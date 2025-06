Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5797ade-75f7-4b8c-b7ab-bc1e6aeb8e9a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Teste bármilyen radikális megváltoztatására, akár a megcsonkítására is képes A csúf mostohatestvér című film főhőse, csak hogy megfeleljen az elvárt szépségideálnak, és beleszeressen a herceg.","shortLead":"Teste bármilyen radikális megváltoztatására, akár a megcsonkítására is képes A csúf mostohatestvér című film főhőse...","id":"20250609_hvg-fantomnok-hamupipoke-testhorror-szepseg-szepsegfilterek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5797ade-75f7-4b8c-b7ab-bc1e6aeb8e9a.jpg","index":0,"item":"2b211b78-bb8a-489e-b36b-2d4655adf042","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-fantomnok-hamupipoke-testhorror-szepseg-szepsegfilterek","timestamp":"2025. június. 09. 18:16","title":"Szépség és szenvedés: mindig párban járnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1eaed1-8ddd-4fa1-9a8e-d1104ef7e226","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Miniszteri biztost is kap a költözés L. 