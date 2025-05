Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a35c7cbd-2b4e-45a0-ae40-d5b02f4ac9ee","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi: ez ma a törvény a Duna folyása mentén. Vagy felhúzzuk egymást a lék fölé, vagy lerántjuk egymást a mélybe. Vélemény.","shortLead":"Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi: ez ma a törvény a Duna folyása mentén. Vagy felhúzzuk egymást a lék fölé, vagy...","id":"20250530_hvg-Paraszka-Boroka-Kusstorveny-taposoakna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a35c7cbd-2b4e-45a0-ae40-d5b02f4ac9ee.jpg","index":0,"item":"028ba5a5-33c7-46dc-9c58-de7effae1e2c","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-Paraszka-Boroka-Kusstorveny-taposoakna","timestamp":"2025. május. 30. 08:00","title":"Parászka Boróka: Magyarország, a térségi taposóakna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy fellebbviteli bíróság felfüggesztette a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság vámok alkalmazását blokkoló döntését.","shortLead":"Egy fellebbviteli bíróság felfüggesztette a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság vámok alkalmazását blokkoló döntését.","id":"20250530_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-fellebbviteli-birosag-dontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"6ad11663-62ea-4341-9648-1a5d7f5f7a94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-fellebbviteli-birosag-dontes","timestamp":"2025. május. 30. 05:42","title":"Fordulat: egyelőre mégis érvényben maradnak Trump vámjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","shortLead":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","id":"20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131.jpg","index":0,"item":"948a58cc-628b-4c95-b827-b4b2df2747d8","keywords":null,"link":"/elet/20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","timestamp":"2025. május. 31. 12:46","title":"Elindult a visszaszámláló, Azahriah hétfőn jelentheti be visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország évek óta módszeresen megsérti a demokratikus alapjogokat, ám a többi uniós állam eddig csupán visszafogottan reagál, amire megvan a jó oka – írja kommentárjában Antonio Fumagalli, a svájci lap brüsszeli tudósítója.","shortLead":"Magyarország évek óta módszeresen megsérti a demokratikus alapjogokat, ám a többi uniós állam eddig csupán...","id":"20250530_Neue-Zurcher-Zeitung-EU-Orban-Magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"02c5f2b5-ebab-413a-a4a2-1621e3fbaec3","keywords":null,"link":"/360/20250530_Neue-Zurcher-Zeitung-EU-Orban-Magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa","timestamp":"2025. május. 30. 15:45","title":"Neue Zürcher Zeitung-vélemény: Az EU-nak egyelőre nem ajánlott bevetnie a „nukleáris opciót” Orbán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az illetékes miniszter szerint a dohányzók jogainál fontosabb a gyerekek joga a tiszta levegőhöz.","shortLead":"Az illetékes miniszter szerint a dohányzók jogainál fontosabb a gyerekek joga a tiszta levegőhöz.","id":"20250529_franciaorszag-dohanyzas-gyerekek-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"bfb2a084-9683-4cc2-b25f-9dddfb164548","keywords":null,"link":"/elet/20250529_franciaorszag-dohanyzas-gyerekek-tiltas","timestamp":"2025. május. 29. 20:59","title":"Kültéren sem lehet rágyújtani Franciaországban júliustól, ha ott gyerekek fordulhatnak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce8353-9547-4680-bbfa-92fc63188162","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tizenhat-tizenhat millió forinttal gazdagodott a legértékesebb magyar influenszercsapat két tagja.","shortLead":"Tizenhat-tizenhat millió forinttal gazdagodott a legértékesebb magyar influenszercsapat két tagja.","id":"20250530_thevr-beszamolo-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddce8353-9547-4680-bbfa-92fc63188162.jpg","index":0,"item":"03c149ac-213d-4bc6-865a-7d2e512d03cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_thevr-beszamolo-influenszer","timestamp":"2025. május. 30. 13:50","title":"Jó üzlet az influenszerkedés: 210 millió forint profitot ért el a TheVR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73164f42-0c43-420c-8d96-a6ee9eaf4ab2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Saját forrás híján a kormány a homokhátsági vízpótlás állami projektjére két fővárosi beruházástól vont el uniós forrást, utóbbiak ráadásul előkészítettek voltak, nem úgy, mint a kormányzati projekt – állítja Bardóczi Sándor. ","shortLead":"Saját forrás híján a kormány a homokhátsági vízpótlás állami projektjére két fővárosi beruházástól vont el uniós...","id":"20250531_Fovarosi-projektektol-vont-el-a-kormany-unios-penzt-a-sajat-otletere-a-budapesti-fotajepitesz-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73164f42-0c43-420c-8d96-a6ee9eaf4ab2.jpg","index":0,"item":"70e1c4af-db87-4ac9-8686-357b54b6e183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Fovarosi-projektektol-vont-el-a-kormany-unios-penzt-a-sajat-otletere-a-budapesti-fotajepitesz-szerint","timestamp":"2025. május. 31. 13:35","title":"Fővárosi projektektől vont el a kormány uniós pénzt a saját ötletére a budapesti főtájépítész szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa19fce-d55d-4db3-bd45-0ca2444e9887","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"35 milliárd forintot vitt el a kormányzati különadó.","shortLead":"35 milliárd forintot vitt el a kormányzati különadó.","id":"20250531_Tovabb-nott-a-SPAR-vesztesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa19fce-d55d-4db3-bd45-0ca2444e9887.jpg","index":0,"item":"3a5a9423-fa14-44f6-b27b-a29073f7f65f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Tovabb-nott-a-SPAR-vesztesege","timestamp":"2025. május. 31. 16:40","title":"Tovább nőtt a Spar vesztesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]