Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karambol kis extrával.","shortLead":"Karambol kis extrával.","id":"20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565a4ea-21e9-4568-bf80-72a2b6801e4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:25","title":"Nyílegyenesen ment le az autó a metrólépcsőn, miután karambolozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","shortLead":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","id":"20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f83437-0f12-49a2-a5c3-5a346ae1076f","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:35","title":"Egy nap maradt a nyárias melegből, szombattól itt az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac6adf4-df3c-48ba-9836-c54f93147c9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez hatóságilag teljesen rendben is van. ","shortLead":"Mindez hatóságilag teljesen rendben is van. ","id":"20180921_jetski_autopalya_autos_video_nyuzsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac6adf4-df3c-48ba-9836-c54f93147c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8a7324-945e-4fb6-b30c-395bc3c984b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_jetski_autopalya_autos_video_nyuzsi","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:21","title":"Egy jetski robog az autók közt a forgalomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b732971d-b8aa-46df-96f1-5b755d3a7a8b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az informális csúcson szóba került a migráció, a határőrizet és a Brexit is, a Sargentini-jelentés egyelőre nem. ","shortLead":"Az informális csúcson szóba került a migráció, a határőrizet és a Brexit is, a Sargentini-jelentés egyelőre nem. ","id":"20180920_eu_csucs_salzburg_brexit_frontex_migracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b732971d-b8aa-46df-96f1-5b755d3a7a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eef9b2-5617-4477-9deb-2ec0a4a8c4ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_eu_csucs_salzburg_brexit_frontex_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:51","title":"Egy kedélyes nap Salzburgban: ma sem oldottak meg semmit az EU vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e58c736-c67a-481c-8248-6fe120b23108","c_author":"Volvo","category":"brandcontent","description":"Szeptember 22-én, aki csak teheti, otthon hagyja az autóját, ekkor tartják ugyanis az Autómentes Világnapot. Bár vannak olyan élethelyzetek, amikor a négy kerékre szükségünk van, ezzel a pár aprósággal minden nap tehetünk a bolygónkért és ökológia lábnyomunk csökkentéséért. ","shortLead":"Szeptember 22-én, aki csak teheti, otthon hagyja az autóját, ekkor tartják ugyanis az Autómentes Világnapot. Bár vannak...","id":"20180918_Ha_ezeket_betartja_felere_csokkentheti_okologiai_labnyomat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e58c736-c67a-481c-8248-6fe120b23108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6319fe37-a252-48d3-ac5a-982b2b24f80c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180918_Ha_ezeket_betartja_felere_csokkentheti_okologiai_labnyomat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:19","title":"Ha ezeket betartja, felére csökkentheti ökológiai lábnyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most először készült átfogó kutatás a biciklizőkről, eszerint Dánia és Hollandia után Magyarországon a harmadik legmagasabb az elsősorban biciklivel közlekedők aránya. ","shortLead":"Most először készült átfogó kutatás a biciklizőkről, eszerint Dánia és Hollandia után Magyarországon a harmadik...","id":"20180920_Kiderult_Magyarorszagon_a_harmadik_legnagyobb_a_biciklizok_aranya_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff7ed45-2ce5-4122-a3fc-cc45d24daad6","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Kiderult_Magyarorszagon_a_harmadik_legnagyobb_a_biciklizok_aranya_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:02","title":"Meglepő eredmény: Magyarországon a harmadik legnagyobb a biciklizők aránya Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már 8 éve kérdéses a fürdő és a hozzá épült hotel sorsa, egy előterjesztés most mindent eldönthet.","shortLead":"Már 8 éve kérdéses a fürdő és a hozzá épült hotel sorsa, egy előterjesztés most mindent eldönthet.","id":"20180920_Ha_a_fovaros_beadja_a_derekat_jovore_vegre_kinyithat_a_Rac_furdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5186b641-e09e-4a64-b1f4-3bf4bec5e09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Ha_a_fovaros_beadja_a_derekat_jovore_vegre_kinyithat_a_Rac_furdo","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:29","title":"Ha a főváros beadja a derekát, jövőre végre újranyithat a Rác fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e6f1ff-e2ee-470f-a4d2-3b7113885c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondolta volna, hogy immár a virtuális valóságban is böngészhet? A Mozilla kiadta a Firefox egy különleges változatát, a Firefox Realityt.","shortLead":"Gondolta volna, hogy immár a virtuális valóságban is böngészhet? A Mozilla kiadta a Firefox egy különleges változatát...","id":"20180920_mozilla_firefox_reality_bongeszes_virtualis_valosagban_vr_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8e6f1ff-e2ee-470f-a4d2-3b7113885c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782e8ec2-ec93-4ce8-b645-c4485780bdc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_mozilla_firefox_reality_bongeszes_virtualis_valosagban_vr_bongeszo","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:03","title":"Olyan Firefoxot mutatott be a Mozilla, amitől sokaknak leeshet az álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]