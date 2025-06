Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az influenszer-humorista megszólalt DJ Jeszy sátánozós publicisztikája kapcsán, egyszerre kritizálva a Pesti Srácok újságíróját, a médiumot és a fideszes kemény magot is.","shortLead":"Az influenszer-humorista megszólalt DJ Jeszy sátánozós publicisztikája kapcsán, egyszerre kritizálva a Pesti Srácok...","id":"20250604_Pottyondy-Edinanak-szulokent-Jeszenszky-Zsolt-lenne-a-remalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"0992aed7-2a16-4b04-9b29-c0aecf21387f","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Pottyondy-Edinanak-szulokent-Jeszenszky-Zsolt-lenne-a-remalma","timestamp":"2025. június. 04. 10:08","title":"Pottyondy Edinának szülőként Jeszenszky Zsolt lenne a rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591adba3-960c-4963-9fb8-d49dc72f2511","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház korábban Jared Isaacmant szerette volna a NASA igazgatói székében látni, Donald Trump azonban bejelentette, nem támogatják tovább a megválasztását. A döntés hátterében Elon Musk állhat.","shortLead":"A Fehér Ház korábban Jared Isaacmant szerette volna a NASA igazgatói székében látni, Donald Trump azonban bejelentette...","id":"20250604_nasa-igazgato-jared-isaacman-tamogatas-feher-haz-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/591adba3-960c-4963-9fb8-d49dc72f2511.jpg","index":0,"item":"1081da33-afc3-4747-8f47-9857f85a90a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_nasa-igazgato-jared-isaacman-tamogatas-feher-haz-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. június. 04. 16:33","title":"Nem támogatja tovább Donald Trump az új NASA-igazgató kinevezését, akit mindenki Elon Musk emberének tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e23344-a2c4-4715-a8c0-2f5ff7528776","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nagy Márton voltaképpen a pár éve csendben elhalt reptérvasút-projekt felélesztését jelentette be. Egy fontos különbséggel: a beruházás legalábbis részben koncesszióban valósulna meg. A miniszter szerint logikus volna a kínai beruházók bevonása. Fatális véletlen: Mészáros Lőrinc és kínai partnerei épp jókor végeznek a Budapest–Belgráddal.","shortLead":"Nagy Márton voltaképpen a pár éve csendben elhalt reptérvasút-projekt felélesztését jelentette be. Egy fontos...","id":"20250604_ferihegy-vasut-kina-meszaros-budapest-belgrad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86e23344-a2c4-4715-a8c0-2f5ff7528776.jpg","index":0,"item":"5d6d7602-f5a7-40ac-9f8c-e6d68ac03a47","keywords":null,"link":"/360/20250604_ferihegy-vasut-kina-meszaros-budapest-belgrad","timestamp":"2025. június. 04. 06:45","title":"A ferihegyi gyorsvasút lesz az új Budapest–Belgrád?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nővel a baleset idején a lakásban tartózkodó férfit már elő is állították.","shortLead":"A nővel a baleset idején a lakásban tartózkodó férfit már elő is állították.","id":"20250605_tiktok-no-halal-eges-kihivas-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"b0f95b27-66d5-4ae6-bd5a-1a131d7375d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_tiktok-no-halal-eges-kihivas-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. június. 05. 17:27","title":"Nyomoz a rendőrség a magát élő TikTok-adásban felgyújtó nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e9f14c-7cc5-49e9-b880-3f1e6cc59475","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jócskán megugrott az árbevétele tavaly a FaceKom Kft.-nek, amely novemberben nyerte el a közbeszerzést, hogy lehetővé váljon a videós azonosítás a Digitális Állampolgárság Program (dáp) applikációjában.","shortLead":"Jócskán megugrott az árbevétele tavaly a FaceKom Kft.-nek, amely novemberben nyerte el a közbeszerzést, hogy lehetővé...","id":"20250605_hvg-facekom-arcfelismeres-tiborcz-istvan-digitalis-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e9f14c-7cc5-49e9-b880-3f1e6cc59475.jpg","index":0,"item":"023d0853-c85a-4c80-bc5f-fec02d8893cc","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-facekom-arcfelismeres-tiborcz-istvan-digitalis-allampolgarsag","timestamp":"2025. június. 05. 09:00","title":"Jól jövedelmez az arcfelismerés Tiborcz üzleti körének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok mérsékelni fogják a büntetését.","shortLead":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok...","id":"20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138.jpg","index":0,"item":"ff746030-e3ed-4ee4-b932-f77ffcdbc7bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","timestamp":"2025. június. 05. 07:08","title":"Ugyanannál a radarnál szedett össze 28 ezer eurónyi bírságot egy olasz gyorshajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c52de4-bd8d-49f7-9897-7553e78cc31f","c_author":"Premens","category":"brandchannel","description":"Nagy visszhangot váltott ki, amikor a 2016-os riói olimpián egy kínai úszónő arról beszélt, hogy a menstruációja miatt gyengébb volt aznap. Igaz, ma már több szó esik a nők teljesítménye és a menstruációs ciklus közötti összefüggésekről, hiszen a nők többsége szenved a havivérzés alatti vagy az azt megelőző PMS okozta fájdalmaktól, ugyanakkor a menstruációs szabadság kérdéséről még mindig megoszlanak a vélemények.","shortLead":"Nagy visszhangot váltott ki, amikor a 2016-os riói olimpián egy kínai úszónő arról beszélt, hogy a menstruációja miatt...","id":"20250528_Menstruacios-szabadsag-premens","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c52de4-bd8d-49f7-9897-7553e78cc31f.jpg","index":0,"item":"b0a71c00-aacf-4506-a991-793d2c91e15a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_Menstruacios-szabadsag-premens","timestamp":"2025. június. 04. 07:30","title":"Menstruációs szabadság – igen vagy nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Premens","c_partnerlogo":"2a563f0f-1aed-484e-a9b8-15a5cb40501f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, amely egymillió anyagmintát nézett át, hogy megtalálja a cement legjobb alternatíváját. Összesen 19 ilyen jött szóba.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, amely egymillió anyagmintát...","id":"20250604_cement-mesterseges-intelligencia-epitoipar-szen-dioxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383.jpg","index":0,"item":"65cb9271-844b-4edd-bc07-bf1df37d106c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_cement-mesterseges-intelligencia-epitoipar-szen-dioxid","timestamp":"2025. június. 04. 15:03","title":"Lenullázhatja a cementet a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]