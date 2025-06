Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5543da3-d256-44df-bd33-52de0b2c8ce6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A márkaboltot szinte teljesen kipakolták, mielőtt a rendőrök megérkeztek.","shortLead":"A márkaboltot szinte teljesen kipakolták, mielőtt a rendőrök megérkeztek.","id":"20250611_los-angeles-zavargasok-fosztogatas-apple-store-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5543da3-d256-44df-bd33-52de0b2c8ce6.jpg","index":0,"item":"7e069608-b8d3-477e-aa10-7a9af4eb0b63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_los-angeles-zavargasok-fosztogatas-apple-store-video","timestamp":"2025. június. 11. 12:29","title":"Betörtek egy Apple Store-ba, és minden mozdíthatót elvittek a zűrzavart kihasználó fosztogatók Los Angelesben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c1c7f4-039d-41cf-bcc8-e362e7a782e5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 21 éves férfi indítékait még vizsgálják.","shortLead":"A 21 éves férfi indítékait még vizsgálják.","id":"20250611_ausztria-graz-iskolai-lovoldozes-csobomba-bucsulevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3c1c7f4-039d-41cf-bcc8-e362e7a782e5.jpg","index":0,"item":"e940a9b8-7191-4ce6-9d8e-75a6952ffa1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ausztria-graz-iskolai-lovoldozes-csobomba-bucsulevel","timestamp":"2025. június. 11. 10:14","title":"Csőbombát és búcsúleveleket is találtak a grazi ámokfutó otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d199d402-1073-45c8-8ef1-45a5a583a139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Viber szuperapp felhasználói mostantól könnyebben megtalálhatják a helyi vállalkozásokat, szolgáltatásokat, és közvetlenül is kapcsolatba léphetnek velük az alkalmazásban.","shortLead":"A Viber szuperapp felhasználói mostantól könnyebben megtalálhatják a helyi vállalkozásokat, szolgáltatásokat, és...","id":"20250610_viber-uzleti-fiokok-funkciok-helyi-cegek-keresese-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d199d402-1073-45c8-8ef1-45a5a583a139.jpg","index":0,"item":"3f957434-f320-43dc-b48a-41035967b6c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_viber-uzleti-fiokok-funkciok-helyi-cegek-keresese-kapcsolat","timestamp":"2025. június. 10. 12:03","title":"Viberes? Kap két új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","shortLead":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","id":"20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16.jpg","index":0,"item":"5c54f5d4-7c68-458c-ac00-f9a4ac0e8cdc","keywords":null,"link":"/sport/20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 10. 11:07","title":"Megdöntötték Hosszú Katinka tízéves világcsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","shortLead":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","id":"20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6.jpg","index":0,"item":"917b4508-6d9f-4812-b836-7089f9870d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","timestamp":"2025. június. 10. 11:00","title":"Rekordhideget, –8 fokot mértek hajnalban a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e24c57-ddac-4249-95ef-e02a68cd1275","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A debreceni lakosság napi vízigényének háromnegyedét fogják elhasználni az ottani gyárak. Nagyrészt szürkevizet, illetve a Tisza vizét használják majd a gyártás során.","shortLead":"A debreceni lakosság napi vízigényének háromnegyedét fogják elhasználni az ottani gyárak. Nagyrészt szürkevizet...","id":"20250611_Ivoviz-helyett-a-Tisza-vizet-hasznalhatjak-a-debreceni-gyarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32e24c57-ddac-4249-95ef-e02a68cd1275.jpg","index":0,"item":"6c13d33c-72c2-435b-b17d-fad7cba35f92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Ivoviz-helyett-a-Tisza-vizet-hasznalhatjak-a-debreceni-gyarak","timestamp":"2025. június. 11. 16:09","title":"Ivóvíz helyett a Tisza vizét használhatják a debreceni gyárak, de ez is komoly gondokat okozhat a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakemberek szerint a jelenleginél sokkal nagyobb tudatosságra lenne szükség a szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatban.","shortLead":"A szakemberek szerint a jelenleginél sokkal nagyobb tudatosságra lenne szükség a szexuális úton terjedő betegségekkel...","id":"20250611_Az-elmult-tiz-evben-megduplazodott-a-szifilisszel-diagnosztizaltak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de.jpg","index":0,"item":"e0718324-b767-42c9-8fe4-56e526e2d860","keywords":null,"link":"/elet/20250611_Az-elmult-tiz-evben-megduplazodott-a-szifilisszel-diagnosztizaltak-szama","timestamp":"2025. június. 11. 09:27","title":"Az elmúlt tíz évben megduplázódott a szifilisszel diagnosztizáltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee1e5c5-2451-4dd1-8be1-88c5a0274035","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Ajándékok a XX. századból és azon túl címmel augusztus 31-éig látogatható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban Sylvia Plachy kiállítása. A magyar származású, New Yorkban élő, idősen is csodálatra méltó energiájú fotográfus munkái nem ismeretlenek a magyar közönség előtt. Most Budapesten még nem látott fotográfiáit is érdemes megtekinteni.","shortLead":"Ajándékok a XX. századból és azon túl címmel augusztus 31-éig látogatható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban...","id":"20250611_A-mu-Sylvia-Plachy-fotokiallitas-Capa-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eee1e5c5-2451-4dd1-8be1-88c5a0274035.jpg","index":0,"item":"879f5b6d-1fc7-4234-9a3d-38940407280e","keywords":null,"link":"/360/20250611_A-mu-Sylvia-Plachy-fotokiallitas-Capa-Kozpont","timestamp":"2025. június. 11. 14:29","title":"Akit André Kertész, Tom Waits és Agnes Varda is dicsért – érezni tanítanak a hippiújság fotósának munkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]