[{"available":true,"c_guid":"8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még kissé sutának tűnik.","shortLead":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még...","id":"20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148.jpg","index":0,"item":"65feba66-82be-46fa-a0d5-1ccba87996a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. május. 26. 16:03","title":"Már bokszolni is tud a kínai humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df4e89d-5d4a-4c37-bc32-d7c92ac068d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „technofasiszta törvény és az eltakarítási törvény visszavonásáért”.","shortLead":"A „technofasiszta törvény és az eltakarítási törvény visszavonásáért”.","id":"20250527_Hadhazy-Ferenciek-tere-tuntetes-baranyi-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4df4e89d-5d4a-4c37-bc32-d7c92ac068d6.jpg","index":0,"item":"2c78bfd6-3106-4b73-9709-0ce1fafaf50d","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Hadhazy-Ferenciek-tere-tuntetes-baranyi-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 17:41","title":"„ÁVH! ÁVH” – skandáltak a Szuverenitásvédelmi Hivatal előtt Hadházyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","shortLead":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","id":"20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd.jpg","index":0,"item":"7eb8f3a8-ea82-4d75-a24d-1ff3150c5f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","timestamp":"2025. május. 26. 20:50","title":"A szakértő szerint kizárt, hogy Ruszin-Szendi együttműködött volna az ukrán titkosszolgálatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cc842a-2793-4e93-ae36-aa73c6bc1de7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az üvegpalotát még Carlos Ghosn vezetése alatt adták át. ","shortLead":"Az üvegpalotát még Carlos Ghosn vezetése alatt adták át. ","id":"20250527_Nissan-eladnak-a-kozpontjukat-HQ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6cc842a-2793-4e93-ae36-aa73c6bc1de7.jpg","index":0,"item":"a35b77a8-0cf9-4a97-a3db-1b093617067d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Nissan-eladnak-a-kozpontjukat-HQ","timestamp":"2025. május. 27. 07:27","title":"Drasztikus lépésre szánhatja el magát a Nissan, eladnák a központjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de39d2d-3f41-43fe-9974-ab60bfe9cc1a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem lesz egyszerű arrafelé közlekedni. ","shortLead":"Nem lesz egyszerű arrafelé közlekedni. ","id":"20250527_forgalomkorlatozas-M1-M7-es-Torokbalint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0de39d2d-3f41-43fe-9974-ab60bfe9cc1a.jpg","index":0,"item":"69233184-94c5-45b2-8d8d-e638c13f3272","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_forgalomkorlatozas-M1-M7-es-Torokbalint","timestamp":"2025. május. 27. 16:06","title":"Három héten át forgalomkorlátozás lesz az M1–M7-csomópontban Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint azok a bírók, akik bármilyen módon részt vennének a volt vezérkari főnök letartóztatásában, bűncselekmény részesésévé válnának. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint azok a bírók, akik bármilyen módon részt vennének a volt vezérkari főnök letartóztatásában...","id":"20250527_Biro-kuria-ruszin-szendi-romulusz-magyar-peter-tisza-part-gulyas-gergely-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48.jpg","index":0,"item":"1518414b-2fcd-4405-8093-1c863764e93d","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Biro-kuria-ruszin-szendi-romulusz-magyar-peter-tisza-part-gulyas-gergely-kormanyinfo","timestamp":"2025. május. 27. 19:59","title":"A Kúria visszaszólt Magyar Péternek: bírókat büntetőeljárással fenyegetni kiemelkedő durvaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bd8de2-9cda-4539-ab7f-0fd504eeec2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly szigorításokat vezet be a kormány, hogy munkára bírja a dolgozni nem akaró briteket.","shortLead":"Komoly szigorításokat vezet be a kormány, hogy munkára bírja a dolgozni nem akaró briteket.","id":"20250527_Egyesult-Kiralysag-font-bevandorlok-migrans-munkavallalo-oktatasi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7bd8de2-9cda-4539-ab7f-0fd504eeec2f.jpg","index":0,"item":"db9e6ea7-0507-4d64-8ebb-e16530b1d3af","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Egyesult-Kiralysag-font-bevandorlok-migrans-munkavallalo-oktatasi-miniszterium","timestamp":"2025. május. 27. 11:04","title":"Az Egyesült Királyság 3 milliárd fontot költ képzésekre, hogy ne bevándorlókkal legyen telített a munkaerőpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében. Az 51 milliárd forintos problémáért a főpolgármester az Orbán-kormány okolta. A működőképesség megőrzése érdekében a bíróságtól kérnek jogvédelmet, hogy az állam ne tudja inkasszózni a szolidaritási hozzájárulás összegét. Veszélybe kerültek a közszolgáltatások, a BKV-nál már számolják mennyit spórolhatnak járatritkítással.","shortLead":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági...","id":"20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2.jpg","index":0,"item":"9fc757da-ec78-4912-9892-f59959b95677","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 12:34","title":"Karácsony Gergely rendkívüli intézkedéseket jelentett be, hogy a főváros talpon tudjon maradni, 51 milliárd forint a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]