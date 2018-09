Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f87a309-ee52-40c9-a329-0d3880363dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180924_Foto_ugy_tulekednek_az_ingyen_konyvekert_az_ELTEn_mintha_akcios_lenne_a_teve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f87a309-ee52-40c9-a329-0d3880363dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e86515-eef3-490c-8a79-da3c1f2bb356","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Foto_ugy_tulekednek_az_ingyen_konyvekert_az_ELTEn_mintha_akcios_lenne_a_teve","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:44","title":"Fotó: úgy tülekednek az ingyenkönyvekért az ELTE-n, mintha akciós lenne a tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy baj lenne, ha a művészeket az alapján kategorizálnánk, hogy ki jobboldali és ki baloldali – mondta L. Simon László fideszes országgyűlési képviselő az Echo TV Napi aktuális című műsorában. ","shortLead":"Nagy baj lenne, ha a művészeket az alapján kategorizálnánk, hogy ki jobboldali és ki baloldali – mondta L. Simon László...","id":"20180924_l_simon_laszlo_kulturkampf_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3af15cd-9068-430f-8337-88b6640f0ab9","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_l_simon_laszlo_kulturkampf_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2018. szeptember. 24. 22:29","title":"L. Simon: \"Az új tehetségeket sosem a politika teremti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az SC Freiburg magyar válogatott labdarúgója bekerült a Bundesliga negyedik fordulójának válogatottjába az ARD televízió sportmagazinjánál.","shortLead":"Az SC Freiburg magyar válogatott labdarúgója bekerült a Bundesliga negyedik fordulójának válogatottjába az ARD...","id":"20180924_sallai_epp_csak_palyara_lepett_maris_helyet_kapott_az_alomcsapatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd63da83-6371-4c75-a03b-7e8224d9255d","keywords":null,"link":"/sport/20180924_sallai_epp_csak_palyara_lepett_maris_helyet_kapott_az_alomcsapatban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:38","title":"Sallai épp csak pályára lépett, máris helyet kapott az álomcsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Claude Arnault már rendőrkézen van, az ügyben a napokban születhet ítélet. ","shortLead":"Jean-Claude Arnault már rendőrkézen van, az ügyben a napokban születhet ítélet. ","id":"20180924_Harom_evet_is_kaphat_a_Nobelbotrany_szexualis_zaklatassal_vadolt_gyanusitottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ea322-5cd6-4202-aa06-2e078511188c","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Harom_evet_is_kaphat_a_Nobelbotrany_szexualis_zaklatassal_vadolt_gyanusitottja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:47","title":"Három évet is kaphat a Nobel-botrány szexuális zaklatással vádolt gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő szerint ebben a napvilágra került zaklatási botrányok is szerepet játszanak.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint ebben a napvilágra került zaklatási botrányok is szerepet játszanak.","id":"20180925_zaklatasi_botranyok_pedofil_papok_fiatalok_katolikus_egyhaz_ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96349b1f-97dc-4ca7-b3bc-4227aa2370cf","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_zaklatasi_botranyok_pedofil_papok_fiatalok_katolikus_egyhaz_ferenc_papa","timestamp":"2018. szeptember. 25. 22:10","title":"Ferenc pápa talált egy okot arra, miért fordulnak el az egyháztól a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f488a5-5a6d-482d-a385-c93badd434f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádat emelt három magyar és egy vietnami kábítószer-kereskedővel szemben.","shortLead":"Az ügyészség vádat emelt három magyar és egy vietnami kábítószer-kereskedővel szemben.","id":"20180926_Tobb_kilos_csomagokban_adtakvettek_a_drogot_akar_20_ev_bortont_is_kaphatnak_a_dilerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f488a5-5a6d-482d-a385-c93badd434f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d160d8-ebe6-4898-a782-d9afd783ceaf","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Tobb_kilos_csomagokban_adtakvettek_a_drogot_akar_20_ev_bortont_is_kaphatnak_a_dilerek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:16","title":"Többkilós csomagokban adták-vették a drogot, akár 20 év börtönt is kaphatnak a dílerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárta a pénzügyminisztériumban rejtélyes módon eltűnt tao-iratok miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság – tudta meg a G7.hu. A nyomozók egyben a rejtélyt is megoldották, de egy cseppet sem megnyugtató módon.","shortLead":"Lezárta a pénzügyminisztériumban rejtélyes módon eltűnt tao-iratok miatt indított eljárást a Budapesti...","id":"20180926_A_nyomozok_sem_talaltak_a_kiperelt_taoiratokat_a_miniszteriumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc70f2b-79f1-40e8-bfe1-3e98576b7573","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_A_nyomozok_sem_talaltak_a_kiperelt_taoiratokat_a_miniszteriumban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:04","title":"A nyomozók sem találták a kiperelt tao-iratokat a minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad6fb71-6ec2-47eb-ab59-cf13737b19e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először észleltek porvihart a Titánon, a Szaturnusz holdján. Így a Titán a Naprendszer harmadik égiteste a Föld és Mars után, amelyen porviharokat figyeltek meg. ","shortLead":"Először észleltek porvihart a Titánon, a Szaturnusz holdján. Így a Titán a Naprendszer harmadik égiteste a Föld és Mars...","id":"20180925_titan_porvihar_naprendszer_felfedezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fad6fb71-6ec2-47eb-ab59-cf13737b19e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad5efa-c3d0-4690-9efc-ed9d4eb2f1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_titan_porvihar_naprendszer_felfedezes","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:33","title":"Ilyesmit korábban még sosem figyeltek meg a Titánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]