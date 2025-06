„A valóság az, hogy még WC-papírra sincs pénz” – írta Kunetz Zsombor, egészségügyi szakértő a múlt héten a Facebook oldalán, egy olyan igénylőlap alapján, amin egy védőnő negyedéves rendelésének teljesítése – illetve nem teljesítése – látszik.

Az esetről az RTL híradó is beszámolt. A műsorban Szalainé Pintér Boglárka, a Független Egészségügyi Szakszervezet Védőnői Szolgálatának vezetője elmondta, hogy amióta két éve államosították a védőnői rendszert a negyedévente leadott rendelésekre gyakran hiányosan vagy csak 2-3 hónap késéssel érkeznek meg. „Ez azt jelenti, hogy negyedévnyi anyaghiány keletkezik a védőnőknél” – mondja.

Kunetz Zsombor által közzétett igénylőlapon látszik, hogy például elemből, hipóból, törlőkendőből vag WC-papírból nullát kapott az igénylő – igaz, utóbbiból két csomagot már elküldtek a második negyedévben.

Szalainé Pintér Boglárka elmondta, hogy a WC-papír hiánya nevetségesnek tűnhet, de minden egyes kismamát elküldenek vizelet mintát adni egy közös használatú mosdóba, így az kifejezetten kellemetlenül érinti az ellátásra érkezőket.

Az RTL idéz egy 2023 októberében – a védőnői rendszer államosítása után két hónappal – készült felmérést, amely szerint a védőnők 45 százaléka költött már saját zsebből munkavégzéshez szükséges eszközökre. Ez az arány idén májusra 54 százalékra nőtt. A Független Egészségügyi Szakszervezet által készített felmérés szerint a védőnők 70 százaléka szerint a két éve bekövetkezett változás egyértelműen rosszabb munkakörülményekhez vezetett.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) az esettel kapcsolatban azt írta: „Határozottan visszautasítjuk azt az állítást, miszerint a védőnők nem kapnának tisztasági eszközöket vagy WC-papírt.” Hozzátették, a védőnők ezeket „ütemezetten kapják meg” és „az ellátás biztosított.” Közleményükben elmondták, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentum hitelessége megkérdőjelezhető.

A védőnői szolgálat hiányosságai egyébként nem most kezdődtek, tavaly májusban mi is beszámoltunk róla, hogy több védőnő is panaszkodott a helyzetre. Egyikük arról írt, hogy utolérte őket a központosítás átka, elfogytak a tartalékaik, ezért arra kérik a kismamákat, vigyenek magukkal vizeletmintát a várandós gondozásra, mert nincs pohár. Továbbá a szülői kérdőívet is nyomtassák ki két példányban, mert nincs papír, és lassan festék sem lesz a nyomtatóban. Egy másik bejegyzés szerint WC-papírt sem tudnak kirakni a mosdóba.

Akkor az OKFŐ azt válaszolta, hogy „az eset kapcsán felvették a kapcsolatot a védőnői szolgálatot irányító intézménnyel”, hogy „ellenőrizzék és hiány esetén biztosítsák a szükséges eszközöket.”

