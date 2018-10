Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3766e17-9fcb-457a-8f0a-2963cbda58eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a holnapi Google-eseménnyel kapcsolatban mindenki az új Pixelekről beszél, a telefonok mellett a cég első Chrome OS-es tabletje is bemutatkozhat.","shortLead":"Bár a holnapi Google-eseménnyel kapcsolatban mindenki az új Pixelekről beszél, a telefonok mellett a cég első Chrome...","id":"20181008_google_pixel_slate_chrome_os_tablet_varhato_bemutatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3766e17-9fcb-457a-8f0a-2963cbda58eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160fda21-af7d-4b88-9486-bf7bb5dcf4a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_pixel_slate_chrome_os_tablet_varhato_bemutatasa","timestamp":"2018. október. 08. 10:03","title":"Nem csak új telefonokat villant holnap a Google, jöhet egy meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ae98ba-d926-4df9-8019-3a6f497b419e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, nem a legfrissebb szerzemények lesznek a kedvencek egy olyan autóparkban, ahol 1000 loóerős Bugatti is van, de haladni kell a korral. ","shortLead":"Lehet, nem a legfrissebb szerzemények lesznek a kedvencek egy olyan autóparkban, ahol 1000 loóerős Bugatti is van, de...","id":"20181008_dubai_rendorauto_szuperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12ae98ba-d926-4df9-8019-3a6f497b419e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896ddde8-51c2-43d8-b3de-ad0590013ce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_dubai_rendorauto_szuperauto","timestamp":"2018. október. 08. 09:27","title":"Kakukktojás került a dubaji rendőrség szuperautó-flottájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kézilabda Szövetség olyan kapitányt keres, aki higgadt, elemző munkával kihozza a férfiválogatottból, ami racionálisan benne van.","shortLead":"A Magyar Kézilabda Szövetség olyan kapitányt keres, aki higgadt, elemző munkával kihozza a férfiválogatottból, ami...","id":"20181008_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5e746c-afc7-4ec2-9e51-ef5b8d690dce","keywords":null,"link":"/sport/20181008_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 08. 18:27","title":"A kéziszövetség már tudja, milyen kapitányt szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea75780-d130-4bbd-aac8-c2cbff29fcfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat év után először zárt egy negyedévet negatív eredménnyel az ágazat.","shortLead":"Hat év után először zárt egy negyedévet negatív eredménnyel az ágazat.","id":"20181009_hasznalt_auto_import_eredetvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea75780-d130-4bbd-aac8-c2cbff29fcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e4b7-b24e-4733-a9ed-e9be58446a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_hasznalt_auto_import_eredetvizsga","timestamp":"2018. október. 09. 09:38","title":"Az eredetiségvizsga miatt már nem akkora buli a használtautó-import","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Sokat, de nem eleget. Tíz évvel a globális krízis után a nemzetközi pénzügyi rendszer biztonságosabb ugyan, de a politikai következmények nem sok jót ígérnek.","shortLead":"Sokat, de nem eleget. Tíz évvel a globális krízis után a nemzetközi pénzügyi rendszer biztonságosabb ugyan, de...","id":"20181008_A_valsag_tiz_eve_mit_tanultunk_a_nagy_magyar_osszeomlas_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cb758c-b9d2-4aca-ac28-1ac9dcd4626b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_A_valsag_tiz_eve_mit_tanultunk_a_nagy_magyar_osszeomlas_ota","timestamp":"2018. október. 08. 12:45","title":"A válság tíz éve: mit tanultunk a nagy magyar összeomlás óta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Húszmillió forintnál is többet ért a NAV fogása.","shortLead":"Húszmillió forintnál is többet ért a NAV fogása.","id":"20181009_Tizenotezer_doboz_csempeszett_cigarettat_talalt_a_NAV_egy_erdeszhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d98186-120d-4adf-9568-a98a57def3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Tizenotezer_doboz_csempeszett_cigarettat_talalt_a_NAV_egy_erdeszhazban","timestamp":"2018. október. 09. 09:17","title":"Tizenötezer doboz csempészett cigarettát talált a NAV egy erdészházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de40b4-8055-4f74-9dd9-4d3a1b202556","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfő délelőtti demonstráción átadták a Népszabadság-díjat is. És ugyanitt derült ki az is, hogy idén is lesz népszabis Fedél Nélkül. ","shortLead":"A hétfő délelőtti demonstráción átadták a Népszabadság-díjat is. És ugyanitt derült ki az is, hogy idén is lesz...","id":"20181008_Ma_ket_eve_zartak_be_a_Nepszabadsagot_tuntettek_az_egykori_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00de40b4-8055-4f74-9dd9-4d3a1b202556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff1e7e3-e1f6-48a2-b5f8-30b9444e0bd7","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Ma_ket_eve_zartak_be_a_Nepszabadsagot_tuntettek_az_egykori_dolgozok","timestamp":"2018. október. 08. 19:01","title":"Ma két éve zárták be a Népszabadságot, tüntettek az egykori dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9e9ccf-5d96-4a0d-8126-ded623911b27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Ezt_a_kepet_Czunyine_labarol_meg_sokaig_emlegetik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9e9ccf-5d96-4a0d-8126-ded623911b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef3fdf6-4825-4b85-842b-6e0c7c41a29f","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Ezt_a_kepet_Czunyine_labarol_meg_sokaig_emlegetik","timestamp":"2018. október. 08. 17:13","title":"Ezt a képet Czunyiné lábáról még sokáig emlegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]