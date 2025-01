Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","shortLead":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","id":"20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"b2247ea6-6f03-4291-9446-1d1442d33e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 19:20","title":"Holtan találtak egy nőt egy patakban Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával jól keresett.","shortLead":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával...","id":"20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606.jpg","index":0,"item":"30517daa-baab-4da3-ade9-7958e9099193","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","timestamp":"2025. január. 16. 12:59","title":"Gulyás Gergely miniszter szerint a Fidesznél minimális munkával nagy pénzeket lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b0427e-7dd3-4d92-926d-069c8b21da42","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"30 árucikknek van hatóságilag korlátozva az ára, köztük van joghurt és a spagetti tészta, a WC-papír, az intimbetét és a gouda sajt is. 