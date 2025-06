Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"613a30a7-54e8-49fd-99c2-d725fe95ad6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hasadóanyag szabályozott láncreakcióját nem az ember találta ki. A természet már sokkal korábban megmutatta, maga is képes erre a bravúrra.","shortLead":"A hasadóanyag szabályozott láncreakcióját nem az ember találta ki. A természet már sokkal korábban megmutatta, maga is...","id":"20250603_atomreaktor-termeszetes-korulmenyek-kozott-gabon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613a30a7-54e8-49fd-99c2-d725fe95ad6e.jpg","index":0,"item":"b99f0606-d893-45a1-a3b0-3e8c2b6277e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_atomreaktor-termeszetes-korulmenyek-kozott-gabon","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"2 000 000 000 éve épített egy atomreaktort a természet – nézze meg, hogy működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyár folyamán többek között Ákos, Krúbi, Korda György és Balázs Klári, valamint Majka is fellép majd a Balaton-part legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén.","shortLead":"A nyár folyamán többek között Ákos, Krúbi, Korda György és Balázs Klári, valamint Majka is fellép majd a Balaton-part...","id":"20250602_Ruzsa-Magdival-nyit-punkosdkor-a-Plazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066.jpg","index":0,"item":"bd1fdba9-faa9-4a09-be37-265b487f86d2","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Ruzsa-Magdival-nyit-punkosdkor-a-Plazs","timestamp":"2025. június. 02. 16:06","title":"Rúzsa Magdival nyit pünkösdkor a Plázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e444c704-291c-413f-b26c-0adb6b9d68b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérvár fideszes polgármestere szolidáris Karácsony Gergellyel, a Harcosok Klubjának nem tagja, de hűséges a Fideszhez.","shortLead":"Székesfehérvár fideszes polgármestere szolidáris Karácsony Gergellyel, a Harcosok Klubjának nem tagja, de hűséges...","id":"20250602_Cser-Palkovics-Andras-interju-Szekesfehervar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e444c704-291c-413f-b26c-0adb6b9d68b2.jpg","index":0,"item":"eb70b407-b786-4e3c-870a-334e4eb3fba8","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Cser-Palkovics-Andras-interju-Szekesfehervar","timestamp":"2025. június. 02. 10:12","title":"Cser-Palkovics András szerint nem Magyar Péter az ellenfelük, hanem egy társadalmi közhangulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcebd1e-5921-4878-a404-227c2a96d55a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ország leggazdagabb embere, a nyilvánosságot eddig kerülő Mészáros Lőrinc tőle szokatlan módon nyílt levelet írt, amelyben kiöntötte a lelkét Magyar Péternek. ","shortLead":"Az ország leggazdagabb embere, a nyilvánosságot eddig kerülő Mészáros Lőrinc tőle szokatlan módon nyílt levelet írt...","id":"20250602_meszaros-lorinc-magyar-peter-tisza-part-nyilt-level-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebcebd1e-5921-4878-a404-227c2a96d55a.jpg","index":0,"item":"5eb0bfdf-586b-4853-912c-d1f7a19395e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_meszaros-lorinc-magyar-peter-tisza-part-nyilt-level-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 21:57","title":"Mészáros Lőrinc Magyar Péternek írt: Ma Ön is helikopteren és magángépen repkedhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","shortLead":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","id":"20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df.jpg","index":0,"item":"961b8b7c-10fb-4a25-8520-3afc24511e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","timestamp":"2025. június. 03. 07:43","title":"40 milliárdnyi osztalékot vett ki eddig Mészáros Lőrinc összesen a cégeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748d027-690b-4a22-b0b8-d9ddb4eebe5f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Egy százaléknál is kisebb különbséget jelez a voksolás lezárulta után közölt exit poll, a végleges eredményre hétfőig várni kell. ","shortLead":"Egy százaléknál is kisebb különbséget jelez a voksolás lezárulta után közölt exit poll, a végleges eredményre hétfőig...","id":"20250601_Lengyel-elnokvalasztas-masodik-fordulo-exit-poll-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5748d027-690b-4a22-b0b8-d9ddb4eebe5f.jpg","index":0,"item":"77b959f5-a684-40c1-b21b-9a7eaaa1111a","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Lengyel-elnokvalasztas-masodik-fordulo-exit-poll-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 21:18","title":"Lengyel elnökválasztás: túl szoros az eredmény, még nem biztos a liberális győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és ez még nem minden, mert bosszantó dolgok is eltűnnek a Windowsból.","shortLead":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és...","id":"20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"4ae17337-4626-4fe1-a986-dc4ebdd5914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","timestamp":"2025. június. 03. 14:03","title":"Végre: felhagy az emberek nyaggatásával a Microsoft, új korszak jön a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter felhívást intézett Mészáros Lőrinchez, hogy élő, egyenes adásban is mesélje el meggazdagodásának történetét.","shortLead":"Magyar Péter felhívást intézett Mészáros Lőrinchez, hogy élő, egyenes adásban is mesélje el meggazdagodásának...","id":"20250602_magyar-peter-meszaros-lorinc-nyilt-level-valasz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258.jpg","index":0,"item":"35732df9-2116-4231-96d6-2cfc6d390676","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_magyar-peter-meszaros-lorinc-nyilt-level-valasz-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 22:16","title":"Magyar Péter válaszolt Mészáros Lőrinc levelére: Félek, hogy ezek nem az ön saját gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]