Gyanúsítottként hallgatták ki a szigetvári postán meghalt csecsemő édesanyját

Kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki csütörtökön azt a 24 éves pettendi nőt, akinek három hónapos csecsemője a szigetvári postán halt meg még februárban – számolt be az RTL Híradó.

Az édesanya három gyerekével és a testvérével állt sorban a postán, amikor észre vette, hogy a babakocsiban fekvő kisfiú nem lélegzik. Akkor azt mondta, hogy azonnal elkezdett levegőt fújni a baba szájába, és közben kiabált, hogy valaki segítsen. Ekkor egy nő ment oda, és elkezdte újraéleszteni a gyereket, miközben az anya testvére hívta a mentőket. A kisfiún azonban már ők sem tudtak segíteni.

A nő két nagyobb gyereke most védelem alatt áll, a családsegítő hetente jár hozzájuk.

A rendőrség a haláleset körülményeit kezdetben közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálta, de az RTL úgy tudja, most már büntetőeljárást folyik az ügyben.