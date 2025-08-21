Amerikai nagykövetség: Trump az egyetlen vezető a világon, aki össze tud hozni egy ukrajnai békemegállapodást

„Ahogy Marco Rubio külügyminiszter mondta, Trump elnök prioritásként kezelte a békét a kormányában, és ő az egyetlen vezető a világon, aki össze tud hozni egy ukrajnai békemegállapodást” – közölte a 444.hu megkeresésére az amerikai nagykövetség.

Csütörtök hajnalban ugyanis légicsapás érte a kárpátaljai magyarok által is lakott Munkácsot, a támadás egy amerikai Flex-üzemet ért, amelynek a területén tűz keletkezett. A támadásban legalább tucatnyi ember megsérült, az állapotuk az eddigi hírek szerint stabil.

A támadás hírére reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról írt, hogy a gyár a civil infrastruktúra része volt, ahol olyan mindennapi használati eszközöket gyártottak, mint a kávéfőzők, mégis az oroszok célpontjává vált.

Moszkva úgy tesz, mintha nem történnének globális erőfeszítések a háború megállítására – írta, utalva arra, hogy a múlt pénteken Donald Trump amerikai elnök Alaszkában fogadta az orosz elnököt, Vlagyimir Putyint, hogy a fegyveres konfliktus lezárásáról tárgyaljon vele, hétfőn pedig Zelenszkij és európai vezetők látogattak Washingtonba ugyanezért. „Mindez választ követel. Még mindig nincs jele annak, hogy Moszkva valóban érdemi tárgyalásokba szándékozna kezdeni a háború lezárása érdekében. Nyomásra van szükség. Erős szankciókra, erős vámokra. Köszönöm mindenkinek, aki segít” – fogalmazott Zelenszkij.

Hozzá hasonlóan reagált Andrij Szibiha külügyminiszter, aki azt írta: a munkácsi üzem egy amerikai tőkével elektronikai termékeket gyártó vállalat, teljes egészében polgári objektum, semmi köze a védelmi iparhoz vagy a hadsereghez.

Szijjártó Péter is reagált a támadásra, de Facebook-bejegyzésében csak a béke fontosságáról írt, azt nem említette meg, hogy magyarok is élnek a megtámadott településen.

A HVG megkereste a minisztériumot, de kérdéseinkre csak a fent idézett sorokat küldték el válaszul, arra pedig nem reagáltak, hogy bekéretik-e az orosz nagykövetet a rakétatámadás miatt, vagy hogy milyen egyéb intézkedést terveznek az ügyben.

Az eset után együttérzését fejezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök, a posztját azonban nem sokkal később módosította, és kihúzott belőle egy fontos szót.