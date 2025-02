Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b47d100f-5c8a-4641-9919-69bf14223408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara a koronavírus ötödik évfordulóján társadalmi kampányban hívja fel a figyelmet az egészségügyi rendszer hiányosságaira.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara a koronavírus ötödik évfordulóján társadalmi kampányban hívja fel a figyelmet az egészségügyi...","id":"20250203_A-magyar-allam-2500-milliarddal-marad-el-az-egeszsegugyre-forditott-koltesben-az-unios-atlagtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d100f-5c8a-4641-9919-69bf14223408.jpg","index":0,"item":"f8edbd0d-8f82-4063-98a2-b3645199c7ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_A-magyar-allam-2500-milliarddal-marad-el-az-egeszsegugyre-forditott-koltesben-az-unios-atlagtol","timestamp":"2025. február. 03. 12:00","title":"Ahhoz, hogy elérjük az uniós átlagot, 2500 milliárd forinttal kellene többet költeni a magyar egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is a közelben voltak.","shortLead":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is...","id":"20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115.jpg","index":0,"item":"2997e539-4bab-4b2f-9cd8-55ed4c5b5bfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","timestamp":"2025. február. 03. 09:03","title":"Videón, ahogy turisták előtt felborul egy jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja. Az orvosoknak a Covid után sem volt idejük hátradőlni, sem feldolgozni a járvány okozta traumát – azt is elvárták tőlük, hogy a korábbinál is nagyobb fordulatszámon kezdjék meg a járvány idején elmaradt ellátások pótlását. Megviselt egészségügyi személyzettel, hozzá nem értő irányítással fordulunk rá egy esetleges következő világjárványra.","shortLead":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja...","id":"20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b.jpg","index":0,"item":"9009a6de-aa04-4853-8eaf-cf9c662b5b7b","keywords":null,"link":"/360/20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","timestamp":"2025. február. 03. 09:53","title":"„A járvány előtt ritkán láttak síró sebész főorvosokat” – a magyar orvosok nagy része ma is szakértői segítségre szorulna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8c485f-3405-445b-87aa-8cddfbf56efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó utasához mentőt kellett hívni.","shortLead":"Az autó utasához mentőt kellett hívni.","id":"20250203_karambol-villamos-auto-margit-korut-4-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8c485f-3405-445b-87aa-8cddfbf56efc.jpg","index":0,"item":"f479cde3-a188-40fa-91c4-50d07115f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_karambol-villamos-auto-margit-korut-4-6","timestamp":"2025. február. 03. 12:18","title":"Autóval ütközött egy villamos a 4-es, 6-os vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2d36a3-8ae1-4384-9799-f3bab8486a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ítélethirdetéskor Christophe Ruggia áldozata, Adèle Haenel is jelen volt. ","shortLead":"Az ítélethirdetéskor Christophe Ruggia áldozata, Adèle Haenel is jelen volt. ","id":"20250203_christophe-ruggia-szexualis-zaklatas-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2d36a3-8ae1-4384-9799-f3bab8486a90.jpg","index":0,"item":"b8acfb89-07de-490c-ab60-17b0aaaef8c3","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_christophe-ruggia-szexualis-zaklatas-itelet","timestamp":"2025. február. 03. 15:33","title":"Elítélték a francia filmrendezőt, aki egy 12 éves gyerekszínészt kezdett szexuálisan zaklatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezerfős, reprezentatív kutatásról van szó annak készítői szerint – csakhogy az eredmény radikálisan tér el minden független kutató számaitól.","shortLead":"Ezerfős, reprezentatív kutatásról van szó annak készítői szerint – csakhogy az eredmény radikálisan tér el minden...","id":"20250204_magyar-tarsadalomkutato-fidesz-gyozelem-2026-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59.jpg","index":0,"item":"202eb60f-cb04-4a6d-a0ad-83b58e523724","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_magyar-tarsadalomkutato-fidesz-gyozelem-2026-tisza-part","timestamp":"2025. február. 04. 10:14","title":"Megmérte a kormányközeli kutatóintézet: sima Fidesz-győzelem jön 2026-ban, nem is kérdés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Donald Trump kampányát dollár százmilliókkal támogató milliárdos kormányzati hatékonyságnövelő tanácsadói csapata az egyik legérzékenyebb amerikai kormányzati adatbázisba is bejutott.","shortLead":"A Donald Trump kampányát dollár százmilliókkal támogató milliárdos kormányzati hatékonyságnövelő tanácsadói csapata...","id":"20250202_Elon-Musk-csapata-teljes-hozzaferest-kapott-a-szovetsegi-fizetesi-rendszerhez-amerikaiak-millioi-erzekeny-penzugyi-adatahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"b4edc79a-0bd4-4df3-b4a8-7bc098b644e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Elon-Musk-csapata-teljes-hozzaferest-kapott-a-szovetsegi-fizetesi-rendszerhez-amerikaiak-millioi-erzekeny-penzugyi-adatahoz","timestamp":"2025. február. 02. 20:54","title":"Elon Musk csapata teljes hozzáférést kapott a szövetségi fizetési rendszerhez, amerikaiak milliói érzékeny pénzügyi adatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b","c_author":"EUrologus/Moravecz Kata","category":"360","description":"Mennyire átlátható és a nyilvánosság számára hozzáférhető a parlamenti döntéshozatal a világ különböző részein? Cikkünkben nemzeti parlamentek munkáját hasonlítjuk össze: milyen és mennyit adatot tesznek közzé, mennyire könnyű azokat megtalálni. Például végig kell-e nézni egy adott információ megszerzéséhez a maratoni élő közvetítéseket vagy elolvasni több száz oldalnyi jegyzőkönyvet?","shortLead":"Mennyire átlátható és a nyilvánosság számára hozzáférhető a parlamenti döntéshozatal a világ különböző részein...","id":"20250203_eurologus-europai-parlament-nezeti-parlamentek-nyilvanossag-atlathatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b.jpg","index":0,"item":"64726bc5-16b6-4834-83f5-5e68e11b2e40","keywords":null,"link":"/360/20250203_eurologus-europai-parlament-nezeti-parlamentek-nyilvanossag-atlathatosag","timestamp":"2025. február. 03. 14:41","title":"Ember legyen a talpán, aki meg akarja tudni, hogyan szavazott a képviselője a magyar parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]