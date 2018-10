Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15b747d6-f0db-4e73-a065-92e80010f832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kinevezés előtt azért a belügyminiszter kikéri a Csongrád Megyei Közgyűlés véleményét is.","shortLead":"A kinevezés előtt azért a belügyminiszter kikéri a Csongrád Megyei Közgyűlés véleményét is.","id":"20181004_Budapest_utan_Csongradnak_is_uj_rendorfonoke_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b747d6-f0db-4e73-a065-92e80010f832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cec014-b6c2-4296-8e6b-61a299f97cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Budapest_utan_Csongradnak_is_uj_rendorfonoke_lesz","timestamp":"2018. október. 04. 09:20","title":"Budapest után Csongrádnak is új rendőrfőnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több beadvány is érkezett a hatósághoz. 