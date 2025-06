Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","shortLead":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","id":"20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344.jpg","index":0,"item":"bce3cbb0-4dea-4f58-a259-c512ac86a780","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","timestamp":"2025. június. 11. 18:57","title":"Magyar Péter eladja 4iG-részvényeit a hadiipar privatizálása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df1ede8-62de-4e5c-b64e-881141d8be35","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Leaf villanyautó a Nissan valaha készült legszerényebb légellenállású modellje.","shortLead":"A vadonatúj Leaf villanyautó a Nissan valaha készült legszerényebb légellenállású modellje.","id":"20250612_a-levego-ker-elnezest-az-uj-nissan-leaftol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1df1ede8-62de-4e5c-b64e-881141d8be35.jpg","index":0,"item":"1d24cb55-ea1b-413f-bd91-31e0b6880acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_a-levego-ker-elnezest-az-uj-nissan-leaftol","timestamp":"2025. június. 12. 06:41","title":"A levegő kér elnézést a teljesen új Nissan Leaftől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László","category":"eurologus","description":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült megelőzni, hogy újabb pénzbüntetések szakadjanak az ország nyakába. A befagyasztott uniós pénzek azonban nem kerültek közelebb.","shortLead":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült...","id":"20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"ee939868-ce91-4ace-8d35-31f311d71b51","keywords":null,"link":"/eurologus/20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","timestamp":"2025. június. 11. 16:17","title":"Győzelemként ünnepli a kormány, hogy korábban két pert is elvesztett az EU-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f5a75-a70a-4525-9791-c636520ac96d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közszolgálati technikusnak tanuló fiatalok passzív ellenálló csoportot alakítottak. ","shortLead":"A közszolgálati technikusnak tanuló fiatalok passzív ellenálló csoportot alakítottak. ","id":"20250612_diakok-rendorseg-fegyveres-orok-gyakorlat-tuntetes-demonstralok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/123f5a75-a70a-4525-9791-c636520ac96d.jpg","index":0,"item":"82ea702b-9d3b-4a67-aada-0d1d22a0a8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_diakok-rendorseg-fegyveres-orok-gyakorlat-tuntetes-demonstralok","timestamp":"2025. június. 12. 10:59","title":"Diákok játszották el a tüntetőket, akiket „felszámolt” a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed38a36-e017-4d28-8589-bf10d21355c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akad több olyan is, ahol a felnőttektől is csak ezer forintot kérnek el.","shortLead":"Akad több olyan is, ahol a felnőttektől is csak ezer forintot kérnek el.","id":"20250612_balaton-strand-belepo-dragulas-aremelkedes-furdozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ed38a36-e017-4d28-8589-bf10d21355c5.jpg","index":0,"item":"83706873-d3b1-4373-9ca2-3c626f0986a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_balaton-strand-belepo-dragulas-aremelkedes-furdozes","timestamp":"2025. június. 12. 06:48","title":"Van olyan balatoni strand, ahol 47 százalékkal kell többet fizetni a belépőért, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c0fea9-2f9c-4385-bf3d-85875ad5c37e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, hogy az új pápa csak a ruházatában követi-e a konzervatívabb vonalat.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy az új pápa csak a ruházatában követi-e a konzervatívabb vonalat.","id":"20250613_XIV-Leo-a-hagyomanyos-papadivatra-eskuszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0c0fea9-2f9c-4385-bf3d-85875ad5c37e.jpg","index":0,"item":"22b5eb37-281e-4429-8284-d326b9ad508e","keywords":null,"link":"/elet/20250613_XIV-Leo-a-hagyomanyos-papadivatra-eskuszik","timestamp":"2025. június. 13. 10:50","title":"XIV. Leó a hagyományosabb pápadivatra esküszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46fe413-19ba-49fa-8d1b-5c1ba8689616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 98 éves Mel Brooks kedvéért Rick Moranis megszakítja több évtizedes elvonulását.","shortLead":"A 98 éves Mel Brooks kedvéért Rick Moranis megszakítja több évtizedes elvonulását.","id":"20250613_Lesz-Urgolyhok-2-visszater-a-komikus-aki-otthagyta-Hollywoodot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46fe413-19ba-49fa-8d1b-5c1ba8689616.jpg","index":0,"item":"3a70f710-0991-4600-96c8-38f70b1c5c73","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_Lesz-Urgolyhok-2-visszater-a-komikus-aki-otthagyta-Hollywoodot","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Jön az Űrgolyhók 2, visszatér a világhírű komikus, aki rég otthagyta Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5455e1-ea54-43df-a06e-4b3c37649cec","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Eddig nem látszott sok értelme az Orbán-kormány trumpista kapcsolatait ápoló Alapjogokért Központ létének, ám mindenképpen a javára írandó Russell Kirk A konzervatív eszme című könyvének megjelentetése. ","shortLead":"Eddig nem látszott sok értelme az Orbán-kormány trumpista kapcsolatait ápoló Alapjogokért Központ létének, ám...","id":"20250612_hvg-Russell-Kirk-A-konzervativ-eszme-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd5455e1-ea54-43df-a06e-4b3c37649cec.jpg","index":0,"item":"82365bb2-d937-4419-a073-aae2a8922908","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-Russell-Kirk-A-konzervativ-eszme-konyv","timestamp":"2025. június. 12. 15:30","title":"Magyarul is megjelent a könyv, amely bebizonyítja, hogy a konzervatívok nem „a hülyék pártja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]