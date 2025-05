Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6032879-aca4-4399-8042-bd6d1a6af62b","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Lehet ezt populizmusnak nevezni, közelebb is van hozzá, de színesebbé, érdekesebbé, izgalmasabbá vált a politika – véli az amerikai elnök világpolitikára gyakorolt hatásáról Ugrósdy Márton, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, akit arról is kérdeztünk, hogyan fog megtérülni, hogy a magyar külpolitika mindent Trumpra tett fel, és okozhat-e konfliktust a magyar–kínai kapcsolat.","shortLead":"Lehet ezt populizmusnak nevezni, közelebb is van hozzá, de színesebbé, érdekesebbé, izgalmasabbá vált a politika – véli...","id":"20250529_ugrosdy-marton-helyettes-allamtitkar-interju-trump-putyin-haboru-populizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6032879-aca4-4399-8042-bd6d1a6af62b.jpg","index":0,"item":"b8448fe8-3c22-4ae4-bfd5-9b78f483a8c7","keywords":null,"link":"/360/20250529_ugrosdy-marton-helyettes-allamtitkar-interju-trump-putyin-haboru-populizmus","timestamp":"2025. május. 29. 14:24","title":"„Az oroszoknak nem sürgős a háború befejezése” – interjú Ugrósdy Márton helyettes államtitkárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két sajtóorgánum több mint kétmillió, nukleáris bázisok modernizációjának és építésének közbeszerzéseiről és terveiről szóló dokumentumot vetett össze műholdképekkel. Az elmúlt évtizedben gyors tempóban fejlesztették a rakétasilókat és -bázisokat.","shortLead":"Két sajtóorgánum több mint kétmillió, nukleáris bázisok modernizációjának és építésének közbeszerzéseiről és terveiről...","id":"20250528_Kiszivarogtak-az-orosz-nuklearis-modernizacio-dokumentumai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0.jpg","index":0,"item":"3d9eb6f1-b99c-4387-a823-cfb9cc469402","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_Kiszivarogtak-az-orosz-nuklearis-modernizacio-dokumentumai","timestamp":"2025. május. 28. 17:53","title":"Kiszivárogtak az orosz nukleáris modernizáció dokumentumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a0383f-7ecd-4188-b232-3618656e79ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján a négy tanár nemhogy kártérítést nem kap, hanem nekik kell az ötmilliós perköltséget kifizetni.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján a négy tanár nemhogy kártérítést nem kap, hanem nekik kell az ötmilliós...","id":"20250529_A-Kuriahoz-fordul-negy-kirugott-kolcseys-tanar-miutan-masodfokon-elvesztettek-a-peruket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a0383f-7ecd-4188-b232-3618656e79ee.jpg","index":0,"item":"b9d0ca8c-1464-47b5-bb6c-40fe0fd49fb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_A-Kuriahoz-fordul-negy-kirugott-kolcseys-tanar-miutan-masodfokon-elvesztettek-a-peruket","timestamp":"2025. május. 29. 11:55","title":"A Kúriához fordul négy kirúgott kölcseys tanár, miután másodfokon elvesztették a perüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fejlesztés mögött az a Vertán György áll, akinek a lakásában élt Vogel Evelin, és aki munkát adott Varga Juditnak.","shortLead":"A fejlesztés mögött az a Vertán György áll, akinek a lakásában élt Vogel Evelin, és aki munkát adott Varga Juditnak.","id":"20250528_vertan-gyorgy-voir-vedonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0.jpg","index":0,"item":"53945bae-5e12-4be6-8a43-f3a3b2708b51","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_vertan-gyorgy-voir-vedonok","timestamp":"2025. május. 28. 08:07","title":"444: Használhatatlan programot kényszerítettek rá a védőnőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162d5cca-0924-4001-9c66-977c82a06570","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A feleségével közös cégből a 14 milliós profit ellenére Németh Balázs nem vett fel osztalékot.","shortLead":"A feleségével közös cégből a 14 milliós profit ellenére Németh Balázs nem vett fel osztalékot.","id":"20250528_nemeth-balazs-fidesz-frakcio-trafik-ceg-beszamolo-bevetel-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162d5cca-0924-4001-9c66-977c82a06570.jpg","index":0,"item":"0fb7880d-4b27-4596-8564-054233fb479a","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_nemeth-balazs-fidesz-frakcio-trafik-ceg-beszamolo-bevetel-nyereseg","timestamp":"2025. május. 28. 11:25","title":"Közel félmilliárdos bevételt ért el Németh Balázsnak, a Fidesz-frakció szóvivőjének trafikos cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Bognár György, a Paks vezetőedzője nevetségesnek nevezte Kubatov Gábor megállapításait, amelyekkel a Fradi elnöke „antifutballnak” nevezte a Paks játékát.","shortLead":"Bognár György, a Paks vezetőedzője nevetségesnek nevezte Kubatov Gábor megállapításait, amelyekkel a Fradi elnöke...","id":"20250528_bognar-gyorgy-ev-edzoje-paks-fradi-kubatov-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533.jpg","index":0,"item":"0f2dcf08-1ebb-4874-bd47-9c71047f6262","keywords":null,"link":"/sport/20250528_bognar-gyorgy-ev-edzoje-paks-fradi-kubatov-gabor","timestamp":"2025. május. 28. 12:46","title":"Bognár Györgyöt megválasztották az év edzőjének, rögtön be is szólt Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester kitart amellett, hogy a főváros nem lehet nettó befizető a szolidaritási hozzájárulás által.","shortLead":"A főpolgármester kitart amellett, hogy a főváros nem lehet nettó befizető a szolidaritási hozzájárulás által.","id":"20250528_Karacsony-Gergely-fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-szolidaritasi-ado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763.jpg","index":0,"item":"9898d09a-82a0-4f8b-9811-81aae755cf5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Karacsony-Gergely-fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-szolidaritasi-ado-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 10:04","title":"Karácsony Gergely: Nem budapesti közfeladat az állami költségvetési lyukak finanszírozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb316b8-4b5c-49df-abb3-0cc984be5db9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem azért, mert a piros csíkos jobban gurul, és nem is azért, mert ezek leminősítettek lennének.","shortLead":"Nem azért, mert a piros csíkos jobban gurul, és nem is azért, mert ezek leminősítettek lennének.","id":"20250528_uj-autogumik-szines-csikok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fb316b8-4b5c-49df-abb3-0cc984be5db9.jpg","index":0,"item":"196823ba-b8d7-41a6-bfea-649f8ba7c61a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_uj-autogumik-szines-csikok","timestamp":"2025. május. 28. 09:50","title":"Ezért vannak színes csíkok az új autóabroncsokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]