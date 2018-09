Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyelvtanulási diákhitel, több feliratos film – íme két tétel a tervek közül. Elfogadták a Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslatát. ","shortLead":"Nyelvtanulási diákhitel, több feliratos film – íme két tétel a tervek közül. Elfogadták a Nemzeti Versenyképességi...","id":"20180918_Itt_a_nagy_terv_igy_csiszolna_a_magyarok_idegennyelvtudasat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eace26d-77b4-48bf-b2d7-42543fe7f20a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Itt_a_nagy_terv_igy_csiszolna_a_magyarok_idegennyelvtudasat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:33","title":"Itt a nagy terv: így csiszolná a magyarok idegennyelv-tudását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5038b-2c71-43a6-b5ae-b15d44a53cb1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kikapta a tűzoltó kezéből a tömlőt, és megolvasztotta.","shortLead":"Kikapta a tűzoltó kezéből a tömlőt, és megolvasztotta.","id":"20180919_Ujabb_tuznadorol_keszult_felvetel_ezuttal_Brit_Kolumbiaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f5038b-2c71-43a6-b5ae-b15d44a53cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a8f4b6-6843-4c1d-a191-6dc526b7e432","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Ujabb_tuznadorol_keszult_felvetel_ezuttal_Brit_Kolumbiaban__video","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:11","title":"Újabb „tűznádóról” készült felvétel, ezúttal Brit Kolumbiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új masina pontról pontra úgy néz ki, mint a több mint húsz évvel ezelőtti konzol, és természetesen játékok is vannak hozzá. ","shortLead":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új...","id":"20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e47fa4-1d60-427b-995f-11f692c8a32a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:03","title":"Visszahozza a nagy klasszikust a Sony, 20 játékkal jön a régi-új PlayStation","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebad9b1-cd54-47f9-b489-5e5e9a38390d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ketten rabolták ki a férfit a Zách utcai villamosmegállóban, társuk közben figyelt. ","shortLead":"Ketten rabolták ki a férfit a Zách utcai villamosmegállóban, társuk közben figyelt. ","id":"20180918_Alvo_embert_fosztottak_ki_Budapesten_keresik_oket__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebad9b1-cd54-47f9-b489-5e5e9a38390d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99494f3a-22be-426a-acd4-79753eb319ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Alvo_embert_fosztottak_ki_Budapesten_keresik_oket__video","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:59","title":"Alvó embert fosztottak ki Budapesten, keresik őket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban. Megkérdőjelezhetetlen tehetsége és karizmája ellenére soha nem lett belőle átütő, zajos világsztár, hanem igazi visszafogott, angol úriemberként húzódik meg a háttérben – aki csöndesebb jelenlétével is uralni képes a környezetét. Ma lett 70 éves Jeremy Irons. ","shortLead":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban...","id":"20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d19197-2ecc-4a85-a2c8-5a8b6903f3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:00","title":"A visszafogott úriember, aki terroristának állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy kérdés, hogy ennél kisebb DK-s tüntetés volt-e már. Gyurcsány nem tudja, mikor fullad ki a tüntetéssorozata, de azt ígérte, ő holnap is itt lesz. A pár száz fős tömeg döntő része a beszédek végén elhagyta az Alkotmány utcát.","shortLead":"Nagy kérdés, hogy ennél kisebb DK-s tüntetés volt-e már. Gyurcsány nem tudja, mikor fullad ki a tüntetéssorozata, de...","id":"20180918_Durvan_200_embert_mozgatott_meg_Gyurcsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74af4864-2449-40bc-afdf-2daab42b5c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Durvan_200_embert_mozgatott_meg_Gyurcsany","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:14","title":"Pár száz embert mozgatott meg Gyurcsány tüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. ","shortLead":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán...","id":"20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf19a99-9e09-4910-8036-f3fcd5c0e48a","keywords":null,"link":"/sport/20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:58","title":"Ronaldo nélkül is nyert a Juventus, bekezdett a Real és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef298465-af24-404d-862f-094795c23b42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Mercedesnek a sofőrjét a jelek szerint nem igazán hatották meg az aszfalton lévő felfestések.","shortLead":"Ennek a Mercedesnek a sofőrjét a jelek szerint nem igazán hatották meg az aszfalton lévő felfestések.","id":"20180919_a_nap_fotoja_a_pofatlan_parkolas_magasiskolaja_szekesfehervaron_mercedes_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef298465-af24-404d-862f-094795c23b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f06e1b-fd50-4c9b-af49-bb1d81152565","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_a_nap_fotoja_a_pofatlan_parkolas_magasiskolaja_szekesfehervaron_mercedes_etterem","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:41","title":"A nap fotója: a pofátlan parkolás magasiskolája Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]