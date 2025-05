Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. ","id":"20250526_anyagi-bizonytalansag-magyarorszag-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"1e40dd9d-ed0e-49be-b7f5-7ad6e80f5e94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_anyagi-bizonytalansag-magyarorszag-felmeres","timestamp":"2025. május. 26. 11:25","title":"Tíz magyar felnőttből kilenc anyagi bizonytalanságot érez, és a többség még rosszabb helyzetre számít a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42145a9-38be-4fb8-9df8-7e05153bc08a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A britpop-legenda fellépése már kétszer is meghiúsult a Covid miatt, Damon Albarn július 6-án azonban most már tényleg fellép a Müpában egy különleges formációjával, az Africa Expresszel.","shortLead":"A britpop-legenda fellépése már kétszer is meghiúsult a Covid miatt, Damon Albarn július 6-án azonban most már tényleg...","id":"20250526_Damon-Albarn-vegre-tenyleg-eljon-Budapestre-africa-express-koncert-morcheeba-youssou-n-dour-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b42145a9-38be-4fb8-9df8-7e05153bc08a.jpg","index":0,"item":"18a44ace-07aa-458f-901c-1f328406774d","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Damon-Albarn-vegre-tenyleg-eljon-Budapestre-africa-express-koncert-morcheeba-youssou-n-dour-","timestamp":"2025. május. 26. 13:00","title":"Damon Albarn végre tényleg újra eljön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cf2e34-514e-4ee9-8112-ed60264231a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marsalkó Dávid a Budapest Park színpadán fogalmazta meg a számára legfontosabb politikai gondolatot, amelynek a Marsalkó család miatt is különleges az üzenete.","shortLead":"Marsalkó Dávid a Budapest Park színpadán fogalmazta meg a számára legfontosabb politikai gondolatot, amelynek...","id":"20250526_Caramel-utan-a-Halott-Penz-is-a-politikarol-uzent-a-szinpadrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7cf2e34-514e-4ee9-8112-ed60264231a5.jpg","index":0,"item":"5d1f172b-f3af-49d5-8de3-001b9b275301","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Caramel-utan-a-Halott-Penz-is-a-politikarol-uzent-a-szinpadrol","timestamp":"2025. május. 26. 09:06","title":"Caramel után a Halott Pénz is a politikáról üzent a színpadról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f060d-529e-467c-b293-b238445bb23d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A párt szeretné támogatni az ország új vezetését abban, hogy helyrehozzák a múlt hibáit. ","shortLead":"A párt szeretné támogatni az ország új vezetését abban, hogy helyrehozzák a múlt hibáit. ","id":"20250526_kelemen-hunor-rmdsz-uj-roman-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e76f060d-529e-467c-b293-b238445bb23d.jpg","index":0,"item":"73d6fdb0-e173-4b8d-b12b-1de5b66e375d","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_kelemen-hunor-rmdsz-uj-roman-kormany","timestamp":"2025. május. 26. 14:52","title":"„Nem fogunk elfutni a felelősség elől, ránk lehet számítani!\" – Kelemen Hunor bejelentette, az RMDSZ segíteni fogja Románia új kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9bb97e-7532-45bd-8652-984fb71ce5ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Kisvárda mellett, története során először a Kazincbarcika jutott fel a labdarúgó NB II-ből az élvonalba. A Vasasnak nem sikerült a továbbjutás.","shortLead":"A Kisvárda mellett, története során először a Kazincbarcika jutott fel a labdarúgó NB II-ből az élvonalba. A Vasasnak...","id":"20250525_Labdarugas-elvonalba-jutott-a-Kazincbarcika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e9bb97e-7532-45bd-8652-984fb71ce5ce.jpg","index":0,"item":"47565bb6-fec0-47db-b7e5-b9e98ce32fef","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Labdarugas-elvonalba-jutott-a-Kazincbarcika","timestamp":"2025. május. 25. 20:30","title":"Labdarúgás: élvonalba jutott a Kazincbarcika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd05e1d-7fac-433d-9ef8-551fcf0490be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A taktikai nukleáris fegyverek szállítására alkalmas hadihajó Észak-Korea második ismert rombolója. Kim Dzsongun szerint bűncselekmény történt, ami „csorbította az ország méltóságát”, három embert vettek őrizetbe miatta.","shortLead":"A taktikai nukleáris fegyverek szállítására alkalmas hadihajó Észak-Korea második ismert rombolója. Kim Dzsongun...","id":"20250525_Eszak-Korea-hadihajo-baleset-rombolo-orizetbe-vettek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcd05e1d-7fac-433d-9ef8-551fcf0490be.jpg","index":0,"item":"644a91bb-8de2-4b50-8ca1-8835ca483ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Eszak-Korea-hadihajo-baleset-rombolo-orizetbe-vettek","timestamp":"2025. május. 25. 14:32","title":"Megrongálódott Észak-Koreában egy hadihajó, miközben vízre bocsátották, a felelősöket „megbüntetik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság elnöke attól tart, hogy ezzel csak tovább provokálnák az Orbán-kormányt.","shortLead":"A bizottság elnöke attól tart, hogy ezzel csak tovább provokálnák az Orbán-kormányt.","id":"20250526_Ursula-von-der-Leyen-arra-keri-az-unios-biztosokat-hogy-ne-jojjenek-a-budapesti-Pride-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"be22d181-e7d4-4a3a-9d86-5edc63a174f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Ursula-von-der-Leyen-arra-keri-az-unios-biztosokat-hogy-ne-jojjenek-a-budapesti-Pride-ra","timestamp":"2025. május. 26. 09:25","title":"Ursula von der Leyen arra kéri az uniós biztosokat, hogy ne jöjjenek a budapesti Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5317e937-b3be-4f21-8ddf-99ea15c399f4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vashiány a világon a leggyakoribb hiányállapot, ami sok embert érint. Leggyakrabban nőknél és gyermekeknél alakul ki, de a nagyobb fizikai terhelésnek kitett sportolók is veszélyeztetettek. Nézzük, mi áll a vashiány hátterében, mit okoz, hogyan diagnosztizálható és kezelhető.","shortLead":"A vashiány a világon a leggyakoribb hiányállapot, ami sok embert érint. Leggyakrabban nőknél és gyermekeknél alakul ki...","id":"20250428_Globalis-egeszsegi-problemat-jelent-ez-a-nyomelemhiany-maltofer-vas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5317e937-b3be-4f21-8ddf-99ea15c399f4.jpg","index":0,"item":"9a217e3c-f7d1-4c39-bf3c-6d1a9dc7bbbb","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Globalis-egeszsegi-problemat-jelent-ez-a-nyomelemhiany-maltofer-vas","timestamp":"2025. május. 26. 07:30","title":"Globális egészségi problémát jelent ez a nyomelemhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""}]