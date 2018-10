Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszer már elítélte a háromgyermekes férfit a bíróság, akkor próbaidőre bocsátották. Most az ügyészség már büntetés letöltését kérte a bíróságtól.","shortLead":"Egyszer már elítélte a háromgyermekes férfit a bíróság, akkor próbaidőre bocsátották. Most az ügyészség már büntetés...","id":"20181004_Nem_fizette_a_tartasdijat_mehet_a_bortonbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44148763-17d3-4a25-bf75-3d1b90525733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Nem_fizette_a_tartasdijat_mehet_a_bortonbe","timestamp":"2018. október. 04. 09:23","title":"Nem fizette a tartásdíjat, mehet a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee7df57-d9ab-48b7-b635-5aec7c0dabcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma kezd tárgyalni a Sargentini-jelentés elleni kormánypárti határozati javaslatról.","shortLead":"Az Országgyűlés ma kezd tárgyalni a Sargentini-jelentés elleni kormánypárti határozati javaslatról.","id":"20181003_Ma_ujra_a_Sargentinijelentes_lesz_a_tema_a_parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee7df57-d9ab-48b7-b635-5aec7c0dabcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f290119b-c883-4afd-b7aa-7358449460ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Ma_ujra_a_Sargentinijelentes_lesz_a_tema_a_parlamentben","timestamp":"2018. október. 03. 07:25","title":"Ma újra a Sargentini-jelentés lesz a téma a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A disneylandi babérokra törő kisváros tucatnyi lehetetlen fejlesztésének legdrágább tételére, a 3,5 milliárd forintos beruházási értékű multifunkciós sportcsarnokra kiírt közbeszerzést korábban visszavonták, de most újra keresik a megfelelő vállalkozót.\r

","shortLead":"A disneylandi babérokra törő kisváros tucatnyi lehetetlen fejlesztésének legdrágább tételére, a 3,5 milliárd forintos...","id":"20181003_Most_meg_beszallhat_a_NERhullamvasutba_vallalkozot_keresnek_a_kisvardai_sportcsarnok_epitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3358b01b-2d0a-46f2-81a8-9582143e268e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181003_Most_meg_beszallhat_a_NERhullamvasutba_vallalkozot_keresnek_a_kisvardai_sportcsarnok_epitesere","timestamp":"2018. október. 03. 09:32","title":"Most még beszállhat a NER-hullámvasútba: vállalkozót keresnek a kisvárdai sportcsarnok építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is arra panaszkodott az Apple fórumain, hogy hiába csatlakoztatják a kábelt az új iPhone-hoz, nem kezd el tölteni a készülék.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodott az Apple fórumain, hogy hiába csatlakoztatják a kábelt az új iPhone-hoz, nem kezd...","id":"20181002_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_toltes_chargegate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e63f730-9782-418c-9a21-cfe906e55afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_toltes_chargegate","timestamp":"2018. október. 02. 13:03","title":"Itt a ChargeGate: hiába dugják be a kábelt, nem töltődnek az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adatvédelmi szabályok változtak meg.","shortLead":"Az adatvédelmi szabályok változtak meg.","id":"20181003_200_ezer_panaszkonyvet_dobhatnak_ki_a_boltosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10e1f0-e12e-49c6-89dd-9e6e9837098a","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_200_ezer_panaszkonyvet_dobhatnak_ki_a_boltosok","timestamp":"2018. október. 03. 05:45","title":"200 ezer panaszkönyvet dobhatnak ki a boltosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388fa1be-b046-4a7b-b165-ba571a874ee6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kint úgyis borús idő van, miért ne vidítaná fel magát ezzel a háromhetes kismalaccal?","shortLead":"Kint úgyis borús idő van, miért ne vidítaná fel magát ezzel a háromhetes kismalaccal?","id":"20181003_Nezze_meg_ezt_a_kismalacot_ahogy_egy_kuvasszal_szemtelenkedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388fa1be-b046-4a7b-b165-ba571a874ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c23e0e-87bc-4f50-a5c2-cd8872fb5c27","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Nezze_meg_ezt_a_kismalacot_ahogy_egy_kuvasszal_szemtelenkedik","timestamp":"2018. október. 03. 16:59","title":"Nézze meg ezt a kismalacot, ahogy egy kuvasszal szemtelenkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia, a közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára. Török elmondta, mi ezzel a baj.","shortLead":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia, a közösségi média jogi oldaláról, illetve...","id":"20181002_Torok_Gabor_elmondta_mi_kell_ahhoz_hogy_ne_mindent_a_politikusok_uraljanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac4d98a-f23c-42ba-aed8-837402869763","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Torok_Gabor_elmondta_mi_kell_ahhoz_hogy_ne_mindent_a_politikusok_uraljanak","timestamp":"2018. október. 02. 13:39","title":"Török Gábor elmondta, mi kell ahhoz, hogy ne mindent a politikusok uraljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","shortLead":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","id":"20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4100fd-41c4-4b98-a7f6-7e6e759a668c","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","timestamp":"2018. október. 03. 17:41","title":"Végül a Pepsi is bejelentette, hogy piacra dobná a marihuánás kólát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]