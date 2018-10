Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben Nyugat-Európában már hódít az új generációs videós tartalomszolgáltatás, a mi régiónkban erősen tartja magát a hagyományos, lineáris tévézés – állítja a televíziózással kapcsolatos fogyasztói szokásokat kutató Wavemaker Hungary. Egy magyar ember átlagosan 284 percet ül a tévéje előtt – naponta.","shortLead":"Miközben Nyugat-Európában már hódít az új generációs videós tartalomszolgáltatás, a mi régiónkban erősen tartja magát...","id":"20181008_linearis_tevezes_magyarorszagon_tevezessel_toltott_ido_netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603382c2-deb5-421e-ae33-254a3d715d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_linearis_tevezes_magyarorszagon_tevezessel_toltott_ido_netflix","timestamp":"2018. október. 08. 00:03","title":"Magyarországon talán csak egy forradalom söpörhetné el a tévécsatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Félreértés azt hinni, hogy csak a melegeket érinti a hétvégi romániai népszavazás. Sokkal több joghátránytól tarthatnak a nem házasságban élő heteroszexuálisok és a gyermeküket egyedül nevelők. Vélemény.","shortLead":"Félreértés azt hinni, hogy csak a melegeket érinti a hétvégi romániai népszavazás. Sokkal több joghátránytól tarthatnak...","id":"201840_csalad_elleni_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fb90d0-599a-4e6f-b087-4f38724b74f3","keywords":null,"link":"/vilag/201840_csalad_elleni_eroszak","timestamp":"2018. október. 06. 10:00","title":"Parászka Boróka: Család elleni erőszak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f562e-6ac3-47cd-90b5-dfee3ee97ff7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyugodt és békés volt idén a müncheni Oktoberfest, a regisztrált szabálysértések és bűncselekmények száma csökkent - közölte a bajor főváros rendőrsége vasárnap, a világ legnagyobb sörfesztiváljának zárónapján.","shortLead":"Nyugodt és békés volt idén a müncheni Oktoberfest, a regisztrált szabálysértések és bűncselekmények száma csökkent...","id":"20181007_Erdekes_adatok_az_idei_Oktoberfestrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f562e-6ac3-47cd-90b5-dfee3ee97ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4d566e-9cb6-481a-ab9e-75e88b331421","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Erdekes_adatok_az_idei_Oktoberfestrol","timestamp":"2018. október. 07. 20:15","title":"Érdekes adatok az idei Oktoberfestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film producere szerint a 007-es férfiassága megkérdőjelezhetetlen.","shortLead":"A film producere szerint a 007-es férfiassága megkérdőjelezhetetlen.","id":"20181006_Noi_James_Bond_Soha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca5a5b-afcc-4d78-8d25-a88bcb116a46","keywords":null,"link":"/kultura/20181006_Noi_James_Bond_Soha","timestamp":"2018. október. 06. 08:05","title":"Női James Bond? Soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis esetén visszaüthet. A fő ellenszer az átláthatóság lenne. ","shortLead":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis...","id":"201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9e453-1b37-4bca-856b-245f298c5dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","timestamp":"2018. október. 07. 09:00","title":"Leírták, hogy védekezhet a populista támadások ellen egy jegybank, az MNB nem erős ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","id":"20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3ea006-a678-450a-8409-101cdf18e418","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","timestamp":"2018. október. 07. 17:50","title":"Megunhatatlan: megint a kormány leváltásáról beszél az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. A 29 éves, háromszoros olimpiai bajnok versenyző a magyar küldöttség legjobbjaként négy arany- és két bronzéremmel zárt.","shortLead":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók...","id":"20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a95e0-3ec3-4a2f-99c9-bd98e32ca19c","keywords":null,"link":"/sport/20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2018. október. 06. 21:51","title":"Úszó világkupa: Hosszú és Verrasztó szállította az érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","shortLead":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","id":"20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cdedb-73dd-4ea5-90d4-c121e7fabbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","timestamp":"2018. október. 07. 16:02","title":"Egészséges egytálételekkel és étteremhálózattal rukkol elő a Fornetti alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]