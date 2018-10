Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze mindig van B terve is.","shortLead":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze...","id":"20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044ab3e1-cae2-4b75-96e9-41bc573b7d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","timestamp":"2018. október. 01. 10:03","title":"Apple Watch 4: az Apple-nek életbe kellett léptetnie a B tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gyerekes fake news – mondta Schiffer András arra, hogy felvetődött a pletyka, visszatér az LMP-hez. Mindössze annyi történt, hogy a napokban lepapírozzák, ahogy eddig, úgy ezt követően is az ügyvédi irodája látja el a frakciót jogi tanácsokkal. De a politikától továbbra is távol tartja magát Schiffer.","shortLead":"Gyerekes fake news – mondta Schiffer András arra, hogy felvetődött a pletyka, visszatér az LMP-hez. Mindössze annyi...","id":"20181002_schiffer_andras_lmp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c83167-8b63-4552-9817-5e1006ddacd7","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_schiffer_andras_lmp","timestamp":"2018. október. 02. 13:17","title":"Schiffer: Eszem ágában sincs visszatérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alexander Stubb bejelentette, hogy jelölteti magát az Európai Bizottság elnöki posztjára.","shortLead":"Alexander Stubb bejelentette, hogy jelölteti magát az Európai Bizottság elnöki posztjára.","id":"20181002_Manfred_Weber_kihivoja_szerint_a_Fidesznek_tavoznia_kell_a_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4725b27-a562-4c3b-9493-b139cb43d4a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Manfred_Weber_kihivoja_szerint_a_Fidesznek_tavoznia_kell_a_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 02. 17:08","title":"Manfred Weber kihívója szerint a Fidesznek távoznia kell a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök saját bevallása szerint 30 éve jár így, a jövőben sem fog változtatni a szokásán. Videón is mutatjuk a jobbikos Szilágyi György kérdését és Orbán Viktor arra adott válaszát. ","shortLead":"A miniszterelnök saját bevallása szerint 30 éve jár így, a jövőben sem fog változtatni a szokásán. Videón is mutatjuk...","id":"20181001_Itt_a_video_ahogy_Orban_vigyorogva_beszamol_a_maganrepulos_meccsnezesekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f7bc40-8ce1-46da-8a8c-1ceb1f5bf6f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Itt_a_video_ahogy_Orban_vigyorogva_beszamol_a_maganrepulos_meccsnezesekrol","timestamp":"2018. október. 01. 18:16","title":"Itt a videó, ahogy Orbán vigyorogva beszámol a magánrepülős meccsnézésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó fellebbentette a fátylat mini-SUV-modelljének legsportosabb változatáról.","shortLead":"A négykarikás német gyártó fellebbentette a fátylat mini-SUV-modelljének legsportosabb változatáról.","id":"20181001_kicsi_a_bors_de_eros_itt_a_300_lovas_audi_sq2_prizsi_autoszalon_suv_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05140708-8c6d-437d-92d6-512d76245d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_kicsi_a_bors_de_eros_itt_a_300_lovas_audi_sq2_prizsi_autoszalon_suv_tuning","timestamp":"2018. október. 01. 11:21","title":"Kicsi a bors, de erős: itt a 300 lovas Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek folyamatos feldolgozását végzi a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a Magyar Távirati Iroda épületében.","shortLead":"A hírek folyamatos feldolgozását végzi a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a Magyar Távirati Iroda épületében.","id":"20181002_Kiderult_miert_van_berelt_helye_a_titkosszolgalatnak_a_kozmedianal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2c6fa7-fe9d-4e3e-8274-fab1b003da51","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Kiderult_miert_van_berelt_helye_a_titkosszolgalatnak_a_kozmedianal","timestamp":"2018. október. 02. 12:08","title":"Kiderült, miért van bérelt helye a titkosszolgálatnak a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken eldől, ki volt, aki kimagaslóan tett idén a nemzetek barátságáért.","shortLead":"Pénteken eldől, ki volt, aki kimagaslóan tett idén a nemzetek barátságáért.","id":"20181001_Kim_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_is_eselyes_az_idei_Nobelbekedijra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30108e7c-cdd6-401c-85e7-36208ea5c926","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Kim_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_is_eselyes_az_idei_Nobelbekedijra","timestamp":"2018. október. 01. 19:06","title":"Kim Dzsong Un és Donald Trump is esélyes az idei Nobel-békedíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d751223-ddae-4044-bc72-7ec9addf081e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden olyan külsős szolgáltatást érint a Facebook múlt pénteken nyilvánosságra hozott hibája, melybe be lehetett lépni a Facebook segítségével. A legnagyobb hal az Instagram, de sok (tíz)ezernyi más weboldal és telefonos alkalmazás, játék is érintett.","shortLead":"Minden olyan külsős szolgáltatást érint a Facebook múlt pénteken nyilvánosságra hozott hibája, melybe be lehetett lépni...","id":"20181001_facebook_feltores_2018_instagram_hozzaferes_facebookos_belepes_login","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d751223-ddae-4044-bc72-7ec9addf081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79ccf0-0cb3-4caf-8dc5-0f9a35270d60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_facebook_feltores_2018_instagram_hozzaferes_facebookos_belepes_login","timestamp":"2018. október. 01. 07:02","title":"Rossz hír: nem csak a Facebookhoz törtek be, az Instagram és sok más szolgáltatás is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]