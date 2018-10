Az acélipari termékek többségére alkalmazandó, eredetileg év végén lejáró, de szeptember közepén 2022. június 30-ig meghosszabbított fordított adózás többek között a hengerelt, különböző szélességű vas vagy ötvözetlen acélipari termékeket, továbbá melegen hengerelt rúd vagy ötvözetlen acélból, illetve egyéb ötvözetlen acélból készült árucikkeket érinti. Az adócsalás elleni küzdelem egyik eszközeként is értelmezhető adózási forma lényege, hogy a belföldi tranzakciónál az áfát a termék beszerzője helyett annak vevője fizeti be.

A 2015 elejétől hatályba lépő intézkedések célja elsősorban az áfacsalás minimalizálása volt, ugyanakkor az adóelkerülő cégek nemcsak a költségvetésnek okoznak kárt, hanem a piaci szereplőknek is. Ugyanis az adóelkerülő vállalkozások rendkívül alacsony szintre szorították le az árakat, amely súlyos károkat – sok esetben csődöt – jelentett az amúgy is többnyire alacsony árrésekkel dolgozó hazai acélkereskedőknek.



Az intézkedés hatására elindult a piactisztulás: a kedvezőtlen adózás miatt a káros cégek kiléptek a piacról, aminek köszönhetően a korábbi mesterségesen lenyomott termékárak is megszűntek és a magyar piac a nemzetközi ármozgásokat követi. Ezt támasztják alá az elmúlt három év adatai is, amiből látszik, hogy a magyar piaci árak néhány hetes csúszással, de a nyugat-európai trendhez hasonlóan változnak. Emellett további pozitívum az is, hogy a két piac között a kormányzati intézkedés előtti +/- 12-15 százalékos árdifferencia 4-8 százalékra csökkent: az év második negyedévében a nyugat-európai betonacél tonnánkénti ára már 544, míg a hazai piacon 521 euró volt.



„Ugyan a fordított adózás az acélipari kereskedelem tisztességes szereplőinek is megterhelő, de hatékony az áfaelkerülő cégekkel szemben, ezért fontosnak tartjuk, hogy sikerült újabb négy évvel meghosszabbítani. Ráadásul az intézkedés segíti a torz piaci árak megszűnését is, ami hosszú távon elengedhetetlen a törvényesen működő vállalkozások fennmaradásához, mert az áfaelkerülő cégek a beszerzési ár alá nyomták le az értékesítést” – mondta el Fazekas Roland, a Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének (MAFE) elnöke és a Carboferr Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: számos bizonytalan hátterű kereskedő cég eltűnése, valamint a hazai árak emelkedése is azt támasztja alá, hogy a kormányzati intézkedések elérték céljukat.



Az eljárás egyébként nem kifejezetten magyar specialitás, mivel a régió több országában is bevezetésre kerültek ilyen típusú intézkedések, amelyek a magyarhoz hasonló pozitív eredményekhez vezettek.