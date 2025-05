Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f615ee0-7a26-44ae-a329-760842ffaaae","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 670 milliárd forintos kiadáscsökkenést várnak a lépéstől. ","shortLead":"Több mint 670 milliárd forintos kiadáscsökkenést várnak a lépéstől. ","id":"20250526_Sporolasba-kezd-a-Volvo-3000-allasnak-intenek-bucsut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f615ee0-7a26-44ae-a329-760842ffaaae.jpg","index":0,"item":"1a3d18e2-498a-42c8-8503-76c501cf99cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Sporolasba-kezd-a-Volvo-3000-allasnak-intenek-bucsut","timestamp":"2025. május. 26. 15:39","title":"Spórolásba kezd a Volvo: 3000 dolgozónak intenek búcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legutóbbi frissítés komoly fejtörést okozhat sok Galaxy A56-tulajdonosnak. A jó hír, hogy van egy megoldás, ami a legtöbb felhasználónál működhet.","shortLead":"A legutóbbi frissítés komoly fejtörést okozhat sok Galaxy A56-tulajdonosnak. A jó hír, hogy van egy megoldás, ami...","id":"20250527_samsung-galaxy-a56-frissites-hiba-betoltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b.jpg","index":0,"item":"6a654358-19cd-46cc-a0cd-4ccbc90399f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_samsung-galaxy-a56-frissites-hiba-betoltes","timestamp":"2025. május. 27. 14:03","title":"Nem tölt be a Samsung mobilja frissítés után? Itt a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der Standardnak adott interjúban Gustav Gressel, a bécsi Nemzetvédelmi Akadémia tanára.","shortLead":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der...","id":"20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"9fdc09fe-710e-438f-933d-aaf3df2b832b","keywords":null,"link":"/360/20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 26. 15:06","title":"Osztrák katonai elemző: Trump, az AfD és Musk mind Putyin hasznos idiótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad2109d-6b67-4acb-8b37-fe9d36c09c81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csoportok a cannes-i filmfesztivált akarták megzavarni.","shortLead":"A csoportok a cannes-i filmfesztivált akarták megzavarni.","id":"20250526_franciaorszag-aramszunet-gyujtogatas-anarchistak-cannes-filmfesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad2109d-6b67-4acb-8b37-fe9d36c09c81.jpg","index":0,"item":"45b7e1d3-bf9a-4a40-a985-d727ffbccd77","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_franciaorszag-aramszunet-gyujtogatas-anarchistak-cannes-filmfesztival","timestamp":"2025. május. 26. 19:33","title":"Anarchisták vállalták magukra a gyújtogatást, amely hatalmas áramszünetet okozott Dél-Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bba439-a653-406c-b8b3-c0d36cec0095","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak egy szülő életében stresszes pillanatok, ezek közül egy az, amikor nyári táborba készül a gyerek. Podcastunkban segítséget adunk azoknak, akiknek a gyerekei először készülnek táborozásra, és jótanácsokat kapnak a megfizethető táborválasztásról és a szülői feladatokról azok is, akik már rutinosabbak.","shortLead":"Vannak egy szülő életében stresszes pillanatok, ezek közül egy az, amikor nyári táborba készül a gyerek. Podcastunkban...","id":"20250526_kasszakulcs-podcast-tabor-gyerek-taborozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bba439-a653-406c-b8b3-c0d36cec0095.jpg","index":0,"item":"83ae0f35-afdf-4719-9d0e-d82d88563b28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_kasszakulcs-podcast-tabor-gyerek-taborozas","timestamp":"2025. május. 26. 05:50","title":"Nyári táborba megy a gyerekem, mit tegyek, hogy a legjobb legyen ez neki? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót a SpaceX.","shortLead":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót...","id":"20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"47b220c7-f1e3-4162-9305-59d04f613c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","timestamp":"2025. május. 27. 15:03","title":"Kiderült, mi okozta a Starship űrhajó látványos robbanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az építési és közlekedési miniszter a kormány „átláthatósági” törvényjavaslatát kommentálta a sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter a kormány „átláthatósági” törvényjavaslatát kommentálta a sajtótájékoztatóján.","id":"20250527_Lazar-azzal-nyugtatta-az-egzisztenciajat-nem-felto-telexes-ujsagirot-Nem-tudhatja-elore-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"97de3e0f-524c-4166-802a-474033116a29","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Lazar-azzal-nyugtatta-az-egzisztenciajat-nem-felto-telexes-ujsagirot-Nem-tudhatja-elore-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 11:48","title":"Lázár szerint a telexes újságíró nem tudhatja előre, hogy kell-e féltenie az egzisztenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581685e4-438d-43c6-90e0-e270dc4f07dc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az idei osztalékot ezúttal sem árulták el, az azonban a beszámoló mellékletéből kiderült, hogy tavaly 1,4 milliárdot vettek ki a tulajdonosok a kormány kedvenc őrző-védő cégéből, a Valton-Sec Zrt.-ből.","shortLead":"Az idei osztalékot ezúttal sem árulták el, az azonban a beszámoló mellékletéből kiderült, hogy tavaly 1,4 milliárdot...","id":"20250526_valton-sec-beszamolo-eredmeny-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/581685e4-438d-43c6-90e0-e270dc4f07dc.jpg","index":0,"item":"68e200d1-283a-4e18-a8ce-dfd85f173cec","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_valton-sec-beszamolo-eredmeny-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 26. 14:57","title":"Biztonságban a profit: a Valton 2,5 milliárdos adózott eredménnyel zárta 2024-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]