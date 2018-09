Itt konkrétan kilenc turistahajó forgalmát rögzítette a repülő szerkezet. Kiderült, hogy a hajókon sokkal több turista utazik, mint ahányat a tulajdonos bejelentett. A sasszemű adóhivatal egyből reagált, már ki is küldte a fizetési felszólítást a vállalkozónak. Ha nem fizet, akkor súlyos büntetést kockáztat.

Görögországban nemzeti sport az adócsalás

A feketegazdaság arányát 25%-ra becsülik Görögországban, de az idegenforgalomban ez valószínűleg sokkal jelentősebb. Ki tudja ezt ellenőrizni a görög szigetvilágban? Mostantól a drónokkal felszerelt adóhivatal – írja a Daily Mail. Erre a minden hájjal megkent idegenforgalmi vállalkozók nem számítanak. Ők még abban a világban élnek, amikor az adóhivatal elnéző magatartást tanúsított. A nagy pénzügyi válság (2008) előtt a görögök legalább kétszer annyit költöttek, mint amennyi a bevallott jövedelmük volt. A nemzeti számlákat meghamisították, hogy Brüsszelben ne tűnjön fel a kínos anomália. Aztán persze jött a pénzügyi csőd. A Brüsszel nyomására készített pontos elszámolás felfedte a kínos valóságot, az általános adócsalást. A statisztikai hivatal munkatársait, akik ezt kimutatták, bíróság elé akarták állítani hazaáruló magatartásért. Az Európai Unió végül megmentette őket, de az adócsalás ügye továbbra is megoldatlan probléma Görögországban.

Csak nem fizetek a szultánnak!

A görögök évszázadokon át a török szultán alattvalói voltak. Adójuk tehát a padisahot gazdagította. Így lett nemzeti sport az adócsalás, mely napjainkig folytatódott. Csakhogy a válság miatt az Európai Unió, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valutaalap – az Athénben szívből utált trojka, mely a mentőcsomagokat nyújtotta – bekeményített. Elvárta azt, hogy a görög állam szedje be az adót. Ne csak az állami alkalmazottak adózzanak, akik nem tudnak elbújni, hanem a magánszféra is. A magánvállalkozók kezdetben azt hitték, hogy ez valami vicc. De most az adóhivatal drónokkal bizonyítja mindenkinek: immár véresen komolyan veszi a feladatát. A drónok pontosan jelzik a turistaforgalmat, így a vállalkozók hiába próbálkoznak csalással. Persze az adóhivatalban is emberek ülnek. Görögországban olyan általános a korrupció, hogy a jelenlegi populista kormányzat minden elődjét bíróság elé akarja citálni, arra hivatkozva, hogy ellopták az ország pénzét. Vagyis hiába figyeli drónokkal az adóhivatal a kisvállalkozókat, mert így csak kevés pénzt tud beszedni. Példát viszont statuálhat: mindenki láthatja, hogy az állam immár nem vak. Mindent lát, és mindenről tud. Aztán, hogy mit kezd ezzel a tudással, az továbbra is meglehetősen rejtélyes, de nemcsak Görögországban.