Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"221dea4c-057c-41a6-a651-47732ac06f9e","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Fideszes körökben sem lehet valami vonzó a propaganda: a kormánybarát nagy hírportálok nézettsége a közpénzből fizetett Facebook-hirdetések és a mind gyakoribb vezetőcserék, tulajdonosváltások ellenére is esik. Ez is szerepet játszhatott abban, hogy a Fidesz átstrukturálja sajtóját, és az online térben erősítene harcosaival.","shortLead":"Fideszes körökben sem lehet valami vonzó a propaganda: a kormánybarát nagy hírportálok nézettsége a közpénzből fizetett...","id":"20250606_hvg-lekattannak-fideszes-media-atszervezes-fogyatkozo-olvasok-kattintas-szamok-facebook-hirdetesek-origo-mandiner-index-olvasottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/221dea4c-057c-41a6-a651-47732ac06f9e.jpg","index":0,"item":"39ed1508-9982-49c9-b11a-1eb2de0ddcdc","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-lekattannak-fideszes-media-atszervezes-fogyatkozo-olvasok-kattintas-szamok-facebook-hirdetesek-origo-mandiner-index-olvasottsag","timestamp":"2025. június. 06. 06:30","title":"Zuhan a Fidesz-média – visszaütött Orbán mondása, hogy „a szív végül legyőzi a pénzt”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968ad626-60e7-44d0-811f-e4f8b75ca32b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai állami fegyvergyártó cég, a China South Industries Group által kifejlesztett új coilgun sebességben túlszárnyalja a klasszikus lőfegyvereket, és azt is be lehet állítani rajta, hogy mekkora sérülést okozzon.","shortLead":"A kínai állami fegyvergyártó cég, a China South Industries Group által kifejlesztett új coilgun sebességben...","id":"20250606_kina-fegyver-coilgun-railgun-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/968ad626-60e7-44d0-811f-e4f8b75ca32b.jpg","index":0,"item":"4dc3fc67-a7cf-47bb-bd12-d993fce97e59","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_kina-fegyver-coilgun-railgun-video","timestamp":"2025. június. 06. 08:03","title":"3000 lövés percenként: megmutatták, mire képes az új kínai csodafegyver – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Washington Post szerzője szerint indokolt szigorítani a kínaiak beutazását. Neves német közéleti személyiségek felszólították az EU-t, hogy lépjen fel a magyar Pride érdekében. Trump egy puhány erősember. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Washington Post szerzője szerint indokolt szigorítani a kínaiak beutazását. Neves német közéleti személyiségek...","id":"20250606_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"22114620-037e-4af1-ae8c-958716f705a4","keywords":null,"link":"/360/20250606_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 06. 10:40","title":"Diákújságírók leplezték le, hogyan kémkednek kínai hallgatók a Stanfordon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084c56e-cf67-4c83-ad5e-c3bb48312abc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók egy speciális eljárás segítségével hozták létre a világ legkisebb hegedűjét. A technológia a digitális eszközök jövőbeni fejlődését segítheti.","shortLead":"Brit kutatók egy speciális eljárás segítségével hozták létre a világ legkisebb hegedűjét. A technológia a digitális...","id":"20250605_vilag-legkisebb-hegeduje-anyagtudomany-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b084c56e-cf67-4c83-ad5e-c3bb48312abc.jpg","index":0,"item":"c30dda45-76a9-408d-a0d8-ed3f79db0616","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_vilag-legkisebb-hegeduje-anyagtudomany-kiserlet","timestamp":"2025. június. 05. 18:03","title":"Megcsinálták a világ legkisebb hegedűjét, egy hajszál mögé is el lehetne dugni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország az utolsók között van, nézzük akár negyedéves, akár éves alapon az Európai Unió államainak idei első negyedéves gazdasági teljesítményét.","shortLead":"Magyarország az utolsók között van, nézzük akár negyedéves, akár éves alapon az Európai Unió államainak idei első...","id":"20250606_eurostat-gdp-adat-gazdasag-europai-unio-magyarorszag-sereghatjo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"57f3f7dc-d546-46fb-9bee-b566f026a943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_eurostat-gdp-adat-gazdasag-europai-unio-magyarorszag-sereghatjo","timestamp":"2025. június. 06. 15:28","title":"Kijöttek a végleges uniós GDP-adatok, Magyarország a sereghajtók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa0b0ba-c7e0-4a7f-84dc-d8cd618b7651","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök nem tudja teljesen átérezni és megérteni az ukránok fájdalmát – vélekedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ABC amerikai hírtelevíziónak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett részleteket szombaton.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök nem tudja teljesen átérezni és megérteni az ukránok fájdalmát – vélekedett Volodimir...","id":"20250607_Zelenszkij-Ezt-Trump-nem-tudja-teljesen-megerteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fa0b0ba-c7e0-4a7f-84dc-d8cd618b7651.jpg","index":0,"item":"617592fe-1f5a-48e5-9bb2-bf2eacdf17df","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_Zelenszkij-Ezt-Trump-nem-tudja-teljesen-megerteni","timestamp":"2025. június. 07. 13:00","title":"Zelenszkij: Ezt Trump nem tudja teljesen megérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d671bc-9135-4af6-8965-643c2e6dff6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly Budapesten, idén Moszkvában találkoznak az illetékesek. ","shortLead":"Tavaly Budapesten, idén Moszkvában találkoznak az illetékesek. ","id":"20250606_","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d671bc-9135-4af6-8965-643c2e6dff6f.jpg","index":0,"item":"34720f93-54c6-41b0-aefe-89fcfbef0969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_","timestamp":"2025. június. 06. 16:06","title":"Oroszország és Magyarország újabb együttműködéseken dolgozik, ősszel lesz a bizottsági ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7417bcd-9839-4046-a737-aa0dc5e8c48f","c_author":"Martini Noémi","category":"itthon","description":"Maja T. német állampolgár, a 2023-as antifatámadások egyik vádlottja. Ügye nemzetközi figyelmet kapott, a magyar börtönkörülmények elleni tiltakozása az igazságszolgáltatás hiányosságait mutatja meg. Politikai konfliktusokat okoz továbbá, hogy elkapkodott kiadatását a német alkotmánybíróság jogsértőnek találta. Magyarországi tárgyalása mindezek ellenére pénteken folytatódott.","shortLead":"Maja T. német állampolgár, a 2023-as antifatámadások egyik vádlottja. Ügye nemzetközi figyelmet kapott, a magyar...","id":"20250606_szelsojobbosok-antifak-feszultek-egymasnak-az-ehsegsztrajkba-kezdett-nemet-queer-aktivista-targyalasan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7417bcd-9839-4046-a737-aa0dc5e8c48f.jpg","index":0,"item":"c920bd66-fd62-424f-910e-b0bccd0ca736","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_szelsojobbosok-antifak-feszultek-egymasnak-az-ehsegsztrajkba-kezdett-nemet-queer-aktivista-targyalasan-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 19:50","title":"Szélsőjobbosok és antifák feszültek egymásnak a Markó utcában, az éhségsztrájkoló német queer aktivista tárgyalása közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]