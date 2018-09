Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Martonvásár térségében, a főváros felé vezető oldalon csak a külső forgalmi sáv járható.","shortLead":"Martonvásár térségében, a főváros felé vezető oldalon csak a külső forgalmi sáv járható.","id":"20180923_m7es_autopalya_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f24276d-e06d-4085-bf03-704c9a9f4d17","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180923_m7es_autopalya_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:46","title":"Baleset történt az M7-es autópályán, be fog állni a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5926feca-71a1-41aa-980a-85312fbe58fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" Olyan nagyprojektek befejezésével enyhítené energiahiányát a szomszédos ország, melyeket még a rendszerváltás előtt találtak ki.","shortLead":" Olyan nagyprojektek befejezésével enyhítené energiahiányát a szomszédos ország, melyeket még a rendszerváltás előtt...","id":"20180924_A_Ceausescukorszak_terveit_vette_elo_a_fiok_melyerol_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5926feca-71a1-41aa-980a-85312fbe58fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63318d9-7949-4a4f-82e1-d0f0b83a5a78","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_A_Ceausescukorszak_terveit_vette_elo_a_fiok_melyerol_Romania","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:45","title":"A Ceausescu-korszak terveit vette elő a fiók mélyéről Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon megbízhatnak Lázár Jánosban és a hozzá közel álló jogászban, mert a titkolózás miatt nem vehetnek fel osztalékot.","shortLead":"Nagyon megbízhatnak Lázár Jánosban és a hozzá közel álló jogászban, mert a titkolózás miatt nem vehetnek fel osztalékot.","id":"20180924_Remekul_rejtozkodnek_es_teljesen_megbiznak_Lazarekban_kastelyanak_reszvenyesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bd9eab-8d16-4b57-99a8-7677062558a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Remekul_rejtozkodnek_es_teljesen_megbiznak_Lazarekban_kastelyanak_reszvenyesei","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:10","title":"Remekül rejtőzködnek, és teljesen megbíznak Lázárékban kastélyának részvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88669bf1-3694-4de0-bc44-fc95920f45da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vasárnap este két ittas férfi ült az autóban, amikor nekimentek egy piros lámpánál álló taxisnak. 