzák.","shortLead":"Magyar Péter vasárnap arról posztolt, hogy a nagyváradi beszédét a Viastein munkásai próbálták megzavarni. A cég...","id":"20250526_viastein-dolgozo-ellentunteto-nagyvarad-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c.jpg","index":0,"item":"2d066d93-7e29-4589-bf84-20f4c93a663e","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_viastein-dolgozo-ellentunteto-nagyvarad-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 26. 15:17","title":"Viastein: nem tudnak arról, hogy a dolgozóik lettek volna a Magyar Péter ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már többtucatnyian jelezték, hogy részt vennének a június 28-ra rendezett felvonuláson.","shortLead":"Már többtucatnyian jelezték, hogy részt vennének a június 28-ra rendezett felvonuláson.","id":"20250526_EP-kepviselok-Budapest-Pride-ellenzek-sokszinu-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225.jpg","index":0,"item":"cd51a209-d73b-4d16-b455-8a02a34836da","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_EP-kepviselok-Budapest-Pride-ellenzek-sokszinu-Magyarorszag","timestamp":"2025. május. 26. 11:47","title":"EP-képviselőket toboroz az ellenzék a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2eef54-6b65-42d1-8d66-7a46b6a45d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áldozatot megverték, elektromos árammal sokkolták és fenyegették, egyszer kilógatták a párkányon is. A fiatal egy óvatlan pillanatban el tudott menekülni, az utcában lévő rendőrök siettek a segítségére. ","shortLead":"Az áldozatot megverték, elektromos árammal sokkolták és fenyegették, egyszer kilógatták a párkányon is. 