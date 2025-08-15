Biztosítóberendezési hiba miatt több vonat sem a Keletiből indul

Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a budapesti Keleti pályaudvarnál – közölte a Mávinform péntek délután. A vasúttársaság folyamatosan frissíti az egyes vonalakat érintő változásokat.

Azt írták, a szakemberek már dolgoznak a hiba beazonosításán és kijavításán. A Keleti pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatok esetén addig hosszabb menetidőre kell számítani.

Kiemelték: a 2-es és a 4-es metrón, valamint a gödöllői (H8-as) HÉV-en a vonatjegyek is érvényesek.

Az Örs vezér tere és Kőbánya-felső között pótlóbuszok is közlekednek, amelyek az Örs vezér terén a metró melletti Volán-megállóból indulnak.

Az összegzés szerint a Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon a gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek. Az egri Agria, valamint a gyöngyösi Mátra InterRégió vonatok Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak

A Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba vonalon az S60-as vonatok a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak és oda is érkeznek. A Budapest és Békéscsaba közötti InterCity és InterRégió vonatok Kőbánya-felsőn és Rákoson is megállnak.

A Budapest–Győr–Bécs/Sopron/Szombathely vonalon a Lehár EC Bécsből csak Kelenföldig közlekedik és onnan is indul.

A Mecsek InterCity Pécsről szintén csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul.