Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"W. J.","category":"itthon","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","id":"20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26c8a7e-4583-475b-a302-c7713bc46f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","timestamp":"2018. október. 04. 14:55","title":"Nyirő Józsefet népszerűsítő irodalomtörténész válthatja Prőhle Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e8db7-073c-4048-972b-42b9f738fb96","c_author":"Csurja Zsolt","category":"kkv","description":"A cégek szerint a HVG Állásbörzére felkészültebben érkeznek az álláskeresők, mint egy hasonló egyetemi rendezvényre. Cégektől kértünk tanácsokat, hogy segítsük a jelentkezőket.","shortLead":"A cégek szerint a HVG Állásbörzére felkészültebben érkeznek az álláskeresők, mint egy hasonló egyetemi rendezvényre...","id":"20181003_HVG_allasborze_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba5e8db7-073c-4048-972b-42b9f738fb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0299272-b3d9-4ccb-aa04-82e8dd91407b","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_HVG_allasborze_cegek","timestamp":"2018. október. 03. 17:47","title":"\"Aki nagyobb kabátot mer felvenni, az itt megtalálja a számítását\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49db09a3-e1e5-447c-93cf-79350a5f7ae8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sokat törődött azzal a brit sofőr, hogy saját és mások életét is veszélybe sodorja.","shortLead":"Nem sokat törődött azzal a brit sofőr, hogy saját és mások életét is veszélybe sodorja.","id":"20181005_autopalya_autos_video_mercedes_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49db09a3-e1e5-447c-93cf-79350a5f7ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3f94dd-a2f6-4029-97db-9c9e756bd7a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_autopalya_autos_video_mercedes_sofor","timestamp":"2018. október. 05. 04:01","title":"Megállt az autópályán a Mercedes sofőrje, hogy a csomagtartóból kivegyenek egy szatyrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a22f044-3252-4502-83da-5f5692f67696","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Thom Yorke néha bánkódik a Harcosok klubja miatt, de abban az állapotában szerinte képtelen lett volna megcsinálni.","shortLead":"Thom Yorke néha bánkódik a Harcosok klubja miatt, de abban az állapotában szerinte képtelen lett volna megcsinálni.","id":"20181004_Radiohead_Harcosok_klubja_Thom_Yorke_Suspiria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a22f044-3252-4502-83da-5f5692f67696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba1a179-451f-4bbd-8d03-7ab62f0e2914","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Radiohead_Harcosok_klubja_Thom_Yorke_Suspiria","timestamp":"2018. október. 04. 11:58","title":"A Harcosok klubját nem vállalta, de ezt a hideglelős horrort igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a hírességek élete izgalmasnak tűnik, jobban járunk, ha nem kutakodunk utánuk a neten. A McAfee kiadta a veszélyes keresések toplistáját.","shortLead":"Bár a hírességek élete izgalmasnak tűnik, jobban járunk, ha nem kutakodunk utánuk a neten. A McAfee kiadta a veszélyes...","id":"20181005_legveszelyesebb_celeb_kereses_top_10_lista_mcafee_felmeres_virusos_oldalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a5ed9-3d31-4b09-ba0b-74c1c9aea66f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_legveszelyesebb_celeb_kereses_top_10_lista_mcafee_felmeres_virusos_oldalak","timestamp":"2018. október. 05. 11:03","title":"Ha jót akar, ne keressen rá ezekre a hírességekre a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása miatt.","shortLead":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása...","id":"20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742ed1d-2078-4cb8-be5c-c494015fbe14","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","timestamp":"2018. október. 05. 09:48","title":"Óriási visszahívást rendelt el a Toyota, több millió hibrid érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7807bd9-d6fa-44cb-9ea1-e0b4196077e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Országgyűlés elnökét nem túl gyakran látni a pályán, játékosként meg pláne nem. ","shortLead":"Az Országgyűlés elnökét nem túl gyakran látni a pályán, játékosként meg pláne nem. ","id":"20181005_kover_laszlo_orszaggyules_labdarugas_merkozes_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7807bd9-d6fa-44cb-9ea1-e0b4196077e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a373c2-04ad-4404-ac51-b9e3a0b3247d","keywords":null,"link":"/sport/20181005_kover_laszlo_orszaggyules_labdarugas_merkozes_orban_viktor","timestamp":"2018. október. 05. 07:21","title":"Szokatlan dolgot tett Kövér László: kiment a szabadba és focizott egy jót – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt megszegett, majd a rendőrautónak is nekihajtott.","shortLead":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt...","id":"20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08511e47-a8af-45b9-84a1-0057d0a87a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","timestamp":"2018. október. 04. 10:31","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki száguldva menekült a rendőrök elől, egyiküket majdnem el is ütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]