Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország az utolsók között van, nézzük akár negyedéves, akár éves alapon az Európai Unió államainak idei első negyedéves gazdasági teljesítményét.","shortLead":"Magyarország az utolsók között van, nézzük akár negyedéves, akár éves alapon az Európai Unió államainak idei első...","id":"20250606_eurostat-gdp-adat-gazdasag-europai-unio-magyarorszag-sereghatjo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"57f3f7dc-d546-46fb-9bee-b566f026a943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_eurostat-gdp-adat-gazdasag-europai-unio-magyarorszag-sereghatjo","timestamp":"2025. június. 06. 15:28","title":"Kijöttek a végleges uniós GDP-adatok, Magyarország a sereghajtók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b595565-a0b6-4afc-aa5a-7b786e2a5077","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Három startup cégnek sikerült megoldani a mesterséges intelligenciával bonyolított telefonhívások legnagyobb problémáját: a késleltetést. Van olyan cég, ami már el is bocsátja 350 call centeres dolgozóját.","shortLead":"Három startup cégnek sikerült megoldani a mesterséges intelligenciával bonyolított telefonhívások legnagyobb...","id":"20250604_mesterseges-intelligencia-telefonalas-kesleltetes-call-center","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b595565-a0b6-4afc-aa5a-7b786e2a5077.jpg","index":0,"item":"9b2bee4e-2298-4e96-b8cc-9dd92de2da5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_mesterseges-intelligencia-telefonalas-kesleltetes-call-center","timestamp":"2025. június. 04. 19:03","title":"Olyan meggyőzően telefonál a mesterséges intelligencia, hogy négyből hárman embernek hiszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74590a87-e862-4203-9ce6-4aad1b0d3002","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beindulhat a tokaji borászatok és a turizmus marketingje, miután a kormányhoz közel álló turisztikai szereplők létrehozták a Visit Tokaj Nonprofit Kft.-t. A reklámra szükség is van, legalábbis Orbán Ráhel családi borászatának eredményei alapján.","shortLead":"Beindulhat a tokaji borászatok és a turizmus marketingje, miután a kormányhoz közel álló turisztikai szereplők...","id":"20250606_hvg-visit-tokaj-magyar-turisztikai-ugynokseg-magyar-turisztikai-szovetseg-alapitvany-orban-rahel-szabadics-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74590a87-e862-4203-9ce6-4aad1b0d3002.jpg","index":0,"item":"40d4c16d-9c9f-42df-996d-110264a97242","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-visit-tokaj-magyar-turisztikai-ugynokseg-magyar-turisztikai-szovetseg-alapitvany-orban-rahel-szabadics-zoltan","timestamp":"2025. június. 06. 12:15","title":"Orbán Ráhel és Mészáros Lőrinc üzleti köréből áll fel a tokaji PR-ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig a prémium funkciókhoz is ingyen férhetnek hozzá.","shortLead":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig...","id":"20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f.jpg","index":0,"item":"1b394897-ab8a-41d8-873b-25614baf0a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","timestamp":"2025. június. 05. 10:33","title":"Töltse le, megéri: itt az androidos Photoshop, és teljesen ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee52fc4b-36b0-44c9-9bb8-cc9c2a97b328","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az utalvány nem lesz örökölhető, csak hideg élelmiszerre lehet költeni, és nem minősül jövedelemnek.","shortLead":"Az utalvány nem lesz örökölhető, csak hideg élelmiszerre lehet költeni, és nem minősül jövedelemnek.","id":"20250605_nyugdijas-elelmiszerutalvany-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee52fc4b-36b0-44c9-9bb8-cc9c2a97b328.jpg","index":0,"item":"990783f9-9506-4f60-8227-0f044c0a9e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_nyugdijas-elelmiszerutalvany-koltsegvetes","timestamp":"2025. június. 05. 15:09","title":"Pénzre nem váltható át a nyugdíjasoknak szánt élelmiszer-utalvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén mozogva. Más megoldások lehetnek – de azok pont olyan kihívásokkal járnának, mint Lengyelországban. Domány Andrást Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén...","id":"20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab.jpg","index":0,"item":"b1487db8-334d-4299-af70-77b6260d47e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 18:02","title":"Lengyel példán látjuk: a NER-t nem lehet lebontani jogállami eszközökkel – Domány András a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0189866-0215-4c49-8596-c9debcde3b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az OTP érdekeltségébe tartozó webshopot népszerűsítik a következő idénytől.","shortLead":"Az OTP érdekeltségébe tartozó webshopot népszerűsítik a következő idénytől.","id":"20250605_nb-1-fizz-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0189866-0215-4c49-8596-c9debcde3b43.jpg","index":0,"item":"328c5785-4a81-4f20-8af2-1f4269d03575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_nb-1-fizz-liga","timestamp":"2025. június. 05. 18:38","title":"Új nevet kap a férfi labdarúgó NB I.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533071de-3946-4cd7-aedd-4702f35114d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Bence jelenlegi polgármester szerint méltatlan a fideszes Dézsi viselkedése.","shortLead":"Pintér Bence jelenlegi polgármester szerint méltatlan a fideszes Dézsi viselkedése.","id":"20250605_Dezsi-Csaba-volt-gyori-polgarmester-a-kozgyulesi-munka-helyett-inkabb-tarsasjatekozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/533071de-3946-4cd7-aedd-4702f35114d1.jpg","index":0,"item":"a4d5f53e-b97f-43f9-85d0-c2bad5051531","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Dezsi-Csaba-volt-gyori-polgarmester-a-kozgyulesi-munka-helyett-inkabb-tarsasjatekozott","timestamp":"2025. június. 05. 14:34","title":"Fotók bizonyítják, hogy Dézsi Csaba volt győri polgármester a közgyűlési munka közben társasjátékozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]