[{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hónapja nem volt ilyen erős a forint.","shortLead":"Két hónapja nem volt ilyen erős a forint.","id":"20250610_forint-euro-arfolyam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"dc16c6cf-7093-49a5-b6cd-952c9afcd766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_forint-euro-arfolyam-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:04","title":"Visszatért a forintárfolyam 400-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A techmilliárdos megbánást tanúsított, miután összeveszett Donald Trumppal, és több posztban is súlyos vádakat fogalmazott meg az elnökkel szemben.","shortLead":"A techmilliárdos megbánást tanúsított, miután összeveszett Donald Trumppal, és több posztban is súlyos vádakat...","id":"20250611_elon-musk-donald-trump-veszekedes-megbanas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"677bd1e1-9a9d-4143-bab5-ee266b91a32e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_elon-musk-donald-trump-veszekedes-megbanas-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 10:16","title":"Elon Musk visszavonulót fújt, megbánta néhány bejegyzését, amit Trumpról tett közzé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai egyensúlyt. Jelenleg legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyi előnnyel kecsegtet.","shortLead":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai...","id":"20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a.jpg","index":0,"item":"3b97221e-0b20-4990-9e40-8bc4de3bc6ee","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","timestamp":"2025. június. 10. 11:45","title":"100 százalékosnak ígért Aranykupolát vonnak az USA fölé: mit fog tudni, miért nehéz megcsinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Társa szerencsésen túlélte az állattal való találkozást.","shortLead":"Társa szerencsésen túlélte az állattal való találkozást.","id":"20250610_Medvetamadasban-halt-meg-egy-turazo-Gorogorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e.jpg","index":0,"item":"6bb4bc96-3d77-4b17-a19e-4bdd9dd12a02","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Medvetamadasban-halt-meg-egy-turazo-Gorogorszagban","timestamp":"2025. június. 10. 12:36","title":"Medvetámadásban halt meg egy túrázó Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","shortLead":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","id":"20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8.jpg","index":0,"item":"a330fafd-2f5e-4d92-bf2f-d7d194b13ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","timestamp":"2025. június. 10. 15:14","title":"Megvásárolta a MagNet Bank a Polgári Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve államosították a védőnői rendszert, a váltást a legtöbben negatívan értékelik.","shortLead":"Két éve államosították a védőnői rendszert, a váltást a legtöbben negatívan értékelik.","id":"20250609_Elembol-es-WC-papirbol-sincs-eleg-a-vedonoknel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0.jpg","index":0,"item":"47371af5-6a5b-4894-a234-c3f6ff995fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Elembol-es-WC-papirbol-sincs-eleg-a-vedonoknel","timestamp":"2025. június. 09. 20:31","title":"Elemből és WC-papírból sincs elég a védőnőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sorozatban a második évben szerzett több bevételt külföldről a Wallis Csoport, mint amennyit Magyarországról.","shortLead":"Sorozatban a második évben szerzett több bevételt külföldről a Wallis Csoport, mint amennyit Magyarországról.","id":"20250610_wallis-beszamolo-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"fd705094-ae62-4577-9ff6-da39e84cd52c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_wallis-beszamolo-nyereseg","timestamp":"2025. június. 10. 13:20","title":"Bejött a Wallisnak a külföldi terjeszkedés, 100 milliárd forint fölé nőtt az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ce919-c334-405d-bfa0-8e82edb97ef1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hiába halasztották el az ellehetetlenítési törvény megszavazását, a szervező Puzsér Róbert szerint továbbra is belorusz fordulat fenyeget.","shortLead":"Hiába halasztották el az ellehetetlenítési törvény megszavazását, a szervező Puzsér Róbert szerint továbbra is belorusz...","id":"20250610_parlament-tuntetes-puzser-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c66ce919-c334-405d-bfa0-8e82edb97ef1.jpg","index":0,"item":"1750a0c6-0f27-4505-b4c7-3ae7f02a2d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_parlament-tuntetes-puzser-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 17:59","title":"Ez a magyar polgári demokrácia halálos ítélete, és rajta Orbán Viktor aláírása - ilyen volt a Kossuth téri tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]