[{"available":true,"c_guid":"bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1","c_author":"Kövesdi Veronika - Metz Rudolf Tamás","category":"360","description":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői olyan küldetést kapnak, mintha hittérítők volnának. Kövesdi Veronika és Metz Rudolf Tamás elemzése Orbán Viktor legújabb kampányeszközéről.","shortLead":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői...","id":"20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1.jpg","index":0,"item":"d9e616e5-f641-4771-989a-704965ae2011","keywords":null,"link":"/360/20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","timestamp":"2025. május. 26. 15:30","title":"Harcosok Klubja, a szektás logikára épülő politikai megachurch ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem vezette kutatócsoport.","shortLead":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem...","id":"20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c.jpg","index":0,"item":"44edb667-28c9-40e3-b6f1-8054fa3a015c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","timestamp":"2025. május. 26. 18:03","title":"Arany szivárog a Föld magjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91a62a0-31fb-4d0c-940f-90a1c730a046","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Felmentik Farkas Sándort, utódjának kilétéről egyelőre nincsen információ. ","shortLead":"Felmentik Farkas Sándort, utódjának kilétéről egyelőre nincsen információ. ","id":"20250527_Veteran-politikus-tavozik-a-kormanybol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91a62a0-31fb-4d0c-940f-90a1c730a046.jpg","index":0,"item":"7ccfdea9-bb1a-40e8-b86f-bacec199be58","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Veteran-politikus-tavozik-a-kormanybol","timestamp":"2025. május. 27. 06:54","title":"Veterán politikus távozik a kormányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bf2bd6-36ec-48e3-a459-b0b1224deef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győztes a DK politikusa lett, igaz, nem a párt színeiben indult.","shortLead":"A győztes a DK politikusa lett, igaz, nem a párt színeiben indult.","id":"20250526_Barcs-idokozi-valasztas-onkormanyzat-Remes-Gabor-Dobrev-Klara-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0bf2bd6-36ec-48e3-a459-b0b1224deef1.jpg","index":0,"item":"ffb48434-22f3-4fa1-8b14-632fafa8eb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Barcs-idokozi-valasztas-onkormanyzat-Remes-Gabor-Dobrev-Klara-Fidesz","timestamp":"2025. május. 26. 09:53","title":"Utolsó lett a Fidesz jelöltje a barcsi időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e131fddd-49e6-4348-8abb-a58f7b71597f","c_author":"Huawei Technologies","category":"brandcontent","description":"A kínai gyártó prémium készülékével minden korábbinál magasabbra helyezte a lécet az egészségünkkel kapcsolatos funkciók terén, de designban és a további innovációkkal kapcsolatban is feladta a leckét a versenytársaknak. ","shortLead":"A kínai gyártó prémium készülékével minden korábbinál magasabbra helyezte a lécet az egészségünkkel kapcsolatos...","id":"20250521_Huawei-Watch-5-okosora-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e131fddd-49e6-4348-8abb-a58f7b71597f.jpg","index":0,"item":"d8b5c15b-129e-4d60-8ec1-1c4e04bffb26","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Huawei-Watch-5-okosora-teszt","timestamp":"2025. május. 26. 19:30","title":"Huawei Watch 5 teszt: magyar vonatkozása is van a sokoldalú okosórának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fényképet hamisítvánnyal helyettesítette. Az eredeti változatot egy londoni aukciósház közreműködésével adták el egy olaszországi vásárlónak, így akadt a nyomára a rendőrség.","shortLead":"A fényképet hamisítvánnyal helyettesítette. Az eredeti változatot egy londoni aukciósház közreműködésével adták el...","id":"20250527_Churchill-portre-foto-tolvaj-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493.jpg","index":0,"item":"b55ca39b-c448-45dd-8d8a-80e4f3871188","keywords":null,"link":"/kultura/20250527_Churchill-portre-foto-tolvaj-borton","timestamp":"2025. május. 27. 15:28","title":"Két év börtönre ítélték a tolvajt, aki ellopta az egyik leghíresebb Churchill-portrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film szereplői közül.","shortLead":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film...","id":"20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6.jpg","index":0,"item":"4d4033d6-33a3-4bf3-b8f0-792f7732b003","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","timestamp":"2025. május. 26. 16:18","title":"Megvan, mikor jön Az ördög Pradát visel folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most először alkalmazzák a Pride betiltását célzó törvényt és Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"Most először alkalmazzák a Pride betiltását célzó törvényt és Alaptörvény-módosítást.","id":"20250526_rendorseg-tiltas-homofobia-felvonulas-pride-torveny-alaptorveny-modositas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4.jpg","index":0,"item":"77909077-11f1-4b09-b291-2f4bbe59f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_rendorseg-tiltas-homofobia-felvonulas-pride-torveny-alaptorveny-modositas-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 14:53","title":"Egy hete még biztosította, most megtiltotta a rendőrség a mini-Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]