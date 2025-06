Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 10 százalékkal csökkenő árbevétel ellenére a profit 20 százalékkal nőtt.","shortLead":"A 10 százalékkal csökkenő árbevétel ellenére a profit 20 százalékkal nőtt.","id":"20250531_interior-design-szijjarto-peter-feleseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"ef9abd94-4e77-40b1-9ac1-5db8ae27f716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_interior-design-szijjarto-peter-feleseg-profit","timestamp":"2025. május. 31. 20:36","title":"Szijjártó Péter felesége tavaly 400 milliós osztalékot vett ki a kft.-jéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73164f42-0c43-420c-8d96-a6ee9eaf4ab2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Saját forrás híján a kormány a homokhátsági vízpótlás állami projektjére két fővárosi beruházástól vont el uniós forrást, utóbbiak ráadásul előkészítettek voltak, nem úgy, mint a kormányzati projekt – állítja Bardóczi Sándor. ","shortLead":"Saját forrás híján a kormány a homokhátsági vízpótlás állami projektjére két fővárosi beruházástól vont el uniós...","id":"20250531_Fovarosi-projektektol-vont-el-a-kormany-unios-penzt-a-sajat-otletere-a-budapesti-fotajepitesz-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73164f42-0c43-420c-8d96-a6ee9eaf4ab2.jpg","index":0,"item":"70e1c4af-db87-4ac9-8686-357b54b6e183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Fovarosi-projektektol-vont-el-a-kormany-unios-penzt-a-sajat-otletere-a-budapesti-fotajepitesz-szerint","timestamp":"2025. május. 31. 13:35","title":"Fővárosi projektektől vont el a kormány uniós pénzt a saját ötletére a budapesti főtájépítész szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte az összes fontosabb német útvonalat lezártnak mutatta a Google alkalmazása a napokban, ami elég komoly káoszt okozott az országban. ","shortLead":"Szinte az összes fontosabb német útvonalat lezártnak mutatta a Google alkalmazása a napokban, ami elég komoly káoszt...","id":"20250602_google-terkep-hiba-nemetorszag-lezarasok-kaosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249.jpg","index":0,"item":"3ed44ae1-b2ae-4de2-9104-ecec0cddecf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_google-terkep-hiba-nemetorszag-lezarasok-kaosz","timestamp":"2025. június. 02. 09:03","title":"Meghibásodott a Google Térkép, szinte egész Németország megbénult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e9b14d-c1ce-4d86-888b-8706238debf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 10-12. között lesz Szlovákia legnagyobb fesztiválja, reméljük most a természet is kegyes lesz a bulizókhoz.","shortLead":"Július 10-12. között lesz Szlovákia legnagyobb fesztiválja, reméljük most a természet is kegyes lesz a bulizókhoz.","id":"20250601_Iggy-Pop-Queens-Of-The-Stone-Age-Fontaines-DC-iden-is-erdemes-a-Pohodat-valasztani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e9b14d-c1ce-4d86-888b-8706238debf8.jpg","index":0,"item":"76d9a5b2-7ca0-4f65-b10c-1104192fd24a","keywords":null,"link":"/kultura/20250601_Iggy-Pop-Queens-Of-The-Stone-Age-Fontaines-DC-iden-is-erdemes-a-Pohodat-valasztani","timestamp":"2025. június. 01. 11:36","title":"Iggy Pop, Queens Of The Stone Age, Fontaines DC – idén is érdemes a Pohodát választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3faca8ea-fd8a-44ba-8919-dc4c3565c85c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A technológia az egyetlen reményünk az éghajlat megmentésére, mert úgy tűnik, az emberek nem akarják visszafogni a fogyasztásukat – mondja Bart István klímapolitikai szakértő, akinek Napozószékek a Titanicon címmel jelent meg kötete a klímaváltozásról.","shortLead":"A technológia az egyetlen reményünk az éghajlat megmentésére, mert úgy tűnik, az emberek nem akarják visszafogni...","id":"20250601_hvg-bart-istvan-klimapolitika-klimavaltozas-kina-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3faca8ea-fd8a-44ba-8919-dc4c3565c85c.jpg","index":0,"item":"533830ef-09dd-4446-958c-567acc3d76c0","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-bart-istvan-klimapolitika-klimavaltozas-kina-interju","timestamp":"2025. június. 01. 08:30","title":"„A magyar kormány klímapolitikájára erős kettest adnék. A bukástól a napenergia felhasználása mentette meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kisföldalatti kivételével.","shortLead":"A Kisföldalatti kivételével.","id":"20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6.jpg","index":0,"item":"918154db-78fa-4f75-97cf-6934c1d0d0f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","timestamp":"2025. június. 01. 08:45","title":"Mától tovább járnak a metrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea0b175-9013-4d1b-b276-22d4e7a2ceab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fontosabb a testtömegnél az, hogy miként oszlik el a zsír a testen, amikor a szív- és érrendszeri betegségek kockázatáról van szó – tárták a nyilvánosság elé legfrissebb eredményeiket svéd kutatók az Európai Kardiológiai Társaság belgrádi konferenciáján.","shortLead":"Fontosabb a testtömegnél az, hogy miként oszlik el a zsír a testen, amikor a szív- és érrendszeri betegségek...","id":"20250531_hvg-bmi-testtomeg-derekmeret-sziv-errendszeri-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea0b175-9013-4d1b-b276-22d4e7a2ceab.jpg","index":0,"item":"6d187c4d-a25c-4f22-8fd5-8c2240bec7e5","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-bmi-testtomeg-derekmeret-sziv-errendszeri-betegseg","timestamp":"2025. május. 31. 15:45","title":"Felejtse el a BMI-t, van egy sokkal beszédesebb mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f7789b-4139-454a-a6b0-504cce23e60d","c_author":"HVG","category":"360","description":"„A műalkotásnak már az elkészítése előtt teljes mértékben elképzeltnek és szellemileg megformáltnak kell lennie” – Theo van Doesburg manifesztumának ez a megállapítása mindkét művészre áll.","shortLead":"„A műalkotásnak már az elkészítése előtt teljes mértékben elképzeltnek és szellemileg megformáltnak kell lennie” – Theo...","id":"20250531_hvg-Bors-Gyorgyi-Mengyan-Andras-muveszet-tudomany-kiallitas-FUGA-Budapesti-Epiteszeti-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78f7789b-4139-454a-a6b0-504cce23e60d.jpg","index":0,"item":"239a9356-5133-4c4c-a0ec-4275024c3fc3","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-Bors-Gyorgyi-Mengyan-Andras-muveszet-tudomany-kiallitas-FUGA-Budapesti-Epiteszeti-Kozpont","timestamp":"2025. május. 31. 16:15","title":"A reneszánsztól a színtiszta vizuális logikáig – Bors Györgyi és Mengyán András közös kiállítása a FUGA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]