[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Luxusrepülőzés és önmagunk felszalámizása – így foglalható össze az elmúlt néhány nap. Orbánék nem tudják, mihez is kellene kezdeni azzal, hogy milliárdos gépen repkednek, az ellenzéki térfélen pedig lassan kérdés, miből van több: belharcból vagy szavazóból. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Luxusrepülőzés és önmagunk felszalámizása – így foglalható össze az elmúlt néhány nap. Orbánék nem tudják, mihez is...","id":"20181006_Fulke_Egyszerre_zavarodott_meg_Orban_es_ellenzeke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917c233d-bc99-4f9b-8e74-8d785224a361","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Fulke_Egyszerre_zavarodott_meg_Orban_es_ellenzeke","timestamp":"2018. október. 06. 18:30","title":"Fülke: Egyszerre zavarodott meg Orbán és ellenzéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1317b5-9e60-45ec-83b2-be160abb4568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Késelésbe torkolló vita robbant ki szombat délben egy siófoki sörözőben. Egy ember súlyosan, ketten könnyebben sérültek meg.\r

","shortLead":"Késelésbe torkolló vita robbant ki szombat délben egy siófoki sörözőben. Egy ember súlyosan, ketten könnyebben sérültek...","id":"20181006_Keseles_Siofokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1317b5-9e60-45ec-83b2-be160abb4568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e698899-ddf2-46d2-a542-c0c0afc5a399","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Keseles_Siofokon","timestamp":"2018. október. 06. 17:54","title":"Késelésbe fordult a kocsmázás Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b012ca7a-50c7-4264-818d-1c738b660c26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 11 ember meghalt, sok a sérült.","shortLead":"Legalább 11 ember meghalt, sok a sérült.","id":"20181007_Eros_foldrenges_volt_Haitin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b012ca7a-50c7-4264-818d-1c738b660c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6d6688-b47f-44c2-b995-45343329cb7e","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Eros_foldrenges_volt_Haitin","timestamp":"2018. október. 07. 08:22","title":"Erős földrengés volt Haitin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félmillióval többen kapnak idén nyugdíjprémiumot; az új budapesti városrészt építő török milliárdos ült Orbán mellett a Vidi Európa Liga-meccsén; akár életük végéig mentességet kaphatnak a nagycsaládos nők az szja-fizetés alól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Félmillióval többen kapnak idén nyugdíjprémiumot; az új budapesti városrészt építő török milliárdos ült Orbán mellett...","id":"20181007_Es_akkor_nyugdijas_lakas_eu_alberlet_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e09832-f22f-4baf-bae7-634d88a6452d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181007_Es_akkor_nyugdijas_lakas_eu_alberlet_orvos","timestamp":"2018. október. 07. 07:00","title":"És akkor kiderült, mi tenné boldoggá a magyar nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","shortLead":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","id":"20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb94c3b-05fd-4514-a04a-2fa939d285fa","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","timestamp":"2018. október. 05. 21:26","title":"Az utasoknak kellett tartaniuk a busz padlóját, nehogy lejöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft néhány nappal ezelőtti nagy sajtóeseményén az új gépek mellett a Windows 10 októberi frissítésének indítását is bejelentették. Azonban ez nem azonnal érhető el, vagy legalábbis tenni kell ennek érdekében. [Fontos fejlemény a cikk végén: ne frissítsen!]","shortLead":"A Microsoft néhány nappal ezelőtti nagy sajtóeseményén az új gépek mellett a Windows 10 októberi frissítésének...","id":"20181006_windows10_2018_oktoberi_fissites_letoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b083caa0-be1c-4e40-8770-a3650c83f4ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_windows10_2018_oktoberi_fissites_letoltese","timestamp":"2018. október. 06. 12:03","title":"Ezt kell tennie, ha most azonnal szeretné megkapni a nagy Windows-frissítést a gépére [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e254e4-5ae9-4ac3-a5dd-cc118f886bd9","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Utálta a gyerekszínházakat, mégis gyerek-, majd csecsemőszínház-specialista lett. Szerző és zenésztársa volt Cseh Tamásnak, 50 felett pedig visszaült az iskolapadba drámapedagógiát tanulni. HVG-portré Novák Jánosról.","shortLead":"Utálta a gyerekszínházakat, mégis gyerek-, majd csecsemőszínház-specialista lett. Szerző és zenésztársa volt Cseh...","id":"201833_novak_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e254e4-5ae9-4ac3-a5dd-cc118f886bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b94c6f-2602-4f5c-93a9-574a47641946","keywords":null,"link":"/kultura/201833_novak_janos","timestamp":"2018. október. 06. 18:30","title":"Novák János: Minden reggel megerősíti a hitünket, hogy nem kukorékolunk hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1d98e-6d7e-471d-bffb-c3dc1a5cef40","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Nincs központi ideológiája és irányítása, gyűlölködő körök és blogok laza hálózata, amelyeket az köt össze, hogy elutasítják például a politikai korrektséget, a kisebbségi jogokat, a kulturális baloldalt, a feminizmust, a gazdasági liberalizmust. Az amerikai alt-rightosok nem használják ugyan a faji kategóriát, de ellenzik a bevándorlást, mondván, az a „fehér”, nyugati, keresztény civilizáció alapjait fenyegeti. Azért vannak köztük nácik is, például a \"fehér nacionalisták\".","shortLead":"Nincs központi ideológiája és irányítása, gyűlölködő körök és blogok laza hálózata, amelyeket az köt össze...","id":"201831_bekaperspektiva_mi_azaz_altright","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1d98e-6d7e-471d-bffb-c3dc1a5cef40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2684529-1207-4003-be25-7376177474f6","keywords":null,"link":"/itthon/201831_bekaperspektiva_mi_azaz_altright","timestamp":"2018. október. 07. 14:01","title":"Békaperspektíva: az amerikai alt-right","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]