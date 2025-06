Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A balatoni fővonal közlekedésének szombati összeomlása után hétfőn 300 busz várja, szükség lesz-e rájuk.","shortLead":"A balatoni fővonal közlekedésének szombati összeomlása után hétfőn 300 busz várja, szükség lesz-e rájuk.","id":"20250609_Ugy-tunik-a-MAV-most-mar-minden-nap-kivezenyel-300-potlobuszt-tartalekba-biztos-ami-biztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a.jpg","index":0,"item":"ddf8a4f8-0ae1-422d-815d-1be70a928ea4","keywords":null,"link":"/kkv/20250609_Ugy-tunik-a-MAV-most-mar-minden-nap-kivezenyel-300-potlobuszt-tartalekba-biztos-ami-biztos","timestamp":"2025. június. 09. 09:24","title":"Úgy tűnik, a MÁV most már minden nap kivezényel 300 pótlóbuszt tartalékba, biztos, ami biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11c1c1b-8580-4ff9-b7ff-65de10104002","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hetvenezer ember hallgatta a nemrég megválasztott pápa első pünkösdi beszédét a Szent Péter téren. XIV. Leó elődjétől, Ferenc pápától is idézett.","shortLead":"Hetvenezer ember hallgatta a nemrég megválasztott pápa első pünkösdi beszédét a Szent Péter téren. XIV. Leó elődjétől...","id":"20250608_XIV-Leo-papa-punkosd-beszed-szent-peter-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f11c1c1b-8580-4ff9-b7ff-65de10104002.jpg","index":0,"item":"89973b73-3f74-466b-bd73-34679d12890b","keywords":null,"link":"/elet/20250608_XIV-Leo-papa-punkosd-beszed-szent-peter-ter","timestamp":"2025. június. 08. 09:11","title":"XIV. Leó pápa: Ne ragadozóként éljünk a világban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6a8bdf-cef3-4af4-846e-4e9ce5d93ee1","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"Az európai átlaghoz képest nem dohányzunk és alkoholizálunk sokat, ám az aktív életmódban és a szűrővizsgálatoknál jelentős az elmaradás. ","shortLead":"Az európai átlaghoz képest nem dohányzunk és alkoholizálunk sokat, ám az aktív életmódban és a szűrővizsgálatoknál...","id":"20250608_hvg-munkaerot-egeszseget-betegseg-foglalkoztatottsag-mentalis-egeszseg-karos-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b6a8bdf-cef3-4af4-846e-4e9ce5d93ee1.jpg","index":0,"item":"f572b2cd-089a-46f0-ae6e-f6cb88507e90","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-munkaerot-egeszseget-betegseg-foglalkoztatottsag-mentalis-egeszseg-karos-szokasok","timestamp":"2025. június. 08. 08:30","title":"A munkahelyen is hátrányba kerülnek, akik mentális betegséggel fordulnak orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább, hogy liftek, vonatok vagy kórházak mögött is állhatnak elavult szoftveres megoldások.","shortLead":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább...","id":"20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2.jpg","index":0,"item":"1fa993de-046b-4ce7-9498-c947879014b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","timestamp":"2025. június. 08. 16:03","title":"Vonatok, kórházak működése múlik még mindig Windows XP, sőt Windows 3.1 és DOS rendszereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. Ezért nagyon sokan szenvednek nyomelem- és vitaminhiányban, de ez – például a vashiány – nemcsak a kórosan soványakat, hanem a túlsúlyosokat is érintheti. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. június. 08. 19:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"894d0ddb-7127-4a85-8c82-bcea08716fe0","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A magyar irodalmi élet két és fél évszázadát tekinti át „helyreigazító” tanulmánygyűjteményében a 85 esztendős Nyerges András író, akinek „kellemetlenkedő” írásaiból még az is kiderül, miben értett egyet Lukács György marxista filozófus és Prohászka Ottokár nemzetvédő püspök.","shortLead":"A magyar irodalmi élet két és fél évszázadát tekinti át „helyreigazító” tanulmánygyűjteményében a 85 esztendős Nyerges...","id":"20250608_hvg-irodalomtortenet-nyerges-andras-a-tortenet-lathato-fele-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/894d0ddb-7127-4a85-8c82-bcea08716fe0.jpg","index":0,"item":"fe76ada6-8e6c-4f73-8ccf-10bc7d6af154","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-irodalomtortenet-nyerges-andras-a-tortenet-lathato-fele-konyv","timestamp":"2025. június. 08. 14:30","title":"„Istenkáromló oknyomozásokkal” teszi helyre több száz év magyar irodalmi életét Nyerges András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea738f14-7346-40ae-890e-13e5a2ee8bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a szakszervezet elnöke így értesült. Mindezt azért, mert nem minden busz fért be a telephelyre, amikor Lázár János közlekedési miniszter a vasútközlekedés összeomlásának másnapján 300 klímás buszt rendelt Budapestre.","shortLead":"Legalábbis a szakszervezet elnöke így értesült. Mindezt azért, mert nem minden busz fért be a telephelyre, amikor Lázár...","id":"20250608_A-tuzo-napon-arnyek-es-mosdo-nelkul-varakozhat-a-Lazar-Janos-altal-berendelt-buszsoforok-egy-resze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea738f14-7346-40ae-890e-13e5a2ee8bdb.jpg","index":0,"item":"3a92da85-29de-4c59-8fbe-99052956abb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_A-tuzo-napon-arnyek-es-mosdo-nelkul-varakozhat-a-Lazar-Janos-altal-berendelt-buszsoforok-egy-resze","timestamp":"2025. június. 08. 15:40","title":"A tűző napon, árnyék és mosdó nélkül várakozhat a Lázár János által berendelt buszsofőrök egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg a technológiai fejlődést – vallja Ivan Grzalja, a Money Motion konferencia szervezője. A horvát szakemberrel arról is beszélgettünk, hogyan segítheti a technológiai fejlődés a bürokrácia leépítését, és arról is, miért érezte fontosnak a zágrábi találkozó megszervezését.","shortLead":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg...","id":"20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9.jpg","index":0,"item":"611dfecb-8fd8-4550-8eb2-d6a37fa67e55","keywords":null,"link":"/360/20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","timestamp":"2025. június. 09. 10:30","title":"Azt nem tudjuk, Trump mit lép holnap, azt viszont igen, hogy Európa nem bírja követni a tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]