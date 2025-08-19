Vádat emeltek egy orvos ellen, aki az oltás beadása nélkül állított ki Covid-igazolványokat

Vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy orvossal szemben, aki pénzért anélkül állított ki igazolást a koronavírus-fertőzés elleni vakcina beadásáról, hogy valóban beoltotta volna a pácienseket. Emellett öt embert is úgy nyilvánított járművezetésre alkalmasnak, hogy meg sem vizsgálta őket, ennek díját azonban elkérte tőlük.

A vádirat szerint a doktornő egy Bács-Kiskun megyei községben dolgozott háziorvosként. Egyik férfi paciense – az ügy másodrendű vádlottja – megtudta, hogy anyagi ellenszolgáltatásért cserébe hajlandó oltási igazolást kiállítani, s az információt a feleségével és egy baráti párral is megosztotta. A pár úgy döntött, hogy nemcsak maguknak, hanem a gyerekeiknek is így szereznek védettségi igazolványt.

Az orvos a gyerekeknek ingyen, a felnőtteknek fejenként 40 ezer forintért állította ki a hamis igazolásokat, amelyeket az EESZT rendszerbe is feltöltött.

A főügyészség az ügyben hat emberrel szemben emelt vádat, néggyel szemben pedig feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott. A doktornőt kilenc rendbeli önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével és négy rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszég fog dönteni.

Nyitóképünk illusztráció.