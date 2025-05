Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi mindennek kellett történnie, hogy az áru odajusson. A háttérben az intralogisztika dolgozik: az anyagmozgatás, a raktározás és gyártás közötti összehangolt logisztikai folyamatrendszer. Ez a szektor a gazdaság létfontosságú, de kevéssé ismert motorja, ami komoly hatással van a környezetünkre is. A terület egyik legfontosabb hazai szereplőjének, a Jungheinrichnek célja, hogy 2030-ra saját működése szén-dioxid-semleges legyen, 2050-re pedig teljes értéklánca elérje a nettó zéró kibocsátást.","shortLead":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi...","id":"20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a.jpg","index":0,"item":"f05a7a85-111c-4dc8-8ed1-d4f1adb7d018","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 27. 07:30","title":"Fenntarthatóság az intralogisztikában: a vezető nélküli targoncák, mobil robotok elterjedése a hazai piacon lassan halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film szereplői közül.","shortLead":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film...","id":"20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6.jpg","index":0,"item":"4d4033d6-33a3-4bf3-b8f0-792f7732b003","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","timestamp":"2025. május. 26. 16:18","title":"Megvan, mikor jön Az ördög Pradát visel folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d32542-37a6-4d5c-b3ad-920f9f4c0900","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kétféle búcsúzó szériával és 441 lóerős csúcsteljesítménnyel búcsúzik a Toyota GR Supra.","shortLead":"Kétféle búcsúzó szériával és 441 lóerős csúcsteljesítménnyel búcsúzik a Toyota GR Supra.","id":"20250527_vege-a-dalnak-stilusosan-int-bucsut-a-toyota-gr-supra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d32542-37a6-4d5c-b3ad-920f9f4c0900.jpg","index":0,"item":"5fedbdc0-6295-4204-ab60-a52ce12db1bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_vege-a-dalnak-stilusosan-int-bucsut-a-toyota-gr-supra","timestamp":"2025. május. 27. 07:59","title":"Vége a dalnak: stílusosan int búcsút a Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem vezette kutatócsoport.","shortLead":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem...","id":"20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c.jpg","index":0,"item":"44edb667-28c9-40e3-b6f1-8054fa3a015c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","timestamp":"2025. május. 26. 18:03","title":"Arany szivárog a Föld magjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058910b6-6b15-4ea8-99e1-f21d3f4efef7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Boltbezárásokra, romló GDP-adatokra figyelmeztet egy, az árrésstop hatásait utólag elemző hatástanulmány. Az Országos Kereskedelmi Szövetség ez alapján kéri az intézkedés kivezetését a kormánytól, akár több lépcsőben is jó nekik.","shortLead":"Boltbezárásokra, romló GDP-adatokra figyelmeztet egy, az árrésstop hatásait utólag elemző hatástanulmány. Az Országos...","id":"20250526_arrestop-hatastanulmany-oksz-gki-inflacio-boltbezaras-gazdasag-elelmiszer-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058910b6-6b15-4ea8-99e1-f21d3f4efef7.jpg","index":0,"item":"43a85b68-3815-4d21-a65f-d660ee7ee12d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_arrestop-hatastanulmany-oksz-gki-inflacio-boltbezaras-gazdasag-elelmiszer-kiskereskedelem","timestamp":"2025. május. 26. 10:08","title":"Tételesen felsorolták a kereskedők, milyen károkat okoz az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Fidesz megint a „rezsicsökkentéssel” kampányol: a miniszterelnök új üzenetet írna a számlákon található rezsiboxokba, a párt ideológusa visszafizettetné a kormányváltást kívánókkal a „megtakarításokat”. Valójában a „megtakarítás” és a „visszafizetés” is értelmezhetetlenek. De tény, hogy a magyar lakosság közvetlenül keveset – mára már túl keveset – fizet az energiáért. Az államkasszán keresztül persze maga állja a cechet.","shortLead":"A Fidesz megint a „rezsicsökkentéssel” kampányol: a miniszterelnök új üzenetet írna a számlákon található rezsiboxokba...","id":"20250526_rezsicsokkentes-energiaarak-Lanczi-Andras-Orban-Viktor-lakossag-tartozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"e4432535-6bca-4e5c-bf8b-25ff14aea6a3","keywords":null,"link":"/360/20250526_rezsicsokkentes-energiaarak-Lanczi-Andras-Orban-Viktor-lakossag-tartozas","timestamp":"2025. május. 26. 12:30","title":"„Rezsicsökkentés”: mutatjuk, mivel is tartozunk Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezetés kitart amellett, hogy nem történt túlszámlázás a fővárosi cégben.","shortLead":"A városvezetés kitart amellett, hogy nem történt túlszámlázás a fővárosi cégben.","id":"20250526_BKV-Bolla-Tibor-Nagymester-szamlagyar-kozpenzek-lenyulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"067ba9d6-06ef-4447-bd3e-f5a6dab0a940","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_BKV-Bolla-Tibor-Nagymester-szamlagyar-kozpenzek-lenyulasa","timestamp":"2025. május. 26. 08:14","title":"A BKV-t kirámoló „Nagymester” beosztottjai a nyomozás során is beismerték, hogy elsődleges céljuk a közpénzek lenyúlása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd embercsempészeknek nem osztanak lapot. Szeretettel Brüsszelből című sorozatunk írása.","shortLead":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd...","id":"20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922.jpg","index":0,"item":"d3b65ea9-c5c9-4dd8-a378-e9c974490596","keywords":null,"link":"/360/20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","timestamp":"2025. május. 27. 17:30","title":"Kiderült, hol érnek össze a műkörömbiznisz és az embercsempészet szálai Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]